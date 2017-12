CHINA

Tragedie în restaurant

Un incendiu şi o explozie care i-a urmat au distrus, miercuri seara, un restaurant din provincia Shanxi, incidentul soldându-se cu trei morţi şi aproximativ 150 de răniţi, dintre care 19 sunt în stare gravă. Incendiul a izbucnit în zona de dezvoltare economică a oraşului Shuozhou, iar explozia a survenit după ce pompierii sosiseră la faţa locului şi încercau să stingă flăcările care cuprinseseră localul situat într-o clădire cu două etaje. În urma deflagraţiei, trei maşini ale pompierilor au fost avariate iar geamurile clădirilor din apropiere s-au spart. Unele agenţii de presă relataseră anterior că o serie de explozii s-au produs la un restaurant din provincia Shanxi, din cauza unei posibile scurgeri de gaze. Autorităţile locale au deschis o anchetă.

CANADA

Explozii la o fabrică de artificii

O serie de explozii puternice s-a produs ieri dimineaţă în Quebec, într-un depozit de artificii din Coteau-du-Lac, la circa 60 de kilometri vest de Montreal, potrivit imaginilor transmise de televiziunile canadiene. O coloană de fum alb s-a ridicat deasupra depozitului companiei BEM, în apropiere de autostrada care face legătura între Montreal şi Toronto, în urma deflagraţiilor auzite de la o distanţă de câţiva kilometri. Nicio victimă nu a fost semnalată de Poliţia locală, care dispunea de puţine informaţii, pompierii şi poliţiştii neputând să se apropie de locul exploziei din cauza intensităţii incendiului declanşat, care a continuat să ardă timp de două ore. Mai multe case şi un camping din apropiere au fost evacuate, iar traficul a fost întrerupt pe un tronson de autostradă şi o cale ferată, serviciile de intervenţie neexcluzând posibilitatea producerii de noi explozii.

INDIA

Omorâţi de muson

Autorităţile indiene au mobilizat armata pentru a acorda ajutor victimelor inundaţiilor provocate de muson în nordul ţării, unde peste o mie de persoane au murit, probabil, în urma intemperiilor care au distrus case, poduri, drumuri, izolând şi mai mult provincii himalayene cu acces dificil. Ploile torenţiale, de aproximativ patru ori şi jumătate mai abundente decât în mod normal, au provocat moartea a cel puţin 138 de persoane în Uttarakhand şi două state vecine, potrivit ultimului bilanţ oficial. Însă autorităţile religioase locale se tem de un bilanţ mult mai mare, evocând peste o mie de victime. Zece mii de militari ajutaţi de 20 de elicoptere au fost mobilizaţi pentru a veni în ajutorul sinistraţilor, turiştilor şi pelerinilor. Ploile şi alunecările de teren au distrus numeroase case, imobile, au deplasat vehicule, poduri şi mici drumuri, izolând de lume sate şi cel puţin 65.000 de persoane. Au fost înfiinţate aproximativ 40 de tabere pentru primii 10.000 de sinistraţi. Sosirea musonului, cu două săptămâni mai înainte decât data obişnuită, a luat prin surprindere autorităţile ţării şi a evidenţiat din nou lacunele planurilor de prevenţie şi de ajutorare.

SUA

Complot împotriva preşedintelui

Un membru al organizaţiei Ku Klux Klan, identificat drept Glendon Scott Crawford, a fost arestat sub suspiciunea că pregătea un complot pentru uciderea preşedintelui Barack Obama. Planurile sale datau din iunie 2012 şi le prezenta ca fiind un proiect personal, sub numele „Hiroshima on a light switch”. Bărbatul a cerut unui lider din cadrul Ku Klux Klan să îi furnizeze ajutor material pentru aplicarea planului său. Această persoană s-a speriat şi a alertat FBI-ul, care a reuşit să infiltreze astfel doi agenţi în rândurile membrilor Ku Klux Klan. Complotul a fost dejucat prin tradiţionala muncă de detectiv şi nu prin supraveghere online!

FRANŢA

Bebeluş recuperat

Un nou-născut de trei săptămâni, vândut de mama lui de etnie rromă, în apropiere de Paris, pentru suma de 15.000 de euro, a fost găsit ieri, în stare de sănătate bună, au anunţat autorităţile. Două persoane, suspectate că au participat la cumpărarea nou-născutului, au fost reţinute şi plasate în arest preventiv, a precizat o sursă judiciară. Potrivit sursei, este vorba despre un cuplu. Un alt cuplu, care ar fi intermediat tranzacţia, a fost plasat în arest preventiv. Mama bebeluşului, în vârstă de 19 ani, şi bunica acestuia, de 37 de ani, au fost deja inculpate şi încarcerate după arestarea lor într-o tabără de rromi din Champs-sur-Marne, în apropiere de Paris. Ele le-au mărturisit anchetatorilor că au vândut copilul, născut la 29 mai, pentru 15.000 de euro. Mama mai avea un copil, care a fost luat în plasament.

INDONEZIA

Incendii de pădure

Autorităţile din Singapore (oraş-stat insular din Asia de Sud-Est) au cerut Indoneziei să ia măsuri urgente pentru stingerea incendiilor care devastează în prezent insula indoneziană Sumatra, fumul invadând la propriu Singapore şi Malaezia. Prin intermediul paginii sale de Facebook, ministrul singaporez al Mediului, Vivian Baakrishnan, a făcut apel către autorităţile indoneziene să-şi intensifice eforturile pentru limitarea efectelor incendiilor. Smogul care acoperă în prezent Singapore ar putea să persiste şi în următoarele zile, iar autorităţile se gândesc la suspendarea muncii din domeniile în care activitatea se desfăşoară preponderent în aer liber. În Singapore, fumul emis de incendiile de pădure din ţara vecină a ajuns la nivelul considerat periculos pentru sănătate. Incendiile forestiere din insula indoneziană Sumatra au loc în mod regulat, mai ales în timpul sezonului uscat, din iunie până în septembrie. Copacii sunt incendiaţi ilegal, pentru a defrişa terenurile pentru plantaţiile de palmieri, în vederea producţiei uleiului de palmier. Autorităţile indoneziene susţin că printre cei responsabili de incendierea ilegală a pădurilor se numără şi investitori din Singapore, dar fără să indice nume concrete de companii. La polul opus, firmele susţin că recurg strict la mijloace mecanice de eliberare a terenului pentru plantaţii. Smogul de acum a depăşit recordul anterior din 1997, când incendiile de pădure din Indonezia au paralizat practic întreg transportul maritim şi aerian în aproape toată Asia de Sud-Est.

NOUA ZEELANDĂ

Ninsori abundente

Unele zone din districtele South Island, Otago şi Canterbury din Noua Zeelandă sunt afectate de cele mai abundente ninsori înregistrate în ultimele decenii, mii de locuinţe fiind private de alimentarea cu energie electrică, iar unele zone de coastă fiind inundate. Un număr de 36 de şcoli din Canterbury până în Southland au fost închise din cauza viscolului. Serviciile de meteorologie au avertizat asupra intensităţii viscolului, dar cantitatea de precipitaţii înregistrată începând de miercuri a fost neobişnuită. Prognoza meteo a avertizat că situaţia se va agrava, urmând ca astăzi să cadă ninsori abundente în Canterbury şi Kaikoura. Ploile abundente înregistrate în localitatea Dunedin au provocat două mari alunecări de teren. Vântul puternic din oraşul Wellington a cauzat anularea a numeroase zboruri. Un purtător de cuvânt al Air New Zealand a anunţat că toate serviciile regionale au fost anulate ieri noaptea şi unele zboruri vor fi strict monitorizate. Intensitatea vântului a atins uneori viteza de 120 kilometri pe oră.

R. MOLDOVA

Scandal în Parlament

Parlamentul de la Chişinău a examinat ieri, în şedinţă cu uşile închise, situaţia din regiunea transnistreană, dar debutul său a fost marcat de certuri între opoziţia comunistă, care a cerut ca aceasta să fie publică, şi majoritatea din Coaliţia Pro-Europeană. Chiar din start, comuniştii l-au huiduit şi l-au fluierat pe preşedintele Nicolae Timofti, prezent la şedinţă, după care au cerut să fie adus imediat premierul Iurie Leancă, aflat într-o deplasare peste hotare. De asemenea, comuniştii au cerut demiterea imediată a ministrului Apărării, Vitalie Marinuţa, iar un grup de deputaţi a iniţiat o moţiune de cenzură împotriva acestuia, din cauza unor declaraţii făcute în ajun, cum că Armata Naţională ar fi pregătită să riposteze în cazul unui conflict armat în regiunea transnistreană. De asemenea, opoziţia comunistă de la Chişinău a cerut să fie excluse de pe ordinea de zi proiectele ce ţin de ratificarea tratatului de frontieră cu România şi a acordului privind cooperarea în domeniul militar. Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, a declarat că cele două chestiuni vor fi examinate astăzi.

BRAZILIA

Violenţe

Miercuri seara, manifestanţi şi poliţişti s-au confruntat la Niteroi, de cealaltă parte a Golfului Guanabara, în pofida faptului că autorităţile anunţaseră, cu puţin timp înaintea producerii acestor violenţe, o scădere a tarifului la transporturile în comun. Creşterea acestor tarife a aprins, în urmă cu zece zile, scânteia frondei care cuprinde Brazilia, în plină Cupă a Confederaţiilor la Fotbal, în perioada 15-30 iunie. Poliţişti de elită, purtând scut, au tras cu gaze lacrimogene asupra unui grup de manifestanţi care încercau să blocheze un pod de 15 kilometri ce asigură legătura între Rio de Janeiro şi Niteroi. Manifestanţii au răsturnat un autobuz şi au vandalizat vitrine ale unor agenţii bancare, după care au ridicat baricade din lemn, cărora le-au dat foc, cu scopul de a menţine Poliţia la distanţă. La manifestaţie au participat peste 7.000 de persoane, potrivit Poliţiei, majoritatea reuniţi paşnic în faţa primăriei. Preşedinta Dilma Rousseff a declarat marţi că va asculta revendicările legitime ale manifestanţilor, dar nu a avansat propuneri concrete pentru soluţionarea conflictului. Cota sa de popularitate a scăzut cu opt puncte din martie până în iunie, dar rămâne la un nivel ridicat, 71%, potrivit unui sondaj realizat înainte de declanşarea frondei sociale, confirmând un sondaj de opinie publicat cu câteva zile mai înainte.

LETONIA

Simboluri interzise

Parlamentul leton a adoptat ieri, în a treia lectură, cu majoritatea voturilor, o lege privind interzicerea folosirii şi promovării simbolurilor Uniunii Sovietice, Republicii Sovietice Socialiste Letone şi Germaniei naziste în timpul evenimentelor publice. Anterior, folosirea şi promovarea simbolurilor erau interzise în timpul mitingurilor, potrivit legislaţiei privind organizarea reuniunilor, procesiunilor şi pichetărilor, şi nu se aplicau pentru festivităţi, acţiuni comemorative, competiţii sportive şi alte evenimente publice. Legea adoptată ieri prevede interzicerea folosirii - inclusiv sub formă stilizată - a steagurilor, stemelor, imnurilor şi simbolurilor fostei Uniuni Sovietice, Republicii Sovietice Socialiste Letone şi Germaniei naziste, precum şi a uniformei, svasticii naziste, însemnelor SS, secerei şi ciocanului sovietic şi stelei cu cinci colţuri. Legea prevede, de asemenea, anumite excepţii, cum ar fi utilizarea acestor simboluri în scopuri educative, însă interzice strict glorificarea regimurilor totalitare sau disculparea crimelor lor. Această lege nu reprezintă un motiv de sărbătoare pentru toţi cetăţenii Letoniei, o ţară unde comunitatea rusă constituie 40% din populaţie şi sărbătoreşte în fiecare an, pe 9 mai, Ziua Victoriei, o zi în care aproximativ 200.000 de persoane se adună în faţa Monumentului Eroului Sovietic de la Riga, unde sunt depuse flori şi sunt felicitaţi veteranii celui de-al Doilea Război Mondial.