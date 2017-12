CN de atletism indoor, ultima verificare înaintea CM de la Valencia

Nu mai puţin de 11 atleţii constănţeni vor încerca astăzi şi sîmbătă în cadrul Campionatelor Naţionale indoor pentru seniori şi tineret să îşi îndeplinească baremul de calificare pentru Campionatul Mondial. Cu gîndul la mondialele de la Valencia, din perioada 7-9 martie, în competiţia din sala Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti vor intra pe rînd: - la triplusalt: Adelina Gavrilă (CS Farul - Steaua Bucureşti), Bujin Cristina, Alina Popescu, Adrian Dăianu; - la 60 m: Alina Duman, Andreea Ogrăzeanu, Cristian Vîlcu; - la 60 m garduri: Răzvan Cantaragiu; - la 400 m: Alina Duman şi Bogdan Tucă; - aruncarea greutăţii: Anca Heltne; la lungime: Bujin Cristina, Adrian Vasile şi Adrian Dăianu. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Dan Ciocan, Cristina Manea, Cătălin Ganera, Lenuţa Dragomir şi Andrei Semerjai.

Emoţii în cupele europene la handbal feminin pentru formaţiile româneşti

Cinci dintre formaţiile româneşti de handbal feminin se vor duela în acest sfîrşit de săptămînă în cadrul cupelor europene. Oltchimul este cea care va deschide seria partidelor de foc în Liga Campionilor, “galacticele” lui Tadici avînd o singură şansă în meciul cu Lada Togliatti, programat astăzi, de la ora 20.00 la Rm. Vîlcea - victoria. După ce s-au împiedicat în prima etapă din faza a doua a grupelor Ligii Campionilor de cea mai slabă echipă a grupei, FC Nurnberg (Germania), care a egalat în ultima secundă, 28-28, campioanele nu mai au voie să facă niciun pas greşit. Nici Rulmentul nu are o misiune prea uşoară în cadrul Cupei Cupelor. Liderul Ligii Nationale la handbal feminin va disputa, sîmbătă, de la ora 19.00, la Braşov, returul dublei cu maghiarele de la DVSC Debrecen din cadrul optimilor. Însă, după egalul obţinut la Debrecen, 30-30, braşovencele pleacă cu prima şansă de calificare în sferturi. În cadrul aceleaşi faze a competiţiei, U Jolidon Cluj se va duela la Nis (Serbia), de la ora 19.30, cu formaţia locală HC Naisa. În partida tur de pe teren propiu, clujencele s-au impus cu 33-28. Alte două echipe româneşti vor căuta drumul spre calificare în cadrul Challenge Cup. Dacă CS Tomis pleacă din postura de favorită în manşa a doua a optimilor din Azerbadjan, cu ABU Baku, după victoria categorică de acasă, 32-22, optimismul este mult mai redus în tabăra celor de la HC Dunărea Brăila. Deşi s-au impus în Cehia, cu scorul de 27-26, elevele lui Liviu Paraschiv sunt rezervate în ceea ce priveşte calificarea în sferturi.

Voleibalistele de la Dinamo au pierdut la Istanbul

Miercuri seară, la Istanbul, în manşa tur a sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei feminin, echipa locală Vakifbank Günes a învins cu 3-0 (25-22, 25-15, 25-11), pe Dinamo Bucureşti. Returul este programat pe 20 februarie, la Bucureşti.

Ionela Târlea-Manolache, învingătoare la Atena

Atleta română Ionela Târlea-Manolache a ocupat, miercuri seară, primul loc în proba de 60 de metri din cadrul reuniunii atletice în sală de la Atena. Târlea a parcurs distanţa de 60 m în 7,13 secunde. Atleta româncă a fost urmată de Taheshia Harrigan (Insulele Virgine, cu 7,17 sec.) şi de Franka Idoko (Nigeria, cu 7,22 sec.).

Modificări în programul Ligii I la fotbal

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, joi, programarea etapelor a 27-a şi a 28-a din Liga I pe 5 aprilie, respectiv 9 aprilie, în loc de 2 aprilie şi 5 aprilie, aşa cum era stabilit iniţial. De asemenea, în Liga a II-a la fotbal, etapa a 23-a, programată iniţial pe 2 aprilie, va avea loc pe 5 aprilie, iar etapa a 24-a, programată iniţial pe 5 aprilie, va avea loc pe 9 aprilie. Celelalte etape se vor desfăşura conform programului aprobat anterior. Totodată, Comitetul de Urgenţă al FRF a aprobat ca perioada de transfer la nivelul Asociaţiilor Judeţene de Fotbal să fie 14 februarie - 14 martie. În altă ordine de idei, luni, 18 februarie, la ora 9.30, vor fi prezenţi la Casa Fotbalului antrenorii principali ai cluburilor de Liga I şi Liga a II-a, precum şi toţi posesorii licenţei UEFA Pro. Vor conferenţia Karlheinz Raviol (secretarul general al Uniunii Europene a Antrenorilor de Fotbal) şi Mezey Gyorgy (membru al Comisiei Tehnice a UEFA).

Loteria Naţională, executată silit de FRF

Loteria Naţională a fost executată silit, joi, de către Federaţia Română de Fotbal (FRF), care a cîştigat în instanţă procesul deschis pentru recuperarea sumei de 20 la sută din încasările pronosticurilor sportive pe anii 2003, 2004 şi 2005, valoarea fiind de 18.000.000 de lei (5 milioane de euro). Tribunalul Bucureşti a admis, în decembrie 2007, acţiunea FRF, în care cererea obligarea Companiei Naţionale Loteria Română să plătească federaţiei 20 la sută din încasările din pronosticurile sportive, care se fac la casele de pariuri sau pronosticuri în domeniul fotbalului, invocînd prevederile Legii 69/2000.

Rapid vrea un stadion nou, de 30.000 de locuri

Preşedintele executiv al Rapidului, Constantin Zotta, a declarat ieri că stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu trebuie demolat, în locul său clubul intenţionînd să construiască o arenă de 30.000 de locuri, în valoare de 45 de milioane de euro. \"Am făcut o propunere Ministerului Transporturilor ca stadionul Giuleşti să ne fie concesionat, demolat şi pe acelaşi loc să se construiască o altă arenă. Am găsit sursa de finanţare necesară pentru construirea unui stadion de 30.000 de locuri. Toată investiţia ar costa 45 de milioane de euro\", a declarat Constantin Zotta, care a prezentat proiectul noului stadion, o arenă asemănătoare cu cea a Boavistei Porto, Do Bessa. Zotta şi-a manifestat dezamăgirea faţă de reacţia MT şi a CS Rapid, care împiedică clubul de fotbal să demareze noul proiect: \"Noi am prezentat acest proiect şi ni s-a răspuns că Rapid trebuie să investească trei milioane de euro pentru a fi prelungit contractul existent, nu pentru ca stadionul să ne fie concesionat. Sîntem de părere că această investiţie ar reprezenta doar nişte bani aruncaţi. Noi vrem un stadion nou, compact, construit în etape, astfel ca echipa să poată juca în continuare în Giuleşti\".

Rapid l-a transferat pe Vasco Matos

Constantin Zotta a anunţat ieri că transferul lui Vasco Matos este rezolvat în proporţie de 99 la sută, portughezul trebuind doar să treacă de testele medicale pentru a îmbrăca tricoul alb-vişiniu. Preşedintele executiv al Rapidului a adăugat că atacantul ghanez Ibrahim Salou este şi el aproape de un transfer în Giuleşti. \"Mircea Rednic ţine legătura cu Salou. Încă aşteptăm, e şi el foarte aproape de Rapid, dar aş greşi să dau un răspuns favorabil sută la sută\". Vasco Matos este fotbalistul lui Beira Mar, are 27 de ani şi evoluează pe postul de mijlocaş. Ibrahim Salou s-a născut la 29 mai 1979 în Ghana, este atacant (1,87 metri, 89 kg) şi a evoluat ultima oară pentru FC Bruges.