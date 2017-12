BULGARIA

Alertă chimică

O cisternă cu substanţe periculoase s-a răsturnat, ieri, în localitatea bulgară Debeleţ. Autorităţile au anunţat că nu s-au înregistrat răniţi în urma accidentului. Cisterna, care se deplasa între oraşele Kalifarevo şi Veliko Târnovo, s-a răsturnat la ora locală 1.48. Niveluri ridicate de emisii periculoase s-au înregistrat ieri dimineaţă, în zona accidentului, aflată la circa 150 de kilometri distanţă de România. Cisterna transporta stiren, un material chimic periculos, în special în contact cu ochii, dar şi în caz de contact cu pielea, în caz de ingestie sau inhalare. Are efecte nefaste asupra tractului gastrointestinal, asupra rinichilor şi sistemului respirator. Au fost evacuate 2.500 de persoane. Riscul vine de la temperaturile mari, ce pot provoca scântei şi un incendiu.

RUSIA

Accidente în lanţ

Patru persoane sunt date dispărute după ce o ambarcaţiune de agrement cu 13 oameni la bord s-a răsturnat şi s-a scufundat, ieri, în lacul Teleţkoie din regiunea rusă Altai. Accidentul s-a petrecut seara, la ora locală 20.30. Vasele aflate în apropiere au reuşit să scoată la mal nouă persoane şi echipele de salvare caută celelalte patru persoane, date dispărute. O anchetă preliminară sugerează că viteza excesivă ar fi cauza accidentului şi că cel care conducea ambarcaţiunea era beat. Accidentul s-a petrecut după ce duminică, o navă de croazieră cu 208 de persoane la bord s-a scufundat în Volga, în Republica Tatarstan, bilanţul tragediei putând ajunge la peste 120 de morţi. Tot ieri, un avion s-a prăbuşit în Siberia, şapte persoane pierzându-şi viaţa, iar una fiind dată dispărută. Avionul Angara s-a prăbuşit în apă, la 14 kilometri de oraşul Strejevoi, după ce echipajul a raportat un incendiu la un motor şi a decis să aterizeze de urgenţă. Avionul plecase din Tomsk şi se îndrepta spre Surgut. La bord se aflau 32 de pasageri şi patru membri ai echipajului. Echipele de intervenţie au recuperat 26 de supravieţuitori şi caută în continuare persoana dispărută.

BANGLADESH

Carnagiu pe şosea

Cel puţin 40 de elevi au murit într-un accident rutier produs în sudul statului Bangladesh, a anunţat, ieri, poliţia. Un oficial a declarat că 40 de cadavre au fost recuperate de la locul accidentului. Bilanţul s-ar putea agrava, oficialii temându-se că ar mai putea fi cadavre în autocarul scufundat în canalul cu apă. Elevii veneau de la un eveniment sportiv.

INDIA

Bilanţ în creştere

Cel puţin 64 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma deraierii, duminică, a unui tren de pasageri în nordul Indiei, la 150 de kilometri de oraşul Lucknow din Uttar Pradesh, potrivit unui nou bilanţ prezentat, ieri, de poliţie. Operaţiunile de salvare s-au încheiat, a declarat un responsabil al poliţiei locale, potrivit căruia alte 249 de persoane sunt rănite, majoritatea fiind în spital. Printre persoanele ucise în accident se numără şi un suedez. 15 vagoane au deraiat în timp ce trenul circula cu 108 kilometri pe oră, printre răniţi aflându-se şi mecanicul de locomotivă.

IRAK

Atac la Bagdad

Trei rachete au lovit Zona Verde din Bagdad, sector ultrasecurizat, în timpul vizitei secretarului american al Apărării, Leon Panetta, a anunţat, ieri, poliţia irakiană. Nu s-au înregistrat răniţi în acest sector în care se află clădiri guvenamentale şi ambasade. Rachetele au fost lansate din districtul şiit din sudul Bagdadului, loial unui cleric care se opune prezenţei trupelor americane în Irak. Panetta a discutat despre menţinerea unora dintre militari în Irak, după 2011.

SPANIA

Nou ministru de Interne

Premierul spaniol, Jose Luis Zapatero, a anunţat, ieri, o mică remaniere guvernamentală, numindu-l pe Antonio Camacho ministru de Interne. Camacho a fost secretar de Stat în Ministerul de Interne condus de Alfredo Perez Rubalcaba, care şi-a anunţat demisia înainte de a fi confirmat candidat al Partidului Socialist, la putere, pentru funcţia de premier. Zapatero a anunţat anterior că nu va candida pentru un al treilea mandat la alegerile generale din martie 2012. Ministrul Infrastructurii, Jose Blanco, îl va înlocui pe Rubalcaba ca purtător de cuvânt al Guvernului. Rubalcaba era şi primul dintre cei trei vicepremieri. El nu va fi înlocuit, Spania rămânând cu doi vicepremieri. Rubalcaba a anunţat că demisionează din Guvern pentru a se pregăti pentru alegeri, scrutin în cadrul căruia se va lupta cu liderul conservator Mariano Rajoy.

SUA

Poza cameristei

Nafissatu Diallo, camerista hotelului Sofitel din New York care îl acuză de tentativă de viol pe Dominique Strauss-Kahn, nu mai este un chip anonim. Ieri, cotidianul francez ”Le Monde” a publicat, în prima pagină, o fotografie a femeii, pe care reporterul publicaţiei amintite a făcut-o la Tchakule\', satul natal al femeii, în Guineea. Un senator din New York şi o asociaţie pentru apărarea drepturilor femeilor şi persoanelor de culoare i-au luat apărarea, duminică, cameristei, cerând continuarea anchetei. Senatorul Bill Perkins l-a acuzat pe procurorul de caz că vrea să renunţe la acuzaţiile împotriva lui DSK, reţinut la 14 mai. Senatorul a adăugat că şi credibilitatea fostului director FMI, vizat de o reclamaţie de tentativă de viol şi în Franţa, este discutabilă. Şi Eric Stevenson, congresman în adunarea statului New York, a apreciat că şi numai ideea că procurorul ar putea renunţa la acuzaţii este un semnal prost transmis de sistemul judiciar american. Declaraţiile eronate ale cameristei, dezvăluite de biroul procurorului din Manhattan la audierea din 1 iulie, par să fi compromis cazul împotriva lui DSK iar presa americană a scris că este posibil ca anchetatorii să renunţe la acuzaţii.