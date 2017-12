Taylor Swift, vedeta cu cea mai mare implicare caritabilă în 2014

Pentru al treilea an consecutiv, cântăreaţa americană Taylor Swift a fost desemnată vedeta cu cea mai mare implicare în acţiuni caritabile în 2014. Titlul i-a fost conferit în cadrul unui top întocmit de site-ul DoSomething.org. Taylor Swift, în vârstă de 25 de ani, a obţinut poziţia fruntaşă în mare parte graţie faptului că a acceptat în urmă cu câteva luni să doneze câştigurile obţinute de pe urma cântecului ”Welcome to New York” administraţiei care se ocupă de şcolile publice din New York. De altfel, frumoasa blondă a fost numită ambasador pentru promovarea turistică a oraşului New York, tot în urmă cu câteva luni. Locul al doilea în clasamentul DoSomething.org a fost ocupat de actriţa transgender Laverne Cox, cunoscută pentru rolul din serialul de succes ”Orange Is The New Black”, care a devenit o susţinătoare foarte vocală a drepturilor minorităţilor sexuale. Beyonce, Miley Cyrus şi Emma Watson au ocupat poziţiile următoare ale topului.

Taylor Swift a reuşit să câştige admiraţia adolescenţilor şi a tinerilor cu un mix de piese de dragoste emoţionante, precum ”We Are Never Ever Getting Back Together” şi ”I Knew You Were Trouble”. Taylor Swift a devenit cunoscută în 2006 şi a lansat pe 27 octombrie cel de-al cincilea album, ”1989”. Fiecare dintre albumele de studio ale cântăreţei s-a vândut în peste patru milioane de exemplare în SUA. Potrivit revistei ”Billboard”, Taylor Swift este cel mai bine vândut artist de muzică digitală din toate timpurile. De asemenea, recent, cântăreaţa a fost desemnată, pentru a doua oară, Femeia Anului, de revista ”Billboard”, devenind astfel singura artistă care a câştigat de mai multe ori această distincţie. Cântăreaţa country pop Taylor Swift a obţinut deja şapte premii Grammy, 11 American Music Awards, şapte Country Music Association Awards, şase Academy of Country Music Awards şi 12 Billboard Music Awards.