Tăriceanu va intra în cursa pentru Cotroceni

19:06:41 / 16 Iulie 2014

responsabil si competent

Imi exprim toata adeziunea si increderea ca D-l Tariceanu este unul din cei mai ECHILIBRATI ROMANI ,Responsabil si Competent de a fi ALES in Noiembrie ca PRESEDINTE a Romaniei., Pana in prezent nu are adversar care sa-l invinga cu toata PROPAGANDA OSTILA PROMOVATA de COSMIN GUSA