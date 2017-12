Italia - Româncă violată şi forţată să se prostitueze în Sicilia

O româncă în vîrstă de 20 de ani a fost sechestrată, violată şi forţată să se prostitueze în Sicilia, de trei conaţionali şi un italian care au fost arestaţi, relatează pagina online a agenţiei ANSA. Tînăra a fost adusă în Italia cu promisiunea oferirii unui loc de muncă. Într-un final, tînăra a reuşit să fugă, denunţîndu-i pe cei care au privat-o de libertate şi au exploatat-o. Poliţia italiană i-a arestat pe românii Neculai Bulai (51 de ani), Nicu Claudiu Bulai (30 de ani), Iulian Ilie Bălan (20 de ani) şi pe italianul Vincenzo Di Franco (54 de ani). Comunităţile imigranţilor români din nord-estul Italiei cer Parlamentului de la Bucureşti ca românii care comit infracţiuni pe teritoriul italian să ispăşească pedepsele în penitenciarele din România, relatează pagina online a agenţiei ANSA. Liderii asociaţiilor românilor din Treviso, Padova, Veneţia şi Udine i-au adresat o scrisoare în acest sens senatorului român Viorel Badea, vicepreşedinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului României. La sfîrşitul lunii ianuarie, ministrul italian de Externe, Franco Frattini, critica infracţiunile comise de imigranţii români, subliniind că aceştia trebuie să ispăşească pedepsele în ţara de origine.

Canada - Român condamnat pentru ce a scris în jurnalul său

Un român condamnat în Canada pentru deţinere de materiale pornografice cu minori a scris în jurnalul său despre atracţia pe care o are pentru copii, mai ales pentru cei sub vîrsta de liceu. Emilian Costiniuc, în vîrstă de 25 de ani, a fost condamnat la nouă zile de închisoare după ce a pledat vinovat în faţa acuzaţiilor ce i-au fost aduse. Românul locuia în Kitchener, Canada, cu un coleg de apartament. Tînărul i-a mărturisit, într-o zi, colegului său, de atracţia pe care o are pentru copiii care nu au încă vîrsta de liceu, însă ulterior i-a spus că a fost o glumă. Costiniuc i-a împrumutat, apoi, colegului său, un DVD, la care să se uite cu prietena sa, însă cuplul a fost deranjat de faptul că filmul era unul pornografic ce ilustra sclavie. “Asta nu e nimic. E dulce copilărie. Ai fi şi mai intrigat dacă ai vedea filme cu copii”, i-ar fi spus Costiniuc colegului său, cînd acesta i-a atras atenţia privind DVD-ul împrumutat. Colegul de cameră şi prietena acestuia au decis, apoi, să se uite prin toate DVD-urile românului şi au găsit unul ce ilustra pornografie infantilă, fiind implicată o fată sub 10 ani. Poliţiştii au spus că filmul respectiv este binecunoscut pe Internet, fiind printre seriile populare de pornografie infantilă. Costiniuc le-a spus ofiţerilor că un prieten din România i-a dat DVD-ul înainte să se mute în Canada. Avocatul inculpatului a subliniat că acesta nu a fost realizatorul filmului şi că materialul nu se afla pe hard-disk-ul său. Autorităţile au confiscat şi jurnalul românului, în care acesta scria că s-a gîndit de multe ori să omoare pe cineva. Caietul respectiv data din perioada în care Costiniuc era liceean. Un jurnal mai recent atesta atracţia bărbatului pentru copii. Pe computerul românului mai erau şi imagini cu pistoale şi pornografie adultă. Judecătorul care s-a ocupat de caz a decis ca românul să fie monitorizat zece ani ca infractor sexual şi să aibă statut de eliberat condiţionat, tot zece ani.

Olanda - Imigranţii români şi bulgari pleacă acasă

Imigranţii români şi bulgari din Olanda încep să revină în ţările de origine, afirmă Oficiul olandez pentru Statistică (CBS), citat de site-ul Dutchnews.nl. Populaţia Olandei a crescut cu 81.000 de locuitori anul trecut, ajungînd la 16,5 milioane, anunţă CBS. În 2007, populaţia Olandei crescuse cu doar 47.000 de locuitori. Creşterea se datorează numărului-record de imigranţi care vin în această ţară şi scăderii cu 5% a celor care pleacă. Potrivit CBS, se remarcă o creştere a numărului românilor, bulgarilor şi polonezilor care revin în ţările de origine.

Rusia - Bombardierele strategice au survolat Oceanul Arctic

Două bombardiere strategice ruseşti de tip Tu-95MS Bear-H au desfăşurat misiuni de rutină deauspra Oceanului Arctic, a declarat, ieri, purtătorul de cuvînt al forţelor aeriene. ”Ruta lor a traversat apele neutre ale Oceanului Arctic, către Insulele Aleutine, iar zborul a durat 12 ore”, a declarat locotenent-colonelul Vladimir Drik. Zborul a avut loc miercuri. Echipajele şi-au demonstrat talentele de pilotaj şi au îndeplinit mai multe misiuni, între care şi cea de realimentare. Bombardierele au fost însoţite de aeronave americane de tip F-15 Eagle, potrivit aceleeaşi surse. Escortarea avioanelor ruseşti de către avioane ale NATO este o practică obişnuită de la reluarea de către Rusia a zborurilor de patrulare deasupra Oceanelor Pacific, Atlantic şi Arctic, în august 2007. Purtătorul de cuvînt a reiterat că patrulele strategice ruseşti sînt efectuate în deplină concordanţă cu reglementările internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian neutru, fără a trece graniţele altor state.

Grecia - Atentat împotriva locuinţei unui magistrat

Un dispozitiv artizanal a explodat, joi dimineaţă, în faţa domiciliului unui magistrat, de la periferia Atenei, provocînd pagube materiale minore. Magistratul, Dimitris Papaguelopoulos, este procuror în Atena şi conduce departamentul pentru afaceri împotriva terorismului. Dispozitivul era format din cartuşe mici de gaz, care au explodat în jurul orei locale 04.30 (04.30 ora României), în faţa domiciliului din Iliupoli, situat la periferia din sudul Atenei. Atentatele cu dispozitive incendiare sau explozive artizanale, care au provocat pagube materiale, sînt frecvente în Grecia şi sînt atribuite de poliţie mişcării anarhiste sau extremei stîngi.

Ucraina - Ministrul de Finanţe şi-a prezentat demisia

Ministrul ucrainean de Finanţe, Viktor Pinzenik, şi-a prezentat, joi, demisia, declarîndu-se ”ostatic al situaţiei politice”, într-un comunicat publicat pe site-ul Guvernului, în condiţiile în care ţara se confruntă cu o gravă criză economică. ”În circumstanţele actuale, ministrul de Finanţe a devenit ostatic al politicii şi nu poate schimba această situaţie” a explicat el, aparent într-o aluzie la conflictul dintre preşedintele Viktor Iuşcenko şi premierul Iulia Timoşenko. În calitate de ministru de Finanţe, el nu putea accepta să renunţe la o abordare profesională, în special să aibă un buget echilibrat, cu un deficit minim şi să limiteze datoria.

Ungaria - Sediul unei organizaţii a comunităţii rome, vandalizat

Sediul unei instituţii care aparţine comunităţii rome din sud-vestul Ungariei a fost vandalizat joi dimineaţă, a declarat preşedintele organizaţiei. Geamurile sediului organizaţiei din oraşul Nagykanizsa erau sparte, a constat unul dintre angajaţi cînd a ajuns la serviciu, a declarat Robert Salamon. Mai multe atacuri asupra romilor şi a proprietăţilor acestora au fost denunţate în ultima perioadă, indicînd o intensificare a infracţiunilor comise împotriva acestor persoane.

Indonezia - Replică seismică puternică

O nouă replică avînd magnitudinea 6,3 a fost înregistrată joi dimineaţă, după seismul care s-a produs în zona de nord-est a insulei indoneziene Sulawesi, în apropiere de Filipine, a anunţat Institutul american de Geofizică. O serie de replici au urmat cutremurul iniţial, care s-a produs la ora locală 01.34 (miercuri, 19.34 ora României), la 327 de kilometri de oraşul Manado şi la o adîncime de 33 de kilometri, potrivit institutului american. Aceste cutremure au provocat rănirea a cel puţin 50 de persoane şi avarierea a numeroase clădiri din insula Talaud, în largul Sulawesi, potrivit unui ultim bilanţ al serviciilor de salvare locale.

Rusia - Viceministru rus de Finanţe, acuzat de furt la scară mare

Parchetul rus l-a acuzat, joi, pe viceministrul de Finanţe, Serghei Storceak, de furt la scară mare, după o anchetă pe care presa a privit-o drept un atac vizînd aripa liberală a Guvernului, condusă de ministrul de Finanţe, Aleksei Kudrin. ”Anchetatorii au stabilit că Serghei Storceak şi fostul viceministru de Finanţe, Vadim Volkov, care a ocupat această funcţie între 1999 şi 2004, au organizat un furt de fonduri publice la scară mare”, a anunţat comisia de anchetă a Parchetului, într-un comunicat. Storceak, suspectat că ar fi deturnat fonduri publice în valoare de circa 30 de milioane de euro, a fost pus în libertate, sub control judiciar, în octombrie 2008, după 11 luni de detenţie provizorie. Oficialul, însărcinat cu supravegherea negocierilor internaţionale privind datoriile, a fost arestat în noiembrie 2007 şi a negat întodeauna acuzaţiile. Presa rusă a interpretat arestarea sa surpriză drept un atac al serviciilor secrete împotriva aripii liberale a Guvernului, reprezentat de ministrul de Finanţe, Aleksei Kudrin, care a intervenit în repetate rînduri pentru eliberarea adjunctului său.

Olanda - Proces suspendat din cauza riscurilor pentru securitatea martorilor

Procesul liderului ultranaţionalist sîrb, Vojislav Şeşeli, în faţa Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie a fost suspendat, din cauza riscurilor la adresa securităţii martorilor. ”Audierea martorilor riscă să pună în pericol integritatea procedurii din faţa Curţii, precum şi securitatea martorilor şi integritatea mărturiei lor”, a spus Camera de primă instanţă, unde Şeşeli este judecat pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii. Camera a acceptat cererea acuzării, care a solicitat, la 15 ianuarie, o suspendare a procesului după ce a denunţat tentative de intimidare a martorilor întreprinse de Şeşeli, care îşi asigură singur apărarea. Circa zece martori ai acuzării mai trebuie audiaţi de TPI. TPI a anunţat la 21 ianuarie că Şeşeli, judecat pentru crime comise la începutul anilor \'90, în timpul războaielor din Balcani, va fi judecat şi pentru ultraj, pentru că a dezvăluit identitatea unor martori într-o carte. Şeşeli a stat în greva foamei timp de 28 de zile, la deschiderea procesului, în noiembrie 2006. El cerea dreptul de a se apăra singur, ceea ce a şi obţinut. Începutul procesului a fost anulat şi al doilea proces a început în noiembrie 2007. El continuă să conducă, din celula de la Haga, principalul partid din parlamentul sîrb, Partidul Radical şi este foarte popular în Serbia. Consiliul naţional sîrb pentru cooperarea cu TPI nu dispune de informaţii legate de riscuri privitoare la securitatea martorilor şi nu a fost informat nici de tribunal, a spus Belgradul.

Marea Britanie - Site-uri de Internet ale unor instituţii, atacate de hackeri

Sute de site-uri de Internet aparţinînd Guvernului, unor şcoli şi chiar poliţiei din Marea Britanie sînt ţinta atacurilor hackerilor, relatează ”The Times”, citînd rezultatele unui studiu efectuat în colaborare cu specialişti în securitate pe Internet. Hackerii adaugă site-ului oficial legături externe care trimit vizitatorii la alte site-uri (link spamming). În acest fel, un părinte poate accesa un link de pe site-ul şcolii copilului său şi să fie direcţionat către un site pornografic sau un pacient poate accesa un link de pe site-ul Sistemului Naţional de Sănătate (NHS) şi să descarce un virus informatic, fără să ştie. Această practică afectează paginile electronice ale instituţiilor publice, precum Ministerul Educaţiei, ale pompierilor, forţelor poliţiei, ale consiliilor locale şi districtelor, site-urile NHS şi ale serviciilor de sănătate şi un mare număr de şcoli din toată ţara. Experţii afirmă că securitatea scăzută a site-urilor guvernamentale le face vulnerabile în faţa unor abuzuri. Rezultatele investigaţiei s-ar putea dovedi stînjenitoare pentru Guvernul britanic, care a incriminat posesia unor anumite tipuri de materiale online, cum sînt cele de pornografie violentă, şi care, în unele cazuri, este incapabil să oprească redirecţionarea vizitatorilor site-urilor sale spre conţinuturi ilegale. Cabinetul a fost invitat să comenteze rezultatele investigaţiei, dar niciun purtător de cuvînt nu a fost disponibil.

SUA - Unt de arahide contaminat cu salmonela

Proprietarul companiei aflate la originea unei intoxicaţii alimentare care a provocat moartea a cel puţin opt persoane în SUA a ordonat livrarea untului de arahide contaminat, pentru a evita pierderi financiare, potrivit unor documente publicate de Congresul american. Schimburile de e-mailuri obţinute de o subcomisie a Camerei Reprezentanţilor şi transmise presei indică faptul că proprietarul, care conduce şi firma Peanut Corporation of America (PCA), Stewart Parnell, a dat ordin directorului fabricii să expedieze pachetele cu unt de arahide, în pofida faptului că analizele de laborator arătau un rezultat pozitiv la o contaminare cu salmonela. El se plînge într-un e-mail adresat directorului fabricii că acest test de laborator costă foarte mult şi provoacă, în mod evident, enorme întîrzieri între momentul în care sînt recoltate arahidele şi momentul în care pot fi facturate. Parnell adaugă în acest e-mail că societatea trebuie să se protejeze pe sine şi că problema rezidă în faptul că aceste teste nu garantează nicio protecţie, fiind, potrivit lui, în cel mai bun caz, o indicaţie. Chiar după ce Food and Drug Administration (FDA), agenţia de medicamente şi produse alimentare, a demarat o anchetă şi a obligat societatea să înceapă retragerea produselor potenţial contaminate de pe piaţă, Steward Parnell solicită în luna ianuarie, într-un e-mail adresat responsabililor FDA, să permită grupului său continuarea normală a activităţilor. ”Avem nevoie disperată cel puţin de transformarea arahidelor în stare brută în silozurile noastre pentru a cîştiga bani”, scrie el.