Taylor Swift scoate cei mai mulţi bani din muzică

Revista ”Billboard” a publicat un clasament al cântăreţilor care au câştigat cel mai mult în 2013, constatând că artiştii de muzică country au fost cel mai bine plătiţi. Taylor Swift se află în fruntea clasamentului, cu aproape 40 de milioane de dolari câştigaţi anul trecut. Cântăreaţa de 22 de ani îşi construieşte cariera şi succesul pe echilibrul între vânzări de albume, turnee şi produse derivate. Aceasta este urmată de un personaj relativ necunoscut în afara graniţelor SUA, Kenny Chesney, soţ de trei luni pentru actriţa Renee Zellwegger. Acesta a câştigat anul trecut 33 de milioane de dolari, de trei ori mai mult decât Rihanna, aflată pe locul 20 în topul revistei ”Billboard”. Cântăreţul de 45 de ani are un succes considerabil în SUA, fiind mereu în turnee. În plus, are şcoli de muzică şi dans, ferme, fabrici de sosuri pentru friptură şi de muzicuţe pentru copii. Marca Kenny Chesney este atât de puternică încât artistul a anunţat că îşi va reduce activitatea muzicală în 2014 la ”numai” 100 de concerte şi niciun album.

Pe locul al treilea al clasamentului, după cele două vedete ale muzicii country, se află Justin Timberlake, cu 31,5 milioane de dolari, care a revenit la muzică în 2013, urmat de trupele rock Bon Jovi, cu 29,5 milioane, şi The Rolling Stones, cu 26 de milioane, ultimii fiind obişnuiţi ai Top 5. Beyonce ocupă locul al şaselea, cu 24,5 milioane de dolari, pe locurile următoare aflându-se Maroon 5, Luke Bryan, un tânăr star al muzicii country, Pink şi veteranii de la Fleetwood Mac. Eagles, un alt vechi grup reunit care a făcut un turneu în 2013, a câştigat 13 milioane de dolari, fiind pe locul 22 în clasament, înaintea lui Kanye West, aflat pe 26, cu 11 milioane de dolari.