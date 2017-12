Taxele și impozitele locale din Medgidia, înghețate

Ceea ce, până nu demult, era doar o promisiune s-a concretizat: taxele și impozitele locale din Medgidia pentru 2016 vor fi menținute la nivelul celor din acest an. Decizia a fost luată, la finele săptămânii trecute, de consilierii locali din Medgidia. ”Deși legea permite ca impozitele și taxele locale să fie majorate anual, de către municipalitate, cu până la 50%, în 2016 taxele vor fi la fel ca în acest an. Este al treilea an consecutiv în care Primăria nu mărește taxele și impozitele locale. Decizia vine în urma dorinței de a menține o stabilitate pe plan economic pentru cetățeni”, a spus primarul Marian Iordache. El a adăugat că facilitățile fiscale rămân constante la Medgidia. Mai exact, reducerile de 100% și de 50% ale impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul aferent clădirilor pentru persoanele cu handicap grav. În același timp, se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri, pentru o perioadă de șapte ani consecutivi, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de izolare termică.