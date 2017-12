JAPONIA

Îngropați de vii

Cel puţin 36 de persoane au murit în alunecările de teren de la Hiroshima şi alte şapte sunt date dispărute în acest oraş din sud-vestul Japoniei, afectat recent de intemperii fără precedent. Aceste alunecări de teren au surprins populaţia în timpul nopţii. O femeie de 77 de ani, un băieţel de 2 ani şi fratele lui, de 11 ani, figurează printre morţi, potrivit postului de televiziune NHK. Un membru al echipelor de salvare a murit, de asemenea. Pagubele se întind pe circa 20 de kilometri, afectând mai multe cartiere din Hiroshima. Majoritatea caselor sunt construite din lemn şi, în aceste circumstanţe, sunt luate de torentele puternice de noroi. Imaginile filmate din elicopter, prezentate de televiziuni, arătau proprietăţi întregi devastate şi grupuri de case înghiţite de noroi. Mai mulţi locuitori s-au refugiat pe acoperişuri, iar unii dintre ei au fost salvaţi cu elicopterele.

AFGANISTAN

Militar NATO asasinat la Kabul

Un militar din cadrul misiunii NATO în Afganistan a fost înjunghiat mortal, ieri, pe o stradă din Kabul. Militarul ISAF, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost atacat de un civil care a reușit să fugă, în apropierea unui punct de control al Poliţiei afgane. Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) are 44.000 de militari în Afganistan, faţă de 150.000 în urmă cu doi ani.

ITALIA

Român arestat

Un român şi un albanez au fost arestaţi, ieri, în sudul Italiei, sub acuzaţia că intenţionau să comită un atac cu bombă la sediul unei companii, în apropierea unei zone de servicii, pe o autostradă. Cei doi suspecţi, un român de 28 de ani şi un albanez de 27 de ani, au fost opriţi pe Autostrada A14, în sudul Italiei, având în vehicul un dispozitiv exploziv artizanal. Imigranţii au fost arestaţi sub acuzaţia că intenţionau să comită un atac cu bombă la sediul unei companii de import-export din localitatea Molfetta din regiunea Puglia, în apropierea oraşului Bari. Atentatul ar fi implicat în mod sigur o staţie de alimentare cu carburanţi situată în apropierea companiei vizate, situaţie care ar fi generat riscuri enorme pentru siguranţa publică, dat fiind că în zonă este un spaţiu de servicii, a comunicat Garda Financiară din Italia, care a preluat investigaţia. În acelaşi caz sunt cercetaţi pentru complicitate alţi doi cetăţeni albanezi.

SUA

Încă o victimă la Ferguson

Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost împuşcat mortal, marţi, de poliţie, în oraşul Saint Louis (Missouri), unde o suburbie, Ferguson, este teatrul unor revolte urbane după moartea unui tânăr de culoare, ucis de un poliţist acum zece zile. Şeful Poliţiei din Saint Louis a explicat că oamenii legii au intervenit după ce un bărbat înarmat cu un cuţit a început să se apropie de patrulă strigând ”omorâţi-mă acum”. El a fost somat de mai multe ori. Agenţilor le-a fost teamă pentru siguranţa lor şi doi poliţişti au făcut uz de arma din dotare. Suspectul a decedat, a detaliat Sam Dotson. După moartea lui Michael Brown, la 9 august, un tânăr de culoare împuşcat mortal de un poliţist, acest oraş din centrul SUA este afectat de revolte şi a devenit simbolul tensiunilor rasiale care persistă în societatea americană. Funeraliile lui Michael Brown vor avea loc luni, a anunţat Benjamin Crump, unul dintre avocaţii familiei.

FRANȚA

Cocaină într-o grădiniţă din Paris

Poliţiştii francezi au descoperit, marţi seara, cocaină şi aproape 300 de grame de răşină de cannabis sub o scară dintr-o grădiniţă de la Paris, a anunţat, ieri, o sursă apropiată anchetei. Poliţiştii au remarcat, în timp ce patrulau printr-un cartier defavorizat din estul capitalei franceze, că grilajul grădiniţei era deschis, deşi instituţia este închisă pentru vacanţa de vară. Ei au văzut atunci că drogurile erau depozitate sub o scară din această grădiniţă frecventată de copii cu vârste între 3 şi 6 ani.

ISLANDA

Evacuări

Protecţia Civilă islandeză a anunţat ieri că a încheiat evacuarea zonei vulcanului Bardarbunga, a cărui activitate creează în continuare îngrijorare cu privire la o posibilă erupţie. Autorităţile au declarat că operaţiunea care vizează regiunea din nordul acestui vulcan imens, acoperit de cel mai mare gheţar din ţară, Vatnajökull, s-a încheiat către ora locală şi GMT 3.00. În regiunea vizată, foarte sălbatică, nu există locuinţe, ci corturi şi locuri de campare pentru turişti şi vânători. Drumurile către această zonă au fost închise. Unii cercetători consideră vulcanul Bardarbunga destul de periculos dacă va intra în erupţie, el putând să perturbe traficul aerian în nordul Europei şi în regiunea Atlanticului de Nord prin emisii de cenuşă şi putând provoca pagube importante în Islanda, prin inundaţii, în urma topirii gheţii de către lavă. Însă această perspectivă a eruperii rămânea ipotetică ieri, activitatea seismică fiind în general stabilă după patru zile de la momentul în care magma a început să intre în mişcare, sâmbătă.

ITALIA

Tornade devastatoare

O serie de cinci tornade a lovit, marţi, nordul Italiei, provocând devierea mai multor zboruri şi pagube de milioane de euro. Tornadele s-au produs în apropierea oraşului-port Genova, iar localnicii au relatat că epava vasului de croazieră „Costa Concordia“ a fost la un pas să fie lovită de furtunile puternice. Mai multe zboruri care urmau să aterizeze la aeroportul din oraş au fost deviate, iar decolările au fost amânate, în timp ce circulaţia trenurilor a fost întreruptă, iar numeroase drumuri au fost închise. Potrivit autorităţilor locale, pagubele se ridică la milioane de euro.

FIJI

Crime învăluite în mister

Misterul înconjoară asasinarea în largul oceanului a patru bărbaţi - despre care se crede că pot fi refugiaţi, piraţi somalezi sau pescari de la Pacific -, filmată cu telefonul mobil şi postată pe YouTube. În înregistrarea video de zece minute apar patru bărbaţi, agăţându-se de coca unei ambarcaţiuni răsturnate, asupra cărora se trage cu arme de foc de pe ambarcaţiuni de pescuit în larg. Ei mor unul după altul, executaţi sumar pe ocean. Înregistrarea video a fost descoperită pe un telefon mobil abandonat într-un taxi, în Fiji. Însă nimic nu permite datarea sau localizarea faptelor, iar autorităţile au anunţat ieri că victimele nu sunt originare de pe micul arhipelag din Pacific. Poliţia locală a solicitat asistenţa Interpolului şi a poliţiilor din ţări vecine. Fiji are o importantă flotă de ambarcaţiuni de pescuit ton, ale căror echipaje provin din ţări din întreaga Asie. Potrivit unor interpreţi angajaţi de postul neo-zeelandez TVNZ, în înregistrarea video se aud, între alte limbi, mandarina, thailandeza şi vietnameza, iar o inscripţie de pe o navă sugerează că este înmatriculată în Taiwan. În opinia preşedintelui asociaţiei pescarilor de ton, Graham Southwick, victimele sunt piraţi somalezi, vizaţi de victimele lor. ”Am verificat la proprietari de nave taiwaneze care operează în Fiji şi au spus ”O, da, ştim despre această poveste, a avut loc în urmă cu un an, un an şi jumătate, tipii din apă, în care se trage, sunt piraţi somalezi””, a declarat el pentru TVNZ.