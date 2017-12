Tăticii, în concediu… paternal

În continuarea campaniei de informare la nivel naţional, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse (ANES), informează cu privire la prevederile legislative referitoare la dreptul bărbatului de a beneficia de concediu paternal. De altfel, încurajarea bărbaţilor de a se implica în creşterea şi îngrijirea copilului reprezintă o prioritate în cadrul campaniei de informare demarate de ANES. Potrivit Legii 210/1999, concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămîni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezulta calitatea de tată a beneficiarului. Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Taţii care vor să primească indemnizaţia pentru creşterea copilului trebuie să asimileze, cu sprijinul medicului de familie, noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii nou-născutului. În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului în condiţiile prevăzute de lege. Totodată, tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naşterea propriului copil, la o permisie de şapte zile calendaristice. În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedată, are dreptul la o indemnizaţie acordată de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea. Potrivit reprezentantului ANES Constanţa, Luminiţa Stuparu, concediul paternal constituie o oportunitate acordată taţilor de a fi alături de mamă în primele săptămîni de viaţă ale copilului. Practic, preluarea concediului paternal reprezintă un prim pas în concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională şi în implicarea ambilor părinţi în viaţa de familie.