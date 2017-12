Tăriceanu: PNL se implică activ în campania pentru demiterea preşedintelui

Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri, la finalul şedinţei Biroului Politic al liberalilor, că PNL se va implica activ în campania pentru demiterea lui Traian Băsescu: "Am decis, fără niciun fel de rezervă, ca PNL să se implice activ în campania pentru demiterea preşedintelui, ţinînd cont de o seamă de factori care au contribuit şi la decizia pe care am luat-o în Parlament, pe care am sprijinit-o şi cu care dorim să fim consecvenţi". El a susţinut că unul dintre motivele care au stat la baza deciziei conducerii PNL este "modul în care preşedintele actual s-a schimbat faţă de ce părea să fie în 2004". „România are nevoie de un preşedinte care să unească, nu de un preşedinte care să dezbine. România nu poate să trăiască în haos şi conflicte permanente, aşa cum a reuşit Traian Băsescu să facă doi ani", a completat liderul PNL. El s-a referit şi la "încălcări constituţionale": "Constituţia nu este facultativă şi nu se interpretează. Traian Băsescu a făcut o serie de inovaţii sancţionate de Curtea Constituţională". Şeful Executivului a mai spus că "sînt elemente foarte grave de corupţie care îl privesc pe Traian Băsescu şi care nu trebuie trecute cu vederea".