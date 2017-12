Tătăruşanu a salvat Steaua

Aseară, la Utrecht, Steaua a terminat la egalitate, scor 1-1 (Duplan 60 / Schut 75-autogol), fiind salvată de la înfrângere de intervenţia portarului Tătăruşanu la ultima fază a partidei. Antrenorul Marius Lăcătuş a folosit următorii jucători: Tătăruşanu - Bonfim, Gardoş, Geraldo, Latovlevici - Ricardo, Angelov (66 Răduţ) - Nicoliţă, B. Stancu, Cr. Tănase (cpt.) - R. Surdu (77 Szekely). În celălalt meci din grupă: SSC Napoli - FC Liverpool 0-0. Clasament Grupa K: 1. Liverpool 5p, 2. Napoli 3p (golaveraj: 3-3), 3. Utrecht 3p (1-1), 4. Steaua 2p.

Celelalte rezultate - Grupa A: Manchester City - Lech Poznan 3-1 (Adebayor 13, 25, 73 / Tshibamba 50), Red Bull Salzburg - Juventus Torino 1-1 (Svento 36 / Krasic 47); Grupa B: Aris Salonic - Bayer Leverkusen 0-0, Atletico Madrid - Rosenborg 3-0 (Godin 17, Kun Aguero 66, Diego Costa 78); Grupa C: Lille - Levski Sofia 1-0 (Chedjou 49), Sporting Lisabona - La Gantoise 5-1 (Salomao 7, Liedson 13, 27, Maniche 37, Helder Postiga 60 / Wils 17); Grupa D: Dinamo Zagreb - FC Bruges 0-0, Villarreal - PAOK Salonic 1-0 (Ruben 38); Grupa E: AZ Alkmaar - Dinamo Kiev 1-2 (Falkenburg 35 / Milevsky 16, Khacheridi 39), Şerif Tiraspol - BATE Borisov 0-1 (Sosnovsky 9); Grupa F: Palermo - ŢSKA Moscova 0-3 (Doumbia 34, 59, Necid 82), Sparta Praga - Lausanne Sports 3-3 (Wilfried 10, 23, Kucka 20 / Meoli 6, Steuble 75, Silvio 90+6); Grupa G: Anderlecht Bruxelles - AEK Atena 3-0 (Boussoufa 31, Lukaku 71, Juhasz 75), Zenit St. Petersburg - Hajduk Split 2-0 (Bukharov 25, Danny 68); Grupa H: VfB Stuttgart - Getafe 1-0 (Marica 29), Young Boys Berna - Odense 4-2 (Bienvenua 25, Sutter 34, Degen 61, Lulic 74 / Utaka 48, C. Sorensen 84-pen.); Grupa I: Debrecen - PSV Eindhoven 1-2 (Mijadinoski 35 / Engelaar 40, Reis 66), Metalist Kharkov - Sampdoria 2-1 (Taison 38, Cleiton Xavier 73 / Koman 32); Grupa J: Borussia Dortmund - PSG 1-0 (Nuri Şahin 50-pen. / Chantome 87), Karpaty Lvov - FC Sevilla 0-1 (Kanoute 34); Grupa L: Beşiktaş Istanbul - FC Porto 1-3 (Bobo 90+2 / Falcao 26, Hulk 59, 78), ŢSKA Sofia - Rapid Viena 0-2 (Vennegoor of Hesselink 28, Hofmann 32).