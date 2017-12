RUSIA

Atentat la moschee

Două persoane au murit după ce o bombă a explodat în curtea unei moschei din Kabardino-Balkaria, republică instabilă din Caucazul rusesc, situată în vecinătatea Ceceniei, au anunţat, vineri, forţele de ordine. Potrivit primelor informaţii, victimele exploziei sunt cele care au amplasat dispozitivul. Bucăţi de corpuri omeneşti au fost găsite în apropierea unei arme Kalaşnikov furate de la un post de control al Poliţiei. Explozia a avut loc în apropiere de oraşul Baksan, teatrul unui atentat, la jumătatea lui iulie 2010, împotriva centralei hidroelectrice, în care atacatorii au ucis doi poliţişti şi au aruncat în aer turbinele. Caucazul rusesc este devastat de o rebeliune exacerbată de două războaie succesive conduse de forţele ruse împotriva separatiştilor, în Cecenia. După primul război din Cecenia (1994-1996), rebeliunea s-a islamizat progresiv şi a depăşit, treptat, graniţele acestei mici republici, pentru a se transforma, la mijlocul anilor 2000, într-o mişcare islamistă activă în tot Caucazul de Nord.

SUA

Bebeluş mort

Două adolescente suspectate de furt, oprite la ieşirea dintr-un magazin Victoria`s Secret din New York, purtau în geantă un bebeluş mort, a anunţat Poliţia, joi. Fetele, ambele de 17 ani, au fost oprite de gardieni, iar din geanta uneia venea un miros urât, au afirmat oamenii legii. Atunci, una dintre ele a mărturisit că are în geantă un... bebeluş. Gardianul a chemat Poliţia, iar fata le-a spus ulterior poliţiştilor că a născut miercuri şi că nu a ştiut ce să facă cu fetusul, care avea doar cinci sau şase luni. Adolescentele au fost identificate drept Tiana Rodriguez, din Crown Heights, Brooklyn, şi Francis Estevez, din Glendale, Queens. Rodriguez, despre care Poliţia susţine că a dat naştere copilului, a fost dusă la spitalul Bellevue, iar Estevez încă este reţinută. Amândouă au fost acuzate de furt, urmând ca alte acuzaţii să fie anunţate în curând. Bebeluşul, despre care se crede că ar fi băiat, va fi supus unei autopsii pentru a se stabili dacă s-a născut mort sau viu şi care a fost cauza decesului. Vecinii şi prietenii nu ştiau că Rodriguez, care are un fiu în vârstă de doi ani, este însărcinată. În fotografiile recente postate online, sarcina lui Rodriguez nu era vizibilă. Miercuri seara, ea a postat pe Facebook un mesaj în care se plângea de crampe abdominale.

LIBIA

Asasinat

Comandantul Poliţiei Militare libiene, colonelul Mustapha al-Barghathi, a fost asasinat vineri, în estul ţării, a anunţat un purtător de cuvânt al serviciilor de securitate. Şeful Poliţiei militare, care depinde de Statul Major al armatei, colonelul Mustapha al-Barghathi, a fost împuşcat în faţa locuinţei sale, de persoane rămase neidentificate. Al-Barghathi a fost primul ofiţer care a format un grup de combatanţi pentru atacarea forţelor subordonate fostului dictator Muammar Gaddafi, la începerea războiului civil din 2011.

GERMANIA

În aer

Câteva zeci de persoane au rămas suspendate în aer timp de peste trei ore, joi seara, blocate în metroul suspendat din oraşul german Wuppertal, în urma unui incident tehnic. După ruperea unui cablu, metroul suspendat a fost nevoit să se oprească între două staţii. Cei 75 de pasageri care se aflau la bord şi conductorul au petrecut mai mult de trei ore în aer, a anunţat Poliţia locală. Ei au fost evacuaţi unul câte unul, cu ajutorul unor scări.

BULGARIA

Ninsori timpurii

O ninsoare timpurie a dus la impunerea unor restricţii asupra circulaţiei tirurilor de peste 3,5 tone în trecătoarea Troian din Munţii Balcani, în partea centrală a Bulgariei. Informaţia a fost anunţată de Poliţia din Plovdiv, al doilea cel mai important oraş bulgar, joi. Tirurile erau vizate de interdicţie, în timp ce utilajele interveneau pentru deszăpezire. În paralel, aproape tot teritoriul ţării a fost plasat sub un cod galben de ploi şi vânt. Codul galben avertizează asupra unor condiţii meteorologice potenţial periculoase, fără să existe previziuni pentru evenimente meteorologice neobişnuite, îndemnând populaţia la precauţie.

AUSTRALIA

Incendii devastatoare

Flăcările continuau să avanseze, vineri, în sud-vestul Australiei, unde este posibil ca sute de case să fi fost distruse în incendiile care au provocat moartea unei persoane, potrivit pompierilor. Temperaturile în scădere şi domolirea vântului au adus un moment de respiro pentru serviciile de salvare, dar aproximativ 100 de case ardeau în statul New South Wales, dintre care aproximativ 40 necontrolat. Situaţia este în continuare foarte periculoasă, după ce au ars cel puţin 50.000 de hectare de teren. Focul, alimentat de rafalele violente de vânt şi de temperaturile anormal de ridicate pentru acest sezon, de 34 de grade Celsius, au devastat, joi, Munţii Albaştri, la circa 100 de kilometri vest de Sydney. Fumul s-a răspândit peste acest oraş, cel mai mare din Australia. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a decedat în urma unei crize cardiace, în timp ce încerca să îşi protejeze casa de flăcări, la nord de Sydney. Doi pompieri au fost răniţi. De asemenea, sute de persoane şi-au petrecut noaptea de joi spre vineri în centre de primire.

PORTUGALIA

Pensii mai mici

Parlamentul portughez a votat vineri în favoarea unei reforme foarte contestate, ce prevede tăierea cu aproape 10% a pensiilor care depăşesc 600 de euro pe lună. Textul legii a fost adoptat, în prima lectură, cu voturile majorităţii care sprijină coaliţia guvernamentală de centru-drepata, aflată la putere din iunie 2011, în timp ce opoziţia de stânga a votat „împotrivă“. Măsura vizează să reintroducă principiul echităţii între funcţionarii publici şi salariaţii din domeniul privat şi va permite Guvernului să economisească 728 milioane de euro, potrivit proiectului de buget pe 2014. Aflată sub asistenţă financiară internaţională, Portugalia s-a angajat faţă de creditori să aducă deficitul bugetar la 4% din PIB în 2014. În acest sens, Guvernul de centru-dreapta a prezentat, marţi, un proiect de lege pe 2014 care prevede reduceri de cheltuieli publice şi creşteri de impozite până la un total de 3,9 miliarde de euro. Economiile care vor fi făcute în urma aplicării reformei privind pensiile funcţionarilor sunt cruciale în vederea atingerii acestui obiectiv, însă riscă să fie respinse de Curtea Constituţională, potrivit opoziţiei socialiste şi asociaţiilor de pensionari.

ITALIA

Proteste

Vineri, mii de persoane au ieşit pe străzile din Roma pentru a protesta faţă de măsurile de austeritate, transporturile urbane, feroviare şi aeriene fiind, de asemenea, perturbate de greve. Italia depune eforturi pentru ieşirea din recesiune, iar măsurile de austeritate au condus la creşterea ratei şomajului, în special în rândul tinerilor. La Aeroportul Fiumicino din Roma, 143 de curse aeriene au fost anulate din cauza unei greve faţă de măsurile de austeritate. Tot din cauza grevelor, trenurile au avut întârzieri la Milano, Roma, Napoli şi Palermo.

FRANŢA

Candidată suspendată

Frontul Naţional (FN, extrema dreaptă) a anunţat vineri că a suspendat-o pe una dintre candidatele sale în alegerile municipale franceze din martie 2014, Anne-Sophie Leclere, care a comparat-o pe Christiane Taubira, ministrul francez al Justiţiei, cu o maimuţă. Într-un reportaj difuzat joi, postul de televiziune France 2 a prezentat-o pe această comerciantă în vârstă de 33 de ani, proprietara unui magazin de articole pentru pescuit, care şi-a postat pe pagina de Facebook un montaj foto în care apar o maimuţă şi ministrul. Candidată la alegerile legislative din 2012, după trei luni de la primirea carnetului de membru al partidului condus de Marine Le Pen, Anne-Sophie Leclere depunea eforturi să întocmească o listă pentru alegerile municipale din acest orăşel cu aproximativ 7.500 de locuitori. În opinia sa, fotografia-montaj nu are nimic a face cu rasismul. De când a preluat funcţia de preşedintă a FN, în 2011, Marine Le Pen a depus eforturi să schimbe imaginea partidului creat de tatăl ei, pentru a reduce diabolizarea formaţiunii şi a arăta că partidul de extremă dreapta este apt să guverneze.

CHINA

Deranj diplomatic

Autorităţile chineze l-au convocat, vineri, pe ambasadorul japonez la Beijing, pentru a protesta faţă de vizita unui ministru nipon la un sanctuar controversat, Yasukuni, la Tokyo. Yoshitaka Shindo, ministrul de Interne şi pentru Comunicare al Guvenului de dreapta condus de Shinzo Abe, a vizitat, vineri dimineaţa, lăcaşul de cult unde sunt onorate sufletele celor 2,5 milioane de militari japonezi morţi pentru patrie. În afară de Shindo, aproximativ 160 de parlamentari japonezi au vizitat sanctuarul, vineri, potrivit unor date furnizate de locul de cult şintoist. ”Aceste vizite reprezintă o tentativă neruşinată de spălare a Japoniei de trecutul ei militarist de agresiune, o repunere în discuţie a lecţiilor celui de-al Doilea Război Mondial şi a ordinii internaţionale de după război”, a comentat Hua Chunying, o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe. Parlamentari japonezi, majoritatea conservatori, iar uneori miniştri, merg la Yasukuni, cu ocazia festivalurilor de primăvară şi toamnă, dar şi pe 15 august, data la care este marcată capitularea Japoniei în urma celui de-al Doilea Război Mondial. Premierul Shinzo Abe, care nu a vizitat Yasukuni de când a revenit la putere, în decembrie, a donat un obiect personal de cult acestui sanctuar, pentru a marca perioada festivă de toamnă, care se desfăşoară până duminică. Relaţiile Japoniei cu vecinii rămân marcate de amintirea atrocităţilor comise de trupele imperiale în timpul colonizării Peninsulei Coreea (1910-1945) şi ocupării parţiale a Chinei (1931-1945).