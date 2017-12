Tăriceanu: Nu amânăm evaluarea miniștilor

Președintele Senatului și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marți, la Târgu-Jiu, că evaluarea miniștrilor din actualul guvern nu va fi amânată, dar că încă nu a fost stabilit un termen în acest sens, el punctând că analiza activității membrilor Executivului se va face în raport cu programul de guvernare.

"Eu am primit din partea colegilor mei, membri în Guvern, rapoartele pe care le-am cerut, dar nu am apucat nici eu, și din câte știu nici domnul Dragnea, nu am stat să le parcurg. Am hotărât ca în perioada următoare să facem această evaluare în raport cu programul de guvernare, cu obiectivele din programul de guvernare, pentru că nu dorim ca programul, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în trecut, să rămână un document în caza căruia cetățenii și-au pus speranțe, Parlamentul și-a dat votul de încredere și noi facem altceva. Astăzi am avut o scurtă discuție cu dânsul (Liviu Dragnea — n.r.), a fost și ministrul Muncii prezent. Nu amânăm evaluarea miniștrilor, dar încă nu am stabilit un termen și sigur că vom face această evaluare eu și cu colegii mei, domnul Dragnea la fel, cu domnul Grindeanu și la un moment dat o să comunicăm concluziile", a spus Tăriceanu.

Întrebat dacă poate nominaliza câțiva miniștri a căror activitate nu s-a desfășurat conform programului de guvernare, șeful Senatului a răspuns că, având experiența funcției de premier, "are un ochi mai avizat", dar nu poate face acest lucru "din respect pentru Guvern și pentru colegii săi".

Liderul ALDE a mai menționat că partidul pe care îl conduce susține legea salarizării unitare și creșterile de salarii care au avut în ultima vreme "ca fiind o necesitate".

Călin Popescu-Tăriceanu a fost prezent marți după-amiază în județul Gorj, pentru a-i susține pe cei doi candidați ai ALDE la alegerile locale parțiale din 11 iunie, Eduard Lădaru pentru postul de primar al municipiului Târgu-Jiu, respectiv Ion Popescu pentru postul de primar al comunei Drăguțești.