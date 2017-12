Planul de restructurare a agenţiilor, finalizat după discuţii în Coaliţie

În şedinţa de ieri a Guvernului s-a decis ca planul de restructurare şi comasare a agenţiilor guvernamentale să fie finalizat în termen de o lună de un comitet interministerial coordonat de primul-ministru Emil Boc şi de vicepremierul Dan Nica, după o discuţie în cadrul Coaliţiei. “În termen de o lună, acest comitet interministerial va lua deciziile cu privire la comasarea şi restructurarea unor agenţii guvernmentale, ţinînd cont de necesitatea menţinerii acelor agenţii absolut necesare funcţionării statului român şi conforme acordurilor cu UE. Vom comasa acele agenţii care îşi dublează atribuţiile”, a spus Boc, la finalul şedinţei. El a reluat ideea conform căreia angajaţii care “taie frunză la cîini” în agenţiile guvernamentale vor fi disponibilizaţi.

PD-L nu se opune intrării lui Geoană în CSAT

Preşedintele PD-L, Emil Boc, a dat ieri asigurări că senatorii PD-L vor vota OUG prin care Mircea Geoană este membru CSAT, pentru că acest lucru este prevăzut în protocolul cu PSD pe care democrat-liberalii îl respectă, dorind astfel să infirme informaţiile apărute în presa centrală. Totodată, Boc respinge categoric informaţiile potrivit cărora ar fi solicitat respingerea Ordonanţei. Presa a relatat că parlamentarii PD-L erau decişi să voteze împotriva OU prin care preşedintele Senatului devenea vicepreşedinte al CSAT, după ce liderul social-democrat i-a criticat pe democrat liberali şi a lansat atatcuri la adresa preşedintelui Traian Băsescu.

Andrei Iucinu, pe lista PSD la europarlamentare

Andrei Iucinu, vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Arad a PSD, va candida pe listele formaţiunii social - democrate pentru Parlamentul European. În ciuda faptului că nu este pe un loc eligibil, Andrei Iucinu a declarat că este onorat de această ofertă a PSD. \"Am speranţa că, în campania electorală, vom renunţa la scandaluri şi dezbateri sterile şi ne vom axa pe dezbaterea temelor majore şi a programelor cu care formaţiunile politice şi candidaţii independenţi vin în faţa electoratului\". Andrei Iucinu este fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu şi a susţinut că va fi „un altfel de politician, al faptelor asociate vorbelor”. „Am învăţat acest lucru de la oameni care au realizat ceva în viaţă, aşa cum sînt Lia Olguţa Vasilescu, mentorul meu politic, şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, la care am admirat, încă de la început, stofa de constructor”, a mai spus Iucinu. Andrei Iucinu este purtător de cuvînt al Tineretului Social Democrat şi a candidat, la alegerile din toamna anului trecut, pentru un mandat în Camera Deputaţilor.

PD-L Constanţa salută invitarea în NATO a Croaţiei şi Albaniei

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PD-L, Mircea Banias, consideră că Summit-ul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, găzduit la sfîrşitul săptămînii trecute de Franţa şi Germania, a marcat o nouă etapă în istoria de 60 de ani a Alianţei. Potrivit declaraţiei politice a liderului PD-L Constanţa, pentru noi, ca români şi est-europeni, este îmbucurător faptul că NATO continuă să se extindă în Estul Europei. El susţine că primirea Croaţiei şi Albaniei ca membri deplini, la un an de la invitarea lor în Alianţă, la summit-ul de la Bucureşti, este un semnal pentru robusteţea NATO şi pentru atractivitatea umbrelei de securitate pe care NATO o garantează. Banias mai susţine în declaraţia sa că este de salutat totodată reintrarea Franţei în comandamentul militar integrat al NATO, la mai bine 40 de ani de la retragere. Banias afirmă că acest summit a lansat procesul de realizare a Noului Concept Strategic al NATO, care va rezulta în adoptarea unei noi viziuni asupra rolului Alianţei în noile condiţii ale începutului de secol XXI. „Acum, la 5 ani de la integrarea efectivă a României în NATO, putem spune că efortul naţional a meritat făcut, iar consensul intern asupra apartenenţei noastre la NATO este în continuare intact. Consider că România îşi găseşte din ce în ce mai bine locul în Alianţă şi e în măsură să contribuie, în anii ce vor veni, la creşterea capacităţii NATO de furnizor de securitate la nivel european şi global“, a declarat Mircea Banias.

Diaconescu se va întîlni, în mai, cu Hillary Clinton

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, are programată, la începutul lunii mai, o vizită în Statele Unite, în cursul căreia urmează să aibă o întîlnire cu secretarul de stat american, Hillary Clinton. De asemenea, purtătorul de cuvînt al MAE, Alin Şerbănescu a precizat că ministrul urmează să facă o vizită în Marea Britanie, în 22 aprilie. După vizita de la începutul lunii mai în Statele Unite, Diaconescu are în program şi deplasări în Egipt şi Austria. Ministrul de Externe are în programul pentru următoarea perioadă şi participarea la o întîlnire trilaterală cu Bulgaria şi Grecia.