FRANȚA.Sudul țării, devastat de inundații Sudul Franţei este devastat de inundaţii, după ploile şi viiturile din ultimele zile, care au provocat moartea a cinci persoane şi au determinat evacuarea altor câtorva mii. „Am 42 de ani şi nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a declarat Kristel Gregori, o locuitoare din Argelès, oraş situat pe coastă în regiunea Perpignan. Casa ei se află la circa zece metri de Massane. Acest curs de apă, de cele mai multe ori sec, s-a transformat într-un adevărat fluviu, cu circa 20 de metri lăţime. În Aude, primarul localităţii Portel-des-Corbières a povestit cum într-un sfert de oră, apa a urcat trei metri şi jumătate. Râul Berre a atins o cotă de 8,5 metri, dincolo de 7,4 metri cât a avut în noiembrie 1999. Din cauza inundaţiilor produse în aceste regiuni din sudul ţării, 77 de axe rutiere au fost închise parţial. Locuinţele situate pe malurile râurilor au fost acoperite de noroi, iar zeci de maşini au fost luate de ape. În Pyrénées-Orientales şi Aude, circa 3.500 de persoane nevoite să îşi părăsească locuinţele în ultimele zile din cauza viiturilor s-au întors acasă. Ministrul francez de Interne, Bernard Cazeneuve, a promis lansarea unei proceduri de decretare a situaţiei de catastrofă naturală pentru cele două departamente. Intemperiile au ajuns şi în sud-vestul ţării, după ce au provocat patru morţi în sud-est, unde continuă căutările pentru găsirea unei fetiţe în vârstă de opt ani. În total, 24 de persoane au murit în intemperiile din sudul Franţei de la începutul anului. SIRIA. Militar răpit de Statul Islamic O femeie membră a armatei israeliene, care este şi cetăţean canadian, a fost capturată de grupul terorist Stat Islamic pe teritoriul Siriei. Potrivit Centrului american pentru monitorizarea site-urilor islamiste (SITE), grupul terorist Stat Islamic a capturat o femeie prezentată drept „militar sionist”, în oraşul sirian Kobane, situat în apropierea frontierei cu Turcia. Femeia capturată se numeşte Gill Rosenberg şi lupta de partea miliţiilor kurde. Grupul terorist sunnit Stat Islamic în Irak şi Siria a ameninţat că ostatica ar putea fi decapitată sau poate fi eliberată în schimbul a 1.000 de musulmani deţinuţi în Israel. „Guvernul Canadei depune toate eforturile pentru a obţine mai multe informaţii”, a comunicat Ministerul canadian al Afacerilor Externe. Grupul terorist sunnit Stat Islamic a omorât, ieri, cel puţin 16 agenţi ai poliţiei de frontieră, în vestul Irakului. „16 poliţişti de frontieră, inclusiv un ofiţer, au fost ucişi, iar patru au fost răniţi, într-un atac care a vizat baza acestora din localitatea Al-Walid, în apropierea frontierei dintre Irak şi Siria~, a declarat Faleh al-Issawi, adjunctul şefului poliţiei din provincia irakiană Al Anbar. Grupul terorist Statul Islamic ocupă vaste regiuni din vestul Irakului şi din nord-estul Siriei, unde a instituit „un califat islamic”. Pe de altă parte ieri, o palestiniancă a atacat și înjunghiat doi israelieni în Cisiordania fiind împușcată mortal de forțele de securitate. Violențele din teritoriile ocupate au crescut în intensitate în ultimele luni. 11 israelieni și 12 palestinieni au fost uciși în astfel de atacuri comise inopinant de oameni obișnuiți și nu de militanți ai grupărilor armate. OLANDA. Epava zborului MH17 va fi reconstituită Rămășițele aeronavei Boeing 777, operate de compania aeriană Malaysian Airlines, doborâte în estul Ucrainei, au ajuns într-o bază aeriană olandeză unde se va încerca reconstituirea epavei. Rămășițele au fost anunate de rebelii care dețin controlul în estul Ucrainei sub supervizarea unor reprezentanți ai autorităților olandeze. Aeronava care efectua o cursă între Amsterdam și Kuala Lumpur a fost doborâtă pe data de 17 iulie, toți cei 298 de pasageri și membri ai echipajului pierzându-și viața. Tot în Olanda au ajuns și rămășițele omenești colectate de la fața locului, fiind în contionuare desfășurat migălosul proces de identificare prin analiza ADN-ului. Cea mai mare parte a pasagerilor cursei MH17 era formată din cetățeni olandezi. SIRIA. Ajutor umanitar suspendat Lipsa fonduri a determinat Programul Alimentar al Națiunilor Unite să stopeze ieri ajutoarele pentru cei circa 1,7 milioane de refugiați sirieni aflați în tabere din Iordania, Liban, Turcia, Irak și Egipt. Fără alimente, familii întregi sunt lăsate în voia sorții, cu șanse minime de supraviețuire peste iarnă. Programul Alimentar al Națiunilor Unite a estimat că are nevoie de 64 de milioane de dolari pentru a asigura necesarul de alimente numai pentru luna decembrie. BELGIA. Incendiu la centrala nucleară Un incendiu produs duminică în apropierea unei centrale nucleare din Belgia a provocat oprirea unui al patrulea reactor din cele şapte exploatate de Electrabel, filiala GDF Suez, provocând îngrijorări pentru aprovizionarea cu electricitate. În urma acestui incident, a fost afectat un transformator electric şi a fost întreruptă activitatea reactorului Tihange 3, situat în apropiere de Liège. ”Incidentul nu s-a soldat nu răniţi. Incendiul s-a produs în afara zonei nucleare și nu a avut impact asupra securităţii nucleare şi a siguranţei colaboratorilor noştri”, a anunţat grupul Electrabel. Acest reactor, care are o capacitate de 1048 megawaţi, ar putea fi repornit marţi dimineaţă. Anterior, au fost oprite reactoarele Doel 4, Doel 3 şi reactorul 2 al centralei Tihange. GERMANIA. Grevă la Lufthansa Unul dintre principalele sindicate ale piloţilor din Germania a făcut apel la o nouă încetare a activităţii piloţilor companiei Lufthansa începând de luni, din cauza unui conflict privind pensionarea. Această grevă, a zecea începând din aprilie, va conduce la anularea a sute de zboruri, potrivit previziunilor companiei. Zborurile interne şi cele către Europa cu plecare din Frankfurt şi Munchen vor fi afectate cu precădere, dar nu şi zborurile de lung curier. Greva a început luni la prânz şi s-a încheiat la miezul nopţii. Germanwings, filiala low cost a Lufthansa, nu este afectată de grevă. Sindicatul piloţilor Cockpit susţine că responsabilitatea eşecului negocierilor care au loc din octombrie revine conducerii Lufthansa, prima companie aeriană din Europa, în pofida tuturor eforturilor piloţilor de a se ajunge la un compromis. HONG KONG. O nouă noapte de confruntări Situația era tensionată, ieri, la Hong Kong după o noapte de confruntări între polițiști și manifestanți prodemocrație care încercau să încercuiască sediul puterii din această fostă colonie britanică trecută sub tutelă chineză. Noi ciocniri s-au produs în timpul dimineții într-un centru comercial din apropiere de tabăra Admiralty, unul dintre cele două perimetre ce continuă să fie ocupate în apropierea sediului executivului local de manifestanți care reclamă instaurarea unui veritabil sufragiu universal. O persoană a fost evacuată cu ajutorul unei tărgi. Numeroși manifestanți au fost constrânși să se îndepărteze din jurul clădirilor oficiale, iar șoselele au fost deschise circulației. Dar complexul guvernamental rămăsese cu porțile închise, iar lucrările Consiliului Legislativ au fost suspendate. Pe 28 septembrie, mișcarea prodemocrație s-a accelerat brusc la Hong Kong, iar manifestanții au ieșit cu miile în străzi. De atunci, numărul lor s-a redus considerabil, dar ei continuă să ocupe două locații-cheie și anume Admiralty și un perimetru mai restrâns la Causeway Bay, cartier ultracomercial condus de chinezi proveniți pe pe continent. MEXIC. Noi victime ale traficanților de droguri Cinci corpuri arse și decapitate au fost găsite duminică în statul mexican Guerrero, din sudul țării, regiune unde 11 corpuri într-o stare asemănătoare au fost descoperite joi și unde, la sfârșitul lunii septembrie, au dispărut 43 de studenți, au anunțat autoritățile locale. Joia trecută, în apropierea acestei localități au fost descoperite, la marginea unui drum, cel puțin 11 corpuri decapitate prezentând arsuri și urme de gloanțe. Un mesaj lăsat alături de corpuri, adresat grupării criminale Los Ardillos, în traducere Veverițele, menționa: „Iată gunoaiele voastre”, potrivit unei surse din cadrul guvernului local. Anchetatorii se ocupă de identificarea celor cinci noi corpuri care ar putea corespunde celor trei șefi ai unor firme locale și doi arhitecți din statul Morelos, din centrul țării, răpiți miercuri în statul Guerrero. COREEA DE SUD. Alertă falsă la baza militară americană Baza americană de la Osan din Coreea de Sud a fost închisă, ieri, pentru scurt timp, după o alertă falsă privind prezenţa unui atacator într-un liceu situat pe terenul acesteia. „Verificările forţelor de securitate s-au încheiat. Niciun rănit şi nicio activitate suspectă nu au fost anunţate”, a declarat pe pagina sa oficială de Facebook escadrila de vânătoare 51 a forţelor aeriene americane, dislocată la această bază. „Toată lumea este nevătămată. Măsura de închidere a bazei a fost ridicată”, adaugă aceasta. Escadrila anunţase anterior închiderea bazei şi instituirea unui perimetru de securitate după ce a primit informaţii privind un posibil incident ce implica un atacator. Baza aeriană Osan, situată la circa 100 de kilometri de Seul, găzduieşte o parte dintre cei 28.500 de militari americani dislocaţi în Coreea de Sud.