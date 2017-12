Taxarea resurselor naturale se schimbă în 2016

Sistemul actual de redevențe pentru resursele naturale ale României va fi prelungit un an, iar de la 1 ianuarie 2016 va fi introdus un nou mod de taxare, spune ministrul Finanțelor Publice, Ioana Petrescu. „Noul mod de taxare a fost elaborat cu specialiști în domeniu, după ce am luat ca exemplu sistemele folosite în alte țări. Totdată, am discutat intens și cu Fondul Monetar Internațional“, punctează Petrescu. Intenția autorităților este ca noul mod de taxare să fie aplicat pentru o perioadă de 10 - 15 ani.