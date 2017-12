Tăriceanu vrea să salveze liberalismul de PNL

07:00:23 / 13 Iunie 2014

hahalera libertina

1.hahalera libertina de la Hanibal (06:58:34 13 Iunie 2014) Inca o proba de palavrageala si flatulatii politicianiste . " Liberalii " de azi nu au nicio legatura cu liberalii din trecut . Actualul PNL este la fel ca toate celelalte partide , un partid de esenta comunista , toate provenind din PCR – FSN . Tariceanu este un politicianist fara caracter , la fel ca toti cei de teapa lui , si care in aprilie 2007 anunta ca scoate PD de la guvernare si declara ca “ solutia este asumarea guvernarii de catre PNL avand alaturi pe COLEGII nostri din UDMR , care s-au dovedit parteneri corecti si competenti “. Tariceanu are curajul sa ne spuna ce este liberalismul , de parca noi nu stim si nu-l simtim pe propria piele . Liberalismul ,democratia , socialismul si comunismul , asa cum le-am trait pana acuma , s-au dovedit a fi doar simple etichete menite sa insele Occidentul , Programul cu care se lauda partidele , indiferent de liderii acestora , ne aminteste de Academia din Laputa ( Swift – Calatoriile lui Gulliver) care se straduia de ani de zile sa extraga razele de soare din castraveti , pentru a fi puse in fiole inchise ermetic si folosite la incalzirea aerului pe timpul iernii , transformarea ghetii in praf de pusca si transformarea excrementelor omenesti in hrana din care provenisera . Toata vanzoleala politicianista are un singur scop : sa mentina unitatea celor care hotarasc concesiunile , privilegiile , abuzurile , ilegalitatile . Unitatea celor care au jefuit si continua sa jefuiasca statul , dar mai ales teama ca toate astea pot fi pierdute daca noi partide rezultate din votul universal si din mintea romanului cea de pe urma , vor avea indrazneala sa ceara controlul averilor si dreptul la viata si la guvernare .