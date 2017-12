Teatru absurd sub bagheta regizorului american Paul Bargetto la Teatrul Naţional Constanţa

Repertoriul de spectacole al actualei stagiuni a Teatrului Naţional Constanţa s-a îmbogăţit cu o nouă producţie realizată sub bagheta regizorală a americanului Paul Bargetto, nume apreciat de critica internaţională şi public deopotrivă, mai ales pentru spectacolele pe care le montează frecvent pe Off Off Broadway. După mai bine de douăzeci de ani, pe scena constănţeană s-a montat din nou un spectacol compus, alcătuit din două piese scurte semnate de unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani, Slawomir Mrozek, într-o viziune regizorală de excepţie. Sîmbătă seară, în Sala Fantasio a Naţionalului constănţean, a avut loc, în avanpremieră, prezentarea spectacolului coupe “Serenada“ şi “Vulpea filozof“, piesă de teatru în care textul şi jocul actorilor au stat sub semnul comicului cu tentă de absurd. De altfel, Mrozek este un autor care se revendică din teatrul absurd, comparat adesea cu Eugene Ionesco şi jucat cu mare succes pe toate marile scene ale lumii.

Spectatorii au urmărit piesa chiar de pe scenă, concepţie regizorală modernă care se bucură de succes şi la Constanţa

Viziunea tinerei generaţii de regizori, care pune accentul pe relaţia artişti-public şi, implicit, pe apropierea dintre aceştia prin diminuarea distanţei fizice, pare să se bucure de succes şi la Constanţa. Renunţarea la scaunele confortabile din sală în favoarea locurilor de vizionare special amenajate chiar pe scenă, la mai puţin de doi metri de actori, a însemnat pentru mulţi dintre spectatorii prezenţi la avanpremiera spectacolului “Serenada“ şi “Vulpea filozof“ o ocazie unică, de a trăi emoţiile personajelor, de a sesiza orice fineţe a textului şi de a urmări piesa cu acelaşi interes de la început pînă la sfîrşit. “Am realizat acest spectacol şi la New York anul trecut şi a avut un succes extraordinar. Viziunea mea asupra spectacolului este... un fel de intimitate care trebuie experimentată de foarte aproape. În New York, jucam într-un teatru foarte mic şi distanţa faţă de public era foarte mică, aprox. doi metri. Nu m-aş considera neapărat un regizor de concepţie. Îmi place să lucrez cu actorii. Acest lucru este cel mai important pentru mine, la fel şi relaţia dintre artişti şi public“, mărturiseşte chiar regizorul Paul Bargetto.

Scrisă în anii '60, de Slawomir Mrozek, piesa este o satiră asupra condiţiei umane. Din distribuţie fac parte nume importante: George Călin - Vulpea, Mihai Sorin Vasilescu - Cocoşul, Gabriela Iacob - Blonda, Dana Dumitrescu - Bruneta, Maria Lupu - Roşcata, Liviu Manolache - Episcopul şi Cristian Osoloş. Publicul s-a amuzat şi a primit cu aplauze îndelungi spectacolul, încîntat de concepţia tînărului regizor Paul Bargetto şi de interpretarea de excepţie a actorilor. Mimica şi expresivitatea interpreţilor au fost completate în mod fericit de costumele realizate de Ema Gavrilă, de remarcat fiind viziunea comună, din punct de vedere estetic, dintre scenograf şi regizor. “Este o altă premieră la Teatrul Naţional Constanţa, care sperăm să se bucure cel puţin de acelaşi succes ca şi cele de pînă acum. Este o idee mai... trăznită a lui Paul Bargetto, de altfel un prieten mai vechi al teatrului nostru, el a montat aici <Îmblînzirea scorpiei>, o idee care sperăm să prindă la public şi să ne atingem şi cu acest spectacol scopul şi menirea noastră, aceea de a aduce cît mai mult public la Constanţa“, a subliniat Cristian Şofron, directorul adjunct al Teatrului Naţional Constanţa. “Spectacolul este greu, deşi este scurt, cel puţin prima parte unde apar eu, este foarte susţinut şi foarte în... forţă. Din această cauză, este foarte solicitant şi obositor. Dar este o plăcere nebună de a juca, mai ales că am nişte parteneri senzaţionali, pe Maria Lupu şi pe Mihai Sorin Vasilescu, precum şi pe colegii mai tineri, Gabi Iacob şi George Călin“, a precizat Dana Dumitrescu, una dintre cele mai apreciate actriţe ale Naţionalului constănţean, care a putut fi urmărită, de această dată, în rolul Bruneta. “Personajul meu este găina blondă, cea care este şi cea mai naivă sau cel puţin aşa pare. De fapt, este un amestec între naivitate şi dorinţa de a avea criminalul şi asta degenerează într-o formă de eliberare. Textul iniţial mi-a plăcut foarte mult, eu am foarte multă încredere în Paul Bargetto, am mai lucrat cu el şi la <Îmblînzirea scorpiei> şi mi s-a părut o idee foarte bună aceea de a sugera, într-un fel mai sinistru, ideea de pradă şi de prădător, de victimă şi de criminal. Deşi textul are accente comice, de fapt, el e dincolo de aparenţă, ceva mult mai grav şi mai sobru“, a adăugat Gabriela Iacob (Blonda). “Este destul de interesantă o astfel de punere în scenă. La început, am fost puţin sceptică, avînd în vedere că era vorba despre un cocoş cu trei găini, cu vulpe... voiam să văd cam care este ideea regizorală. Pe urmă, la repetiţii, căutînd fiecare dintre noi personajul respectiv, ne-am dat seama că este foarte greu să realizezi un astfel de spectacol, mai ales că totul este în forţă, spaţiul e foarte mic, trebuie să te descurci în astfel de ocazii. Este greu, dar şi plăcut şi nou, mai multe la un loc“, a considerat Maria Lupu (Roşcata). Actorul Mihai Sorin Vasilescu (Cocoşul), cel care a avut una dintre cele mai apreciate prestaţii, a declarat: “Este o noutate pentru mine, trebuie să recunosc că nu am mai jucat Mrozek şi nici în acest stil. Dar teatrul înseamnă învăţătură de la tinereţe pînă la bătrîneţe, noi tot timpul învăţăm, formele de exprimare se schimbă, timpurile se schimbă, oamenii şi, bineînţeles, şi teatrul. E o experienţă interesantă, sper să placă publicului. Nu ştiu dacă cei mai în vîrstă ca mine, aşa, sînt adepţii acestui gen de spectacol, dar, în orice caz, pentru tineret e foarte binevenit şi ca un exerciţiu de teatru“. Premiera oficială a spectacolului va avea loc pe data de 9 noiembrie, începînd cu ora 18.30, la Sala Fantasio a Teatrului Naţional Constanţa.