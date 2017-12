Tăriceanu, al doilea om în stat

09:24:48 / 11 Martie 2014

Iertati totul pentru inviere.

Acum,in sfarsit,sunt indreptatit sa cred ca benchetuirea in parlament e pe ispravite.Domnul Ponta neavand alta dogma pentru diriguirea tarisoarei decit principiul selectiei semintelor vitejiilor viitoare risipite din traista PNL,a gasit solutia unei razbunari crunte fata de un fost tovaras de lupta impotriva regimului basescian.Matadorul Tariceanu,plin de ifose fachioniste ,asa cum ii sta bine unui inaintas de al lui Botezatu,a fost smuls din gramada de jalnici politicieni de catre Ponta si azvarlit in fruntea senatului ca un document vorbitor .A ramas politiceste orfan calauzit numai de instictele unor ezitari meschine.Dar,domnul Tariceanu nu trebuie deranjat si nici demoralizat cu aspectul dezagreabil al rusinilor de ieri.Durerea inactivitatii l-a purificat.El este instalat in fruntea Senatului dupa o atenta chibzuiala , este sinteza superioara a unor preocupari etice menite sa transforme in fapt gandul lui Ponta.Nu stiu ce sa cred,dar acest gest taricenesc,ma face sa gandesc la el ca la o epava a unui vechi partid,naufragiat al vietii care si-a frant cariera politica si busola morala.Dorinta lui de-a-si reface virginitatea politica l-a manat sub ocrotirea lui Ponta.Politician cu pretentii intelectuale si foarte elastic in interpretarile datoriei fata de politica liberala,nu a ezitat niciun minut de a se da cu ,,prostii''fiindca in alta parte locurile sunt ocupate si sansele de capatuiala prezidentiala ,problematice.Urmeaza o atenta evaluare si din partea Marelui Licurici.Noua nu ne ramane de lamurit decit marea greseala de a fi ingaduit ca un val inform de triviala demagogie sa se instaleze la conducerea vietii de stat.,