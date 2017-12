Marea Britanie - Camion condus de un român, blocat două ore pe un pod strîmt

Un camion înregistrat în Italia, la volanul căruia se afla un şofer român, a rămas blocat, timp de două ore, pe un pod foarte strîmt din South Lakeland, Marea Britanie, provocînd daune structurii din piatră. Vehiculul de 7,5 tone, care avea ataşată şi o remorcă, a rămas blocat pe pod, după ce s-a izbit de acesta, în apropiere de Natland. Şoferul român, în vîrstă de 47 de ani, se îndrepta cu autocamionul spre autostrada A591. El nu a mai putut scoate autovehiculul de pe pod. O parte din balustrada acestuia a căzut în rîul Kent, în urma impactului. Camionul a fost mutat două ore mai tîrziu, iar drumul a fost deblocat.

Germania - Defecţiune la sistemul informatic perturbă cursele Lufthansa

O problemă informatică a sistemului de înregistrare al companiei Lufthansa provoacă numeroase întîrzieri ale zborurilor de pasageri în întreaga lume, anunţă un purtător de cuvînt al celei mai mari companii aeriene germane. “O problemă la sistemul nostru informatic a apărut în jurul orei locale 4.00 (5.00 ora României) în această dimineaţă”, a declarat el. Formalităţile de înregistrare trebuie realizate acum manual pe aeroporturi, ceea ce provoacă întîrzieri de maximum o oră. În schimb, înregistrarea pe Internet funcţionează. Cîteva zboruri în Europa au fost anulate, a adăugat purtătorul de cuvînt. Lufthansa operează, în fiecare zi, aproximativ 2.000 de zboruri în lumea întreagă.

Nepal - Cel puţin 23 de morţi după prăbuşirea unui templu

Cel puţin 23 de persoane au murit şi numeroase au fost rănite, în estul Nepalului, după ce un templu protestant s-a prăbuşit peste credincioşi. Anunţul a fost făcut miercuri, de reprezentanţi ai Ministerului de Interne nepalez. Numărul răniţilor a fost estimat la aproximativ 60. Incidentul s-a petrecut după ce un perete al lăcaşului s-a prăbuşit peste credincioşi, în timpul unei ceremonii religioase.

SUA - Protestele angajaţilor din sistemul sanitar new-yorkez

Angajaţii din domeniul sanitar din New York au protestat, marţi, faţă de hotărîrea Departamentului Sănătăţii de a-i obliga să se vaccineze împotriva gripei A H1N1, în caz contrar fiind ameninţaţi cu pierderea locului de muncă, relatează CBS în pagina electronică. New York este primul stat ce a dispus vaccinarea tuturor angajaţilor din domeniul sănătăţii. Primele doze ale vaccinului împotriva gripei A H1N1 vor fi disponibile începînd de săptămîna viitoare. “Nici măcar nu îngrijesc bolnavi. Lucrez în domeniul nutriţiei. Mi s-a spus că trebuie să mă vaccinez deoarece lucrez într-o clinică”, a precizat Paula Small, specializată în pediatrie. Ea a spus că va refuza vaccinarea, îngrijorată că produsul nu este testat. În 1976 au fost înregistrate mai multe decese pe fondul vaccinării împotriva gripei porcine. Potrivit unui asistent medical, intervievat de CBS, reglementarea statului încalcă libertăţile individuale şi drepturile civile. Proteste au fost organizate marţi şi în oraşul Albany, capitala statului New York. Sute de demonstranţi au militat pentru libertatea alegerii. În calitate de angajaţi în domeniul sanitar, aceştia susţin că se spală frecvent pe mîini şi este puţin probabil să transmită sau să contracteze gripa A H1N1. Circa 500.000 de persoane care lucrează în domeniul sănătăţii urmează să fie vaccinate.

Franţa - Calculatoarele unor jurnalişti de investigaţie au fost furate

Calculatoarele a trei jurnalişti de investigaţie ai săptămînalului ”Le Point” au fost furate în două jafuri diferite, a anunţat redactorul-şef al publicaţiei, Michel Colomes, precizînd că a doua spargere a fost comisă la sfîrşitul săptămînii. În urmă cu 15 zile, laptopul lui Christophe Labbe a fost sustras din biroul pe care-l împarte cu alţi doi jurnalişti ai săptămînalului, Jean-Michel Decugis şi Olivia Recasens. Potrivit lui Colomes, cablul de oţel cu care era prins laptopul de birou fusese secţionat. Al doilea furt, în care au fost sustrase 11 calculatoare, a avut loc probabil vineri seară pînă sîmbătă la prînz, a precizat redactorul-şef. Calculatoarele au fost sustrase din birouri diferite ale redacţiei, situată la al treilea etaj al unui imobil. Printre cele 11 calculatoare furate, două erau ale lui Jean-Michel Décugis şi a lui Olivia Recasens. În ambele cazuri a fost depusă o plîngere, a afirmat redactorul-şef. Anchetatorii din cadrul diviziei poliţiei judiciare au prelevat amprente din birourile redacţiei şi de pe uşa spartă.

Rusia - Posibilă castrare chimică a pedofililor

Parlamentul rus va analiza un proiect de lege ce impune castrarea chimică a pedofililor ce agresează sexual minori sub 14 ani, după ce Polonia a luat această decizie, săptămîna trecută. Parlamentarul Anton Belyakov a spus că o pedeapsă mai severă pentru pedofili este necesară, pentru că 97% din aceştia recidivează în decurs de doi ani de la eliberarea din închisoare. Potrivit proiectului de lege, pedofililor li s-ar administra medicamentul Depo-Provera, utilizat în mod normal pentru contracepţie, ce conţine o versiune sintetică a hormonului feminin progesteron şi care scade nivelul de testosteron, reducînd apetitul sexual. În 2008, 1.300 de copii au fost abuzaţi sexual în mod violent şi alţi 5.233 au fost abuzaţi în mod neviolent în Rusia, a precizat Belyakov. Conform legilor în vigoare, pedofilii ce abuzează minori sub 14 ani sînt condamnaţi la 8 - 15 ani de închisoare, însă majoritatea sînt eliberaţi după trei-patru ani, datorită înţelegerilor între avocaţi şi procurori. Medicamentul a fost testat şi a arătat că reduce dorinţa pedofililor de a abuza minori, însă unii experţi medicali susţin că Depo-Provera este ineficient şi că nu este un remediu. Aceştia susţin că bărbaţii care iau acest medicament sînt capabili de acte sexuale şi că administrarea acestuia poate declanşa efecte secundare, precum depresie, oboseală, diabet şi cheaguri de sînge. Iniţiativa legislativă mai prevede închisoare pe viaţă pentru pedofilii recidivişti, dacă metoda castrării chimice se dovedeşte a fi ineficientă.

Bulgaria - Pedofil german, arestat

Poliţia bulgară a arestat un pedofil german, în vîrstă de 72 de ani, care fotografia nud copii romi, în oraşul bulgar Samokov, transmite www.novinite.com. Bărbatul a fost arestat, după ce a pus în circulaţie fotografii cu nuduri de copii romi. El îi recompensa pentru şedinţele foto cu ciocolată. La prinderea sa au colaborat polişti bulgari şi germani. Şeful departamentului de poliţie în materia infracţiunilor informatice din Bulgaria, Yavor Kolev, a descris modul de operare al pedofilului german. El a arătat că fotografia copiii în casa sa, existînd cadre din baie sau dormitor, după care le oferea mici recompense. Există chiar şi fotografii făcute pe albia unui rîu din apropierea casei sale. Kolev a descris fotografiile, făcute unor copii de cîteva luni pînă la 7 ani, ca fiind “dramatice şi dezgustătoare”.

Kîrgîzstan - Preşedintele i-a demis pe 20 dintre consilierii săi

Preşedintele Kîrgîzstanului, Kurmanbek Bakiev, i-a demis pe 20 dintre consilierii săi, pentru a optimiza activitatea instituţiei de consiliere a preşedintelui. El a spus că au fost demişi atît cetăţeni kirghizi, cît şi străini care aveau statutul de consilieri prezidenţiali pentru afaceri sociale. Printre aceştia sînt şi personalităţi cunoscute în Kîrgîzstan, precum fostul ministru de Externe, Muratbek Imanaliev, doctorul Jenişbek Nazaraliev şi scriitoarea Svetlana Suslova. Anterior Bakiev anunţase o reorganizare fundamentală a administraţiei sale.

Israel - 20 de deţinuţi palestinieni eliberaţi în schimbul unei înregistrări cu soldatul Shalit

Israelul va elibera 20 de prizonieri palestinieni, în schimbul unei înregistrări video recente cu soldatul Gilad Shalit, luat ostatic în Fîşia Gaza, din 2006, a anunţat, miercuri, biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Gilad Shalit, în vîrstă de 23 de ani, care deţine şi cetăţenia franceză, a fost capturat la 25 iunie 2006, în apropiere de graniţa cu Fîşia Gaza, de trei grupări palestiniene, printre care şi braţul armat al Hamas, mişcarea islamistă ce controlează teritoriul palestinian.

Honduras - Susţinători ai preşedintelui destituit, arestaţi

Forţele subordonate regimului de facto din Honduras au arestat susţinători ai preşedintelui destituit, Manuel Zelaya, într-o operaţiune efectuată miercuri dimineaţă, într-un imobil pe care aceştia îl ocupau în Tegucigalpa. Aproximativ 40 de persoane au fost arestate, potrivit unui poliţist. Raidul a intervenit pe fondul existenţei unui decret care interzice reuniunile în Tegucigalpa şi activitatea presei. Roberto Micheletti, autorul loviturii militare prin care a fost înlăturat Manuel Zelaya, a declarat că intenţionează să anuleze acest decret, deşi instituţiile de presă ale opoziţiei încă sînt închise.

SUA - Columbian expert în furturi de lux, capturat

Juan Carlos Guzman-Betancourt, un columbian de 33 de ani care a fost închis în Marea Britanie şi Irlanda şi care este căutat în alte şase ţări pentru furturi din hoteluri, a fost reţinut marţi, de poliţiştii americani, într-o benzinărie din Vermont, aproape de graniţa cu Canada. Unii îl consideră un Raffles al zilelor noastre, alţii spun că e, mai degrabă, aidoma personajului jucat de Leonardo DiCaprio în filmul ”Catch Me if You Can”. Juan Carlos Guzman-Betancourt, care a trăit timp de 15 ani din furat de la clienţii bogaţi ai hotelurilor, a fost arestat la pont, marţi, într-o benzinărie din Vermont, în timp ce-şi bea cafeaua şi aştepta un taxi. Era căutat pentru furt în trei state americane şi riscă pînă la 20 de ani de închisoare. Guzman-Betancourt s-a dat, de-a lungul anilor, drept preot, şeic sau prinţ şi a călătorit prin lumea întreagă, furînd milioane de lire sterline, fie bani cash, fie bijuterii. A fugit dintr-un hotel într-un Benley Coupe cu un şofer şi a reuşit să scape dintr-o închisoare din Isle of Sheppey, după ce a convins angajaţii de-acolo că trebuie să meargă la un dentist. De curînd, aflat într-un hotel din Toronto, a pretins că este cazat acolo şi că a rămas pe dinafară, convingîndu-l pe unul din angajaţi să-i dea un nou card de acces. A reuşit să fure bunuri de valoare din cîteva apartamente de lux. Modul lui de a opera era simplu dar eficient. Se folosea de tabelul de la bar sau de cartea de oaspeţi pentru a afla identitatea unor oaspeţi importanţi, după care îi convingea pe angajaţi să-l lase să intre în camere. De aici, suna la recepţie şi pretindea că a pierdut codul safe-ului. La hotelul Mandarin Oriental din Londra a reuşit să fure bijuterii în valoare de 40.000 de lire. La Dorchester, a reuşit să fure haine şi ceasuri de 36.000 de lire, iar la Intercontinental, pe Park Lane, a furat 15.000 de lire sterline cash şi a închiriat un Bentley cu şofer care să-l ducă la Heathrow, unde a cheltuit 8.000 de lire sterline plătind cu carduri furate. Numele său a fost vehiculat şi în legătură cu fapte rămase cu autor necunoscut petrecute în Paris, Geneva, Tokyo, Bangkok, Caracas şi Mexico City. Istoria în înşelăciuni a lui Guzman-Betancourt a început în 1993, atunci cînd a pretins că este un orfan de 13 ani ajuns în Miami din Columbia, agăţat de trenul de aterizare al unui avion. Povestea sa a ajuns la ştiri, iar telespectatorii au donat mai mult de 75.000 de dolari pentru a-l sprijini. A luat banii şi a dispărut. Avea să iasă la iveală, în scurt timp, că avea 17 ani şi că ambii săi părinţi erau în viaţă. Este căutat în Canada, Columbia, Japonia, Mexic, Tailanda şi Venezuela.