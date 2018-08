Tecău şi-a lansat cartea „Viaţa în ritm de TENIS” şi la New York

Prezent la New York, pentru a participa la ultimul turneu de Grand Slam al anului, la US Open, Horia Tecău şi-a lansat cartea pentru copii “Viaţa în ritm de TENIS”, tradusă acum și în limba engleză („Life Is Like A Tennis Game”).

„Cartea care am scris-o pentru copii, a fost lansată și donată la @usopen în cadrul evenimentului Kid's Day. Fericit să împărtășesc modul în care am învățat despre disciplină, respect, munca în echipă, curaj, încrederea de sine, gestionarea înfrângerilor...și multe altele, toate prin experiența mea din tenis”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Horia Tecău FanPage.