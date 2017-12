Taxi în flăcări pe bulevardul Tomis

Panică pe bulevardul Tomis din municipiul Constanţa, aseară, în jurul orei 19.00! Un taxi marca Dacia Logan a luat foc în trafic, în dreptul staţiei RATC din zona Tomis III. Șoferul și clienții (două femei și trei copii) au coborât speriaţi din maşină şi au început să ţipe după ajutor. De sub capota autoturismului ieşea un firicel de fum, care, în scurt timp, s-a transformat într-un nor gros şi înecăcios.Pentru că nu avea stingător, conducătorul auto nu a putut interveni. În câteva secunde, maşina a fost cuprinsă de flăcări, iar una dintre anvelope a explodat. „Plecaţi din zonă pentru că are sistem GPL şi sunteţi în pericol!”, i-a avertizat şoferul pe trecătorii care se opriseră şi priveau uluiți incendiul. Martorii au sunat imediat la 112. În scurt timp, un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” a sosit la locul incidentului şi a reuşit să stingă focul care ameninţa să cuprindă toată maşina. În zonă şi-a făcut apariţia şi un echipaj de la Secţia 2 Poliţie, care a restricţionat traficul pe bulevardul Tomis. Maşinile au circulat cu dificultate până când taxiul pe jumătate ars a fost luat de pe şosea şi aşezat pe trotuar, în aşteptarea autoutilitarei de tractare.