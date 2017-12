Unul dintre cele mai importante evenimente educaţionale ale anului are loc, în această perioadă, la Maritimo Shopping Center. Aşadar, dacă doriţi să treceţi în revistă toate opţiunile pentru viitorul copiilor dumneavoastră, indiferent de vârstă, sunteţi aşteptaţi la centrul comercial, la “Târgurile Educaţionale Maritimo. Fă-ţi temele pentru viitor!”. Evenimentul a debutat la 19 martie, cu “Târgul Şcolilor Profesionale”, care a obţinut un real succes, tot mai mulţi elevi constănţeni dorind să-şi construiască un viitor cât mai concret, învăţând o meserie care le poate rezerva un job încă de pe băncile şcolii. O altă etapă extrem de importantă a acestui eveniment are loc în această sâmbătă, 26 martie, şi anume “Târgul Educaţional Universitar”, la care vor participa şapte instituţii superioare de învăţământ din Constanţa: Academia Națională de Marină „Mircea cel Bătrân”, Universitatea „Andrei Șaguna”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea Maritimă, Universitatea „Ovidius”, Universitatea „Spiru Haret” și Universitatea „Tomis”. Informaţii, detalii şi oferte care pot contura viitorul academic al elevilor constănţeni puteţi afla în zona Info Desk a Maritimo Shopping Center, unde vă vor întâmpina reprezentanţii tuturor universităţilor. Tot sâmbătă, 26 martie, în zona food court, în cadrul evenimentului “Târgurile Educaţionale Maritimo. Fă-ţi temele pentru viitor!” (produs al unei colaborări între Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Prefectura Judeţului Constanţa), vor participa şi 13 licee teoretice: Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Colegiul Nautic, Colegiul Național Pedagogic „C. Brătescu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „G. Emil Palade”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic „Murfatlar”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, care își vor prezenta ofertele educaţionale, precum şi şansele pe care fiecare dintre elevii interesaţi le poate construi pe viitor. Una dintre aceste unităţi de învăţământ, Colegiul Nautic Constanţa, organizează, începând cu ora 16.00, pe scena din food court, un concert special, care va beneficia de prezenţa de neuitat a solistei Oana Sârbu. De asemenea, mai multe trupe tinere şi la modă vor da tonul atmosferei de sâmbătă după-amiază: “The escapers”, “Breaking silent”, “DOT” şi “Rustin’ dust” (trupe selecţionate la “Românii au talent”), alături un recital voce/chitară, susţinut de cadeţi ai Colegiului Nautic. Toţi participantii sunt cursanţi ai “School of music” Constanţa, tineri cu real talent şi prestaţii de calitate, care au mai concertat pe scena de la Maritimo Shopping Center.

„TÂRGUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR“ Evenimentul “Târgurile Educaţionale Maritimo. Fă-ţi temele pentru viitor!” va continua în 27 martie, cu „Târgul de Oferte Educaţionale al unităţilor de învăţământ particular”, la care vor participa: Grădinița/Școala “Champions for life”, Grădinița “Colibri” Constanța, Grădinița “Green Land” Constanța, Grădinița “Little Kids”, Grădinița “La Nouvelle Generation” Constanța, Grădinița “Mini London”, Grădinița “Santa Maria Delle Grazie” Mangalia, Grădinița/Școala Gimnazială “Sfinții Martiri Brâncoveni” Constanța, Grădinița/Școala Gimnazială “Wilhelm Moldovan” Constanța, Liceul Teoretic Educațional Center Constanța, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“, Școala Postliceală F.E.G. Constanța, Școala Primară “Noua Generație” Constanța, Școala Primară “Petre Ispirescu”. Coordonatorul evenimentului este Grădiniţa Greenland, iar fiecare participant la acest târg educațional își va prezenta ofertele variate pentru cei mici care abia îşi încep parcursul educaţional.