COREEA DE SUD

Catastrofă navală

Cinci persoane au murit, circa 280 sunt date dispărute, iar echipele de salvare au recuperat doar 180 de persoane dintre cele 477 aflate la bordul unui feribot care a naufragiat, ieri dimineaţă, în apropiere de coasta meridională a Coreei de Sud. Vasul avea la bord, printre pasageri, 324 de liceeni cu 14 profesori însoţitori. Acesta transporta, de asemenea, 150 de vehicule. Nava se deplasa către insula Jeju şi a trimis un semnal de alarmă la ora 9.00. Mărturiile pasagerilor sugerează că feribotul s-a lovit de fundul mării. Accidentul s-a produs la 20 de kilometri de insula Byungpoong, iar condiţiile meteo erau bune, cu rafale de vânt slabe, potrivit pazei de coastă. Echipele de salvare sunt formate din 18 elicoptere şi 34 de nave comerciale, militare şi ale pazei de coastă. Sute de feriboturi asigură legătura între coastele sud-coreene şi insule în fiecare zi, iar accidentele sunt rare. Dar 300 de persoane au murit în octombrie 1993, când un feribot s-a scufundat în largul coastei de vest.

CANADA

Studenţi ucişi

Cinci studenţi au fost ucişi cu o armă albă în timpul unei petreceri organizate, în cursul nopţii de luni spre marţi, la Calgary, în vestul Canadei, iar suspectul, fiul unui poliţist, a fost arestat. Victimele sunt patru băieţi cu vârste cuprinse între 22 şi 27 de ani şi o tânără de 23 de ani. Casa, situată într-un cartier liniştit din nord-vestul oraşului, la aproximativ trei kilometri de Universitatea din Calgary, a fost închiriată de studenţi pentru a organiza o petrecere de încheiere a trimestrului universitar. Este cea mai gravă crimă din istoria oraşului Calgary, iar motivul atacului nu este încă ştiut.

SUA

Alertă teroristă

Sute de persoane au fost evacuate marţi seara la Boston, în nord-estul SUA, după descoperirea a două rucsacuri suspecte în apropiere de locul atentatelor de la maraton, comise în urmă cu un an. Poliţia a precizat că un bărbat a fost reţinut. Echipe de genişti au detonat rucsacurile suspecte, la doar câteva ore după o ceremonie organizată în memoria victimelor dublului atentat soldat cu trei morţi şi 264 de răniţi, comis anul trecut, în timpul maratonului. Poliţia nu a precizat, pentru moment, ce conţineau rucsacurile. Un martor ocular a povestit că a văzut un tânăr de aproximativ 20 de ani, îmbrăcat în haine negre, purtând un rucsac. El a strigat Poliţiei, care l-a reţinut, că este student la Massachusetts College of Arts. Strada Boylston, unde a avut loc dublul atentat de la maraton, a fost închisă, iar o linie de metrou a fost suspendată, a precizat Poliţia, care i-a invitat pe locuitorii oraşului să evite acest sector.

CIPRU

Român mort într-un accident de muncă

Un muncitor român în domeniul construcţiilor a murit, marţi seara, într-un accident de muncă, în satul Frenaros din districtul Famagusta, după ce pereţii unui şanţ adânc de aproximativ patru metri s-au surpat peste el în timp ce muncea, relatează ziarul ”Cyprus Mail” în ediţia de ieri. Potrivit publicaţiei, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, muncea la construirea sistemului de canalizare de la Frenaros. Pereţii şanţului s-au surpat cu puţin înainte de ora locală 18.00. Românul a fost scos din şanţ de către colegi şi a fost transportat la Spitalul General din Famagusta, într-o stare critică. Doctorii nu au putut să-l resusciteze. Poliţia şi oficiali în domeniul securităţii muncii de la Ministerul cipriot al Muncii au inspectat locul unde a avut loc accidentul, dar nu au fost în măsură, până în prezent, să determine cauza surpării şanţului.

LIBIA

A scăpat de răpitori

O angajată de origine libiană a ambasadei SUA la Tripoli, răpită luni, a fost găsită marţi seara într-un spital, unde s-a internat din cauza unor răni, după ce a reuşit să scape de răpitori, a anunţat o sursă diplomatică. Aceasta a precizat că răpirea nu a avut legătură cu locul său de muncă în cadrul serviciului de pază al ambasadei SUA. Potrivit unei surse libiene din domeniul securităţii, angajata ambasadei americane a fost rănită de gloanţe. Ea ar fi fost iniţial victima unei tentative de furt a unei maşini, după care a fost răpită. Marţi dimineaţa, ambasadorul Iordaniei în Libia, Fawaz Aitan, a fost răpit la Tripoli, de persoane necunoscute. După înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi, în 2011, reprezentanţele diplomatice din Libia sunt frecvent ţinta unor atacuri şi răpiri.

SUA

Musulmani... nesupravegheaţi

Poliţia din New York a anunţat, marţi seară, închiderea unei unităţi care se ocupa, de mai mulţi ani, cu monitorizarea musulmanilor, vizată de critici vehemente. Agenţii săi au primit alte sarcini în cadrul biroului de informaţii, a precizat Poliţia, adăugând, într-un comunicat, că informaţiile colectate de această unitate, în mare parte inactivă de la instalarea, în ianuarie, a unei noi echipe municipale, puteau fi obţinute prin contacte directe între Poliţie şi comunităţile vizate. Această unitate, compusă aparent din zeci de persoane, a fost înfiinţată în secret, în anii care au urmat evenimentelor din 11 septembrie 2001, şi îşi desfăşura activitatea la New York şi în împrejurimi. Poliţişti în civil aveau misiunea de a supraveghea comunitatea musulmană, lăcaşele de cult, restaurantele, librăriile şi magazinele şi, de asemenea, analizau ceea ce membrii săi urmăreau şi ascultau. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, şi-a exprimat mulţumirea faţă de această decizie. În iunie anul trecut, mai multe asociaţii, printre care organizaţia americană pentru apărarea drepturilor civice (ACLU), au depus plângere împotriva fostului primar Michael Bloomberg şi a fostului şef al Poliţiei din New York, Ray Kelly, afirmând că aceste practici sunt anticonstituţionale şi încalcă drepturile civice ale musulmanilor. ”Când Poliţia îi transformă în suspecţi pe oamenii care respectă legea, doar pentru că frecventează o moschee şi nu o biserică sau o sinagogă, aceasta reprezintă o încălcare a Constituţiei, care garantează egalitatea şi libertatea religioasă”, declara, anul trecut, reprezentanta ACLU, Hina Shamsi. Potrivit organizaţiei, Poliţia plătea persoane pentru a se infiltra în moschei, dar şi în asociaţii ale studenţilor, pentru a face fotografii şi a dezvălui numerele plăcuţelor de înmatriculare şi a oferi informaţii despre anumite persoane. Aceste operaţiuni de supraveghere nu au contribuit la deschiderea vreunei anchete teroriste, potrivit asociaţiei.