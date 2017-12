MALTA

Decizie definitivă

Decizia în cazul unui român condamnat pentru trafic de droguri în Malta este definitivă, iar bărbatul va executa pedeapsa de 14 ani de închisoare în această ţară, a precizat, ieri, Ministerul de Externe. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin permanent legătura cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară de specialitate, în limita competenţelor. Un cetăţean român găsit vinovat de trafic de droguri a fost condamnat la închisoare în Malta, relatează presa malteză. Potrivit publicaţiei ”Malta Independent”, românul a fost condamnat la 14 ani de închisoare şi la plata unei amenzi de 25.000 de euro, pentru trafic de cocaină şi heroină. Bărbatul a fost arestat pe aeroportul internaţional din Malta, iar în bagajul său au fost găsite 1.000 de grame de heroină, cu o valoare de piaţă de 45.000 de euro, şi 900 de grame de cocaină, cu o valoare de 70.000 de euro. Românul venise în Malta cu o cursă aeriană din Amsterdam şi şi-a recunoscut vinovăţia, ajungând la o înţelegere cu procurorii.

ITALIA

Români arestaţi

11 imigranţi români suspectaţi de apartenenţă la o grupare specializată în furturi au fost arestaţi ieri, în oraşul italian Florenţa. Carabinierii italieni au efecuat o vastă operaţiune în oraşul Florenţa şi la periferia acestuia, fiind vizaţi membrii unei grupări specializate în furt şi în utilizarea abuzivă a cardurilor bancare. Operaţiunea, la care a fost trimis şi un elicopter, a avut loc în cartiere din Florenţa, precum şi în suburbiile Rignano sull’Arno, Reggello, Fiesole, Calenzano, Tavarnelle val di Pesa şi Altopascio. Procurorii au anunţat arestarea a 11 români suspectaţi de furturi de metal, aparatură electronică, utilizare abuzivă de carduri bancare şi carburanţi. Valoarea daunelor se ridică la 100.000 de euro.

ISRAEL

Seisme

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs ieri în nordul Israelului, potrivit Institutului israelian de Geofizică, acesta fiind al cincilea cutremur într-o săptămână. Cele cinci seisme înregistrate în nordul Israelului nu au provocat victime sau pagube materiale. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat, luni, măsuri pentru pregătirea populaţiei în caz de cutremur. El a ordonat organizarea de exerciţii suplimentare în şcoli şi actualizarea instrucţiunilor date populaţiei. Acest ordin a fost publicat în urma unei întâlniri prezidate de Netanyahu, la care au participat mai mulţi miniştri, precum şi oficiali din cadrul apărării pasive şi experţi. Partea de est a Israelului, în special de-a lungul Văii Iordanului, se află pe falia siriano-africană, un sector cu înaltă intensitate seismică.

MAREA BRITANIE

Proiect nuclear verificat

CE va examina dacă proiectul companiei EDF de construire a două centrale nucleare în Marea Britanie, cu ajutor public, corespunde normelor privind acordarea unui ajutor de stat. Guvernul britanic şi gigantul francez de electricitate EDF au oficializat, luni, un acord cu privire la construirea a două reactoare nucleare cu apă sub presiune (EPR) în Marea Britanie, o investiţie evaluată la aproape 19 miliarde de euro. Potrivit acestui acord, Marea Britanie va acorda companiei EDF un ajutor public ce îi va permite să se împrumute la dobânzi mai mici, diferenţa fiind asigurată de Guvernul britanic. UE are obiective cu privire la energiile regenerabile, dar, în domeniul nuclear, Comisia este neutră, a declarat Antoine Colombani, purtătorul de cuvânt al comisarului european pentru Concurenţă, Joaquin Almunia. CE va revizui în curând normele privind acordarea unui ajutor de stat pentru energii regenerabile, care nu vor cuprinde dispoziţii specifice pentru domeniul nuclear, unde CE va studia proiectele de la caz la caz, a precizat purtătorul de cuvânt. Potrivit Londrei şi companiei EDF, decizia finală de investiţie va fi luată până în iulie 2014, pentru o punere în serviciu în 2023, sub rezerva aprobării Bruxelles-ului.

GRECIA

Cu 40% mai săraci decât în 2008

Cetăţenii grecii sunt, în medie, cu 40% mai săraci în prezent decât erau în 2008, arată datele statistice publicate ieri, care scot în evidenţă impactul recesiunii şi al măsurilor de austeritate. Oficiul de Statistică din Grecia (ELSTAT) a informat ieri că, în perioada cuprinsă între al doilea trimestru din 2008 şi al doilea trimestru din 2013, veniturile brute disponibile au scăzut cu 29,5%. Dacă se ia în calcul şi inflaţia cumulată în aceeaşi perioadă, declinul veniturilor se apropie de 40%. Reducerile de cheltuieli şi majorările de taxe, adoptate de autorităţile de la Atena pentru a îndeplini cererile creditorilor internaţionali, cumulate cu o rată-record a şomajului, de aproape 28%, au condus la erodarea consumului domestic, care în Grecia este responsabil pentru aproape trei sferturi din Produsul Intern Brut, cel mai ridicat nivel din rândul celor 17 state membre ale Zonei Euro. Potrivit datelor ELSTAT, compensaţia totală acordată muncitorilor a scăzut cu 34% în perioada care a trecut după cel de-al doilea trimestru din 2009. În aceeaşi perioadă, Guvernul de la Atena a tăiat beneficiile sociale cu 26%. ELSTAT a mai informat că gradul de economisire al gospodăriilor a scăzut cu 8,7% în al doilea trimestru din 2013, faţă de o scădere de 6,7% în urmă cu un an, o nouă dovadă că gospodăriile greceşti suferă de pe urma măsurilor de austeritate. Pe baza estimărilor UE/FMI, economia Greciei ar urma să se contracte cu 4% în acest an, urmând să-şi revină uşor în 2014. Conform acestor estimări, în perioada 2008-2013, PIB-ul Greciei a înregistrat un declin total de 25%, cea mai mare contracţie înregistrată de Grecia după cel de al Doilea Război Mondial.

ISRAEL

Negocieri

O nouă rundă a negocierilor de pace israeliano-palestiniene a avut loc, luni seara, la Ierusalim, a anunţat o sursă oficială palestiniană, sub acoperirea anonimatului. Negocierile s-au desfăşurat cu participarea ministrului israelian Tzipi Livni, însărcinată cu acest dosar, şi a negociatorilor palestinieni Saeb Arakat şi Mohammad Shtayyeh, care au discutat pe marginea problemei apei. Tot luni, secretarul de Stat american, John Kerry, a afirmat la Paris că negocierile dintre israelieni şi palestinieni se intensifică. Potrivit lui, 13 întâlniri au avut loc deja începând de la sfârşitul lunii iulie, dintre care trei în ultimele patru zile. Şeful diplomaţiei americane urmează să se întîlnească astăzi, la Roma, cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

VENEZUELA

Teoria conspiraţiei

Doi mercenari au fost de acord să-l asasineze pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în schimbul sumei de 20 de milioane de pesos columbieni (aproximativ 10.600 de dolari), a declarat, luni, ministrul de Interne venezuelean, Miguel Rodriguez Torres. Cei doi mercenari - ambii cetăţeni columbieni, cu vârste de 18 ani şi 22 de ani - au fost reţinuţi în august, în Venezuela. Ei făceau parte dintr-un comando de zece persoane care pregătea asasinarea preşedintelui Maduro, după cum afirma, la vremea respectivă, ministrul Torres. Asupra celor doi columbieni au fost descoperite două puşti cu lunetă, fotografii cu liderul venezuelean şi cu preşedintele Parlamentului, Diosdado Cabello, precum şi uniforme ale armatei venezuelene. Ministrul venezuelean de Interne a declarat că a vizitat recent Columbia, unde a făcut schimb de informaţii cu privire la acest caz cu serviciile de informaţii columbiene. Autorităţile de la Caracas anunţaseră că au dejucat o presupusă tentativă de asasinare a preşedintelui Nicolas Maduro, în cadrul operaţiunii cu nume de cod „Babe“. Unul dintre principalii organizatorii ai complotului ar fi fost, potrivit ministrului de Interne, Luis Posada Carriles, care se află în SUA şi este acuzat de terorism de Venezuela şi Cuba. Carriles s-ar afla şi la originea noii tentative de asasinat, cu implicarea celor doi mercenari columbieni.

AFGANISTAN

Invalidări

Comisia Electorală din Afganistan a invalidat, ieri, 16 dintre cele 26 de candidaturi depuse înaintea scrutinului prezidenţial din aprilie 2014.