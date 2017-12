SUA

Ginerele lui bin Laden, vinovat de terorism

Suleiman Abu Ghaith, ginerele fostului lider al-Qaida, Osama bin Laden, a fost găsit vinovat de complot terorist în vederea uciderii unor cetăţeni americani, conform unei decizii a unei instanţe federale din New York. Suleiman Abu Ghaith, un imam în vârstă de 48 de ani, de origine kuwaitiană, nu a avut nicio reacţie la anunţarea verdictului. Fostul purtător de cuvânt al reţelei teroriste al-Qaida riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă. Juriul instanţei federale din Manhattan a deliberat cinci ore înainte de a anunţa verdictul. Suleiman Abu Ghaith a fost capturat în Iordania, în 2013.

GERMANIA

Aterizare de urgenţă

Un avion Airbus A380 al companiei Air France a fost nevoit să aterizeze de urgenţă ieri, în Germania, din cauza închiderii temporare a spaţiului aerian al Kazahstanului, pentru lansarea unei rachete. Avionul A380 făcea legătura între Shanghai şi Paris, dar a fost nevoit să aterizeze la Hamburg din cauza carburantului insuficient pentru a ajunge la destinaţie. Aeronava a fost nevoită să zboare cu o oră şi jumătate mai mult decât era prevăzut, pentru a ocoli spaţiul aerian al Kazahstanului. Avionul Air France a sosit la destinaţie cu o întârziere de două ore şi zece minute, a comunicat compania.

Compania aeriană germană Lufthansa a suprimat, ieri, aproximativ 600 de zboruri germane şi intraeuropene, din cauza unei greve a personalului de la sol în mai multe aeroporturi din Germania, între care Frankfurt, numărul 3 la nivel european.

FRANŢA

Atentat dejucat

Serviciile franceze pentru combaterea terorismului au dejucat un plan de atentat iminent pe Coasta de Azur, în oraşul Cannes, la originea complotului fiind un islamist revenit din Siria, au anunţat, ieri, autorităţile franceze. Pe 17 februarie, într-o clădire din Mandelieu-La-Napoule, în apropiere de Cannes, au fost descoperite 900 de grame de explozibil. În clădire locuise un tânăr de 23 de ani arestat pentru apartenenţă la o grupare islamistă. Bărbatul făcea parte din celula Cannes-Torcy, considerată cea mai periculoasă grupare teroristă existentă în Franţa, după valul de atentate din anii ’90. Grupării teroriste i se atribuie un atac cu grenadă care a vizat un magazin evreiesc din Sarcelles (Paris) în septembrie 2012.

ISRAEL

Vapoare distruse

Doi palestinieni au fost răniţi miercuri, după ce nave israeliene au distrus două vapoare cu ţigări de contrabandă care au plecat din Egipt spre Fâşia Gaza, au anunţat surse palestiniene şi israeliene. Marina israeliană a deschis focul asupra celor două vapoare care se îndreptau spre Rafah. Două persoane aflate la bord au fost uşor rănite, în timp ce echipajul a scăpat nevătămat. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a confirmat incidentul, precizând că o navă israeliană a fost avariată în urma focurilor de armă trase de palestinieni. În urma embargoului impus Fâşiei Gaza, din 2006, de către Israel, navele nu pot naviga la mai mult de 11 kilometri de coastele teritoriului. După destituirea, în iulie anul trecut, a preşedintelui islamist Mohamed Morsi, un apropiat al mişcării Hamas, aflată la putere în Gaza, Egiptul a redus considerabil accesul către teritoriile palestiniene, oficial din motive de securitate, distrugând 1.370 de tuneluri folosite pentru contrabandă.

SUA

Producători CNN arestaţi

Doi jurnalişti de la postul CNN au fost arestaţi pentru că au încercat să înşele vigilenţa serviciului de securitate de la World Trade Center din New York, marţi, pentru a scrie un articol despre recentele lacune ale sistemului care asigură paza clădirii, informează Reuters. Yon Pomrenze, în vârstă de 35 de ani, şi Connor Fieldman Boals, de 26 de ani, au încercat mai întâi să intre pe uşa principală a clădirii, aflată încă în construcţie, potrivit unui raport al Poliţiei new-yorkeze. Oprit la intrarea în clădire, Boals a încercat apoi de două ori să sară peste zidul care înconjoară clădirea. Nici această strategie nu a avut succes. După câteva minute, cei doi jurnalişti au încercat să intre printr-o poartă cu acces electronic, aflată în apropiere, însă au fost arestaţi în acel moment de poliţiştii new-yorkezi. Autorităţile din New York au cheltuit câteva milioane de dolari pe măsurile de securitate de la World Trade Center, care va fi inaugurat în a doua jumătate a acestui an, pe locul în care s-au aflat Twin Towers (turnurile gemene), distruse în atentatul de pe 11 septembrie 2001.

MALAEZIA

Resturi de avion

Noi imagini recente înregistrate prin satelit relevă prezenţa a 122 de obiecte într-o zonă de căutare din sudul Oceanului Indian, în care s-a prăbuşit avionul care asigura zborul MH370, cu 239 de persoane la bord, pe 8 martie, au anunţat, miercuri, autorităţile din Malaezia. Dintre cele 122 de obiecte reperate pe imaginile Airbus Defence and Space, unele sunt de un metru lungime, altele de 23 de metri. Căutarea cutiilor negre ale zborului MH370 în infernul delimitat de paralelele de 40 şi 50 grade latitudine sud, o zonă cu rafale puternice de vânt, se anunţă delicată atât la suprafaţă, cât şi pe fundul marin, aflat într-o continuă mişcare. Nimic nu garantează succesul operaţiunii angajate în sudul Oceanul Indian, la care participă armate din şase state, în vederea recuperării epavei avionului Boeing 777. Avionul s-a prăbuşit în zona în care se întâlnesc oceanele Indian şi Antarctic, la foarte mare depărtare de coastele vestice ale Australiei, la aproximativ 2.500 de kilometri de oraşul Perth. Această zonă marină este temută de către navigatorii cei mai experimentaţi, care o numesc ”ţinutul umbrei” din cauza condiţiilor extreme - rafale puternice de vânt, adevărate ziduri de apă, aisberguri şi lumină razantă.

SPANIA

Proiect respins

Curtea Constituţională spaniolă a declarat ilegal proiectul privind autodeterminarea Cataloniei, respins deja de Guvernul central, ceea ce reprezintă un nou eşec pentru naţionaliştii aflaţi la putere în regiunea care intenţionează să organizeze un referendum la 9 noiembrie. Cu o populaţie de 7,5 milioane de locuitori, Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei cu o puternică identitate culturală şi lingvistică, se confruntă, în ultimii ani, cu o creştere a naţionalismului, pe fondul crizei economice şi tensiunilor politice. Regiunea, care a fost unul dintre motoarele economice ale Spaniei, iar ulterior a devenit una dintre cele mai îndatorate din ţară, critică Guvernul central în special pentru redistribuirea incorectă a veniturilor şi cere, de asemenea, o mai mare autonomie fiscală. Guvernul spaniol a afirmat în mai multe rânduri că referendumul nu va avea loc şi o eventuală consultare populară cu privire la statutul regiunii este ilegală. Camera Deputaţilor are programată o dezbatere pe această temă la 8 aprilie.

BELGIA

Reactoare oprite

Grupul belgian de electricitate Electrabel (GDF Suez) a anunţat marţi că a fost nevoit să oprească din nou două reactoare nucleare a căror securitate a fost deja pusă în discuţie în 2012. Reactorul 3 al centralei de la Doel, situată în apropiere de Antwerpen (nord), şi reactorul 2 al centralei de la Tihange, în apropiere de Liège (sud-est), au fost oprite timp de un an, din iunie 2012 şi până în iunie 2013, după descoprirea a numeroase microfisuri la cuve. Pentru a le putea reporni, Electrabel s-a angajat la Autoritatea pentru Securitate Nucleară (AFCN) că va efectua teste de evaluare a comportamentului cuvelor. Reactoarele respective sunt cele mai moderne din parc şi au o capacitate de 2.000 de megawaţi, asigurând o treime din capacitatea nucleară belgiană. Problemele de securitate la cele două reactoare au relansat dezbaterea cu privire la domeniul nuclear în Belgia. Electrabel exploatează şapte reactoare în regat - patru la centrala Doel şi trei la Tihange - care urmează să fie oprite definitiv în mod progresiv, în perioada 2015-2025, la momentul când vor împlini 40 de ani. Problemele descoperite la cele două reactoare mai noi au determinat Guvernul să pregătească un plan de renunţare la energia nucleară şi să prelungească durata de viaţă a reactoarelor mai vechi.