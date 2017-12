Taxi cu două roți în afara legii și două handicapate

10:14:36 / 06 Mai 2016

teroristii soselelor

De ce jigniti bietele animale care isi fac cu constiinciozitate sarcinile de zi cu zi. Astia cu volanul in mina,care nu respecta nici olege ,trebuie incadrati in alte categorii si sanctionati pina le da singele pe nas .Ar trebui scoso total din trafic , sub acuzatia de terorism. Care este deosebirea intre unul cu AKM in mina si unul beat,drogat, vitezoman, care ucide familii intregi. Legile trebuie schimbate urgent.