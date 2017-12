Telenovelă cu implicații naționale

EVIDENȚA Pentru ”soprana” lui preferată de coloratură pemepistă, Traian Băsescu a făcut tot sau aproape tot, începând cu ignorarea Constituției și terminând cu sfidarea spiritului legii. Băsescu spune că Elena Udrea merită susținerea lui și le transmite opozanților că ea „are calităţi morale, a venit cu Mercedes, casă şi terenuri în politică”. Pentru ea, șeful statului și-a aruncat rațiunea în apa gârlei, amețit de beția cuvintelor elogiatoare, și riscă o nouă suspendare. „A spune ”Traian Băsescu o susţine pe Elena Udrea” e un pleonasm. Pentru că Băsescu înseamnă Udrea. A fost proiectul lui de la bun început şi doar cei care au vrut să vadă şi să creadă altceva au refuzat evidenţele. Loialitatea reciprocă dintre cei doi putea fi acceptată cât timp ar fi rămas la un nivel personal şi nu ar fi fost prezentată ca o virtute politică”, scrie, într-un articol, Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al Președinției. În opinia acesteia, Băsescu are de câştigat o singură luptă: ”viitorul său şi al alesei lui”, iar ”dacă pentru asta Victor Ponta trebuie să fie preşedinte, va face totul ca Ponta să fie preşedinte”. „Băsescu îşi încheie mandatul sub aceleaşi auspicii sub care a început: Elena Udrea. (...) Pentru proiectul său personal a sacrificat tot: o alianţă, guverne, un partid, acum şi viitorul imediat al ţării, oameni pe care i-a demonizat public, cu aceeaşi capacitate uluitoare, pe care i-am descoperit-o în toţi aceşti ultimi ani, de a mistifica realitatea, oameni care i-au fost alături”, scrie Săftoiu. La rândul său, politicianul Mădălin Voicu consideră că Udrea ar fi avut un potențial uriaș, pentru că ”e ambiţioasă, nervoasă, încăpăţânată”, însă ea ”este victima relației cu Băsescu”, care a stricat tot pe ce a pus mâna.

”TECTONICA” POLITICII PEMEPISTO-PREZIDENȚIALE Suspendarea ”apoliticului” Băsescu pentru campania politică făcută în biroul din Cotroceni, și nu numai, este posibilă, putând fi aplicată până în ultima zi de mandat prezidențial. Nu degeaba a prelungit Băsescu la maximum, anul trecut, promulgarea Legii referendumului, care cobora de la 50% la 30% cvorumul necesar validării unui plebiscit. Cvorumul scăzut urmează să intre în vigoare în 15 decembrie, iar mandatul lui Băsescu se va încheia în 21 decembrie. El le transmite însă dușmanilor politici că își va prelungi mandatul dacă va fi suspendat. Evident că lucrurile nu sunt simple. Este o întreagă ”poveste” legată de procedura de suspendare, dar nu este imposibil. Până la urmă, suspendarea asta este doar o formă de sancțiune pentru încălcarea Constituției de către Băsescu. Candidatul independento-pemepist Cristian Diaconescu spune că șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a ”redezgropat” tema suspendării lui Băsescu ”pentru că este buzduganul stângii pe tema suspendării”. De asemenea, deputatul PLR Andrei Gerea speră că cei de la PMP sunt conștienți de faptul că sunt părtași la încălcarea Constituției alături de șeful statului: ”Pemepiștii ar trebui să aibă bunul simț să tacă acum când, în mod vizibil, calcă în picioare Constituția doar pentru a-și crește capitalul electoral”.