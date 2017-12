IRAK

14 maşini-capcană

O serie de 14 maşini-capcană au explodat, ieri, în cartierele şiite şi sunite ale capitalei irakiene Bagdad. Atentatele s-au soldat cu 54 de morţi şi 139 de răniţi. La nivel oficial, Irakul a atribuit masacrul militanţilor al-Qaida de pe teritoriul ţării, dar niciun grup nu a revendicat seria de atentate. Maşinile-capcană au explodat pe rând în locuri foarte aglomerate din New Baghdad, Habibiya, Kazimiyah, Shaab, Sabaa al-Bour, Shula şi Ur. Altele au explodat în cartierele sunite Jamiaa şi Ghazaliyah. Un alt autovehicul-capcană a fost detonat în districtul Sadr-City.

FRANŢA

Rromi judecaţi

27 de rromi din Croaţia sunt judecaţi la Nancy, în estul Franţei, după ce au fost acuzaţi că şi-au forţat copiii să comită tâlhării în Franţa, Belgia şi în Germania. În faţa instanţei, anchetatorii au descris un sistem de clan foarte lucrativ. Inculpaţii, cu vârste cuprinse între 19 şi 55 de ani, sunt judecaţi pentru asociere în scopuri infracţionale şi complicitate în aproximativ o sută de tâlhării comise în 2011 de copiii lor. Cei 27 riscă pedepse de zece ani de închisoare pentru un prejudiciu calculat la câteva milioane de euro.

Ancheta, bazată pe mii de interceptări în rândul a 120 de suspecţi, relevă o organizaţie condusă de şefi de clan, ajutaţi de „căpitani”, „locotenenţi” şi copiii acestora, cu vârste de aproximativ zece ani. Potrivit acuzării, fiecare copil putea aduce câştiguri lunare de 5.000 de euro. Presupusa reţea era coordonată de o femeie de 66 de ani, care a fost reţinută pe 2 iulie, a doua zi după intrarea Croaţiei în UE, în baza unui mandat european de arestare. Plasată în detenţie provizorie în Franţa, femeia va fi judecată ulterior.

SUA

Coliziune feroviară

Cel puţin 33 de persoane au fost rănite după ce două trenuri locale au intrat în coliziune într-o gară din oraşul american Chicago. Un tren de navetişti care oprise în gara Blue Line, situată în cartierul Forest Park din Chicago, a fost lovit de o altă garnitură care circula pe aceeaşi linie. Răniţii au fost transportaţi la nouă spitale din Chicago.

CHINA

Ravagii după taifun

Circa 70 de persoane sunt date dispărute după ce trei vase de pescuit au naufragiat în Marea Chinei de Sud. Cele trei ambarcaţiuni, care aveau în total 88 de persoane la bord, au naufragiat în preajma insulelor Xisha, la circa 330 de kilometri de provincia-insulă Hainan. În total, cinci vase de pescuit, având 171 de oameni la bord, au fost surprinse pe apă de taifunul Wutip, cel de-al 21-lea din actualul sezon de furtuni. Până ieri la prânz, echipele de salvare găsiseră 14 supravieţuitori. Taifunul Wutip era aşteptat ieri după-amiază pe coasta centrală a Vietnamului, unde autorităţile au ordonat evacuarea a 70.000 de locuitori.

TURCIA

Avion la pământ

Un avion al armatei turce s-a prăbuşit, ieri, în centrul Turciei, din cauze încă neidentificate, anunţă Statul major militar, precizând că cei doi piloţi au fost răniţi. Avionul de recunoaştere de tip RF-4E, care decolase de la baza aeriană Malatya, în estul ţării, pentru un zbor de antrenament, s-a prăbuşit la cinci kilometri de satul Kangal-Emir, în provincia Sivas.

MEXIC

Biserică prăbuşită

Ploile abundente au provocat prăbuşirea unei biserici construite pe jumătate, într-o suburbie din Monterrey, în timpul liturghiei, omorând un băiat de zece ani şi rănind alţi 24 de enoriaşi. Biserica Romano-Catolică din Santa Clara de Asis era în construcţie şi o prelată fusese pusă deasupra ei, ca acoperiş. Autorităţile afirmă că un front de aer rece a adus ploi puternice în statul din nord Nuevo Leon, care se pare că au dat jos prelata şi, împreună cu ea, structura de beton.

GRECIA

Finanţare oprită

Vicepremierul şi ministrul Afacerilor Externe elen, Evangelos Venizelos, a exclus organizarea de alegeri anticipate, după arestarea a cinci deputaţi şi a fondatorului partidului neonazist Zori Aurii, anunţând totodată suspendarea finanţării acestui partid. După arestarea, sâmbătă, a liderului Zori Aurii, alături de alţi cinci deputaţi şi 15 membri ai acestui partid, acuzaţi de participare la o organizaţie criminală, numeroase cotidiane elene evocau eventualitatea organizării de alegeri anticipate în caz de demisie a întregului grup parlamentar, format din 18 deputaţi. „Democraţia nu poate fi şantajată. Nimeni nu poate provoca o criză parlamentară”, a răspuns Venizelos, subliniind că nu crede că deputaţii partidului Zori Aurii ar îndrăzni să demisioneze.

RUSIA

Activişti după gratii

Un tribunal din oraşul Murmansk, în nordul Rusiei, a trimis pentru două luni la închisoare restul de opt activişti Greenpeace, fără să dea dovadă de clemenţă faţă de persoanele deţinute pentru un protest la o platformă de foraj din apele Arcticii. Douăzeci de activişti şi doi jurnalişti fuseseră deja condamnaţi la două luni de închisoare, joia trecută, în timpul unei şedinţe de judecată maraton ce s-a prelungit până târziu în noapte. Instanţa a hotărât să-i trimită în detenţie şi pe ceilalţi opt doar după noi audieri, duminică. Nicio acuzaţie nu a fost adusă împotriva activiştilor, cetăţeni din 18 ţări, inclusiv Rusia. Procurorii ruşi vor să îi acuze de piraterie, printre alte infracţiuni, iar activiştii sunt deţinuţi în aşteptarea anchetei. Directorul de campanie al Greenpeace Rusia, Ivan Blokov, a descris sechestrarea navei drept actul cel mai agresiv şi mai ostil faţă de organizaţia de mediu după ce agenţi guvernamentali francezi au bombardat vasul „Rainbow Warrior“ în 1985, omorând o persoană.

PORTUGALIA

Rezultatele alegerilor

Prim-ministrul portughez, Pedro Passos Coelho, a recunoscut „înfrângerea naţională” a partidului său PSD, de centru-dreapta, în alegerile municipale, care au fost câştigate de opoziţia socialistă. PSD a obţinut cele mai proaste rezultate în alegerile municipale, înfrângerea fiind preţul pentru politica guvernamentală. Potrivit rezultatelor parţiale din aproape 90% dintre circumscripţii, socialiştii au obţinut 36,66% dintre voturi, iar PSD - 18,91%. În precedentele alegeri municipale, din 2009, PSD, aliat cu alte partide de dreapta, câştigase majoritatea primăriilor - 139, faţă de 132 pentru socialişti.

INDIA

Promisiuni de pace

Premierii din India şi Pakistan s-au angajat, la New York, să depună eforturi pentru diminuarea tensiunilor în regiunea separatistă Kashmir, disputată între cele două puteri nucleare din anul 1947. Premierii Manmohan Singh şi Nawaz Sharif, care au avut o întrevedere cu ocazia Adunării Generale a ONU, au decis să depună eforturi pentru ameliorarea situaţiei pe linia de control, frontiera militarizată din regiunea Kashmir. Kashmir este un teritoriu himalayan divizat, pentru care cele două ţări au purtat două războaie de la proclamarea independenţei, în august 1947. Pe linia de control au loc frecvent schimburi de focuri. Guvernul de la New Delhi acuză Islamabadul că oferă asistenţă logistică insurgenţilor islamişti din Kashmir, acuzaţii respinse de Guvernul pakistanez. Manmohan Singh şi Nawaz Sharif s-au întâlnit duminică la un hotel din New York, aceasta fiind prima întrevedere la nivel înalt în ultimii trei ani şi jumătate.

NOUA ZEELANDĂ

Seism

Un cutremur de 6,7 pe scara magnitudinii de moment s-a produs, ieri, în Oceanul Pacific, la nord-est de Noua Zeelandă. Cutremurul s-a produs la 81 de kilometri la nord-est de L'Esperance Rock şi la o adâncime de 34,8 kilometri, potrivit estimărilor iniţiale ale Centrului american de geofizică.

TURCIA

Incidente la aeroport

Poliţia a folosit gaze lacrimogene, duminică, pentru a dispersa aproximativ 200 de manifestanţi reuniţi în apropierea Aeroportului Internaţional „Atatürk“ din Istanbul pentru a susţine o grevă a salariaţilor companiei Turkish Airlines (THY). Manifestanţii, reuniţi la apelul unui sindicat, s-au confruntat cu forţele de ordine, care i-au împiedicat să mărşăluiască spre sediul THY, situat în complexul aeroportuar de pe malul european al metropolei. Manifestanţii susţin salariaţii primei companii aeriene turceşti, aflaţi în grevă din 15 mai pentru a denunţa decizia conducerii de a nu reintegra 305 angajaţi după o grevă de anul trecut. Greva din acest an nu a avut efect asupra zborurilor acestei companii, aflată în plină expansiune.

EGIPT

Campanie fascistă

Fostul vicepreşedinte egiptean şi avocat al democraţiei, Mohammed ElBaradei, a criticat ceea ce el a denumit „o campanie media fascistă” împotriva sa din cauza apelurilor lui pentru un proces politic cuprinzător. ElBaradei a reacţionat aparent la rapoarte ce îl acuză că lucrează din străinătate pentru a submina tranziţia Egiptului în colaborare cu Frăţia Musulmană. Această formaţiune politică se confruntă cu o represiune a forţelor de securitate după ce armata l-a destituit pe preşedintele Mohammed Morsi, un membru al grupului, în luna iulie. ElBaradei a demisionat şi a părăsit Egiptul, luna trecută, în semn de protest după ce forţele de securitate au demolat taberele instalate de două săptămâni la Cairo de susţinătorii lui Morsi, într-o represiune violentă ce a lăsat sute de morţi. Armata afirmă că ocupanţii taberelor erau înarmaţi şi reprezentau o ameninţare la adresa securităţii naţionale.