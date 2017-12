Danemarca a cîştigat Campionatul European de handbal masculin

Campionatul European de handbal masculin a luat sfîrşit ieri cu victoria Danemarcei, care s-a impus în finală, cu 24-20 (13-10), în faţa Croaţiei. În finala mică, Franţa şi-a asigurat medaliile de bronz după ce a spulberat Germania, cu scorul 36-26 (18-9). Sîmbătă, în semifinale, Croaţia a învins Franţa, cu 24-23, la căpatul unei întîlniri extrem de echilibrate, niciuna dintre cele două formaţii nereuşind să se distanţeze de-a lungul meciului la mai mult de trei goluri diferenţă. Tot la limită a trecut şi Danemarca de campioana mondială en titre, Germania, cu 26-25, obţinînd prima calificare în finala unei competiţii majore după ce a punctat de la şapte metri cînd mai erau de jucat doar trei secunde din timpul regulamentar. Sîmbătă a avut loc şi meciul pentru locul 5, Suedia cîştigînd duelul scandinav cu Norvegia, scor 36-34, după două reprize de prelungiri.

Lot restrîns pentru FC Farul în turneul din Turcia

Revenită din stagiul de pregătire din Cipru, FC Farul se pregăteşte deja pentru al doilea cantonament din această iarnă. În perioada 1-10 februarie, constănţenii vor merge în Antalya, unde vor participa la un turneu amical. Antrenorul Ion Marin a dezvăluit că în Antalya nu vor face deplasarea L. Mihai II, Fl. Neaga şi Larie, jucători testaţi în Cipru.”Vom deplasa în Antalya un lot mai restrîns numeric, de numai 22-23 de jucători, faţă de 27 cît a fost cel din Cipru.Vom susţine cinci jocuri de verificare, dar am vrea să mai luăm unul”, a precizat “Săpăligă”. Tehnicianul a adăugat că nici fundaşul central brazilian Marx Santos, în vîrstă de 19 ani, venit de la o echipă din Danemarca, nu va face deplasarea în cantonamentul din Turcia. “De la început gîndul nostru a fost să îl lăsăm la Farul II, să mai crească, dar am zis totuşi să îl vedem în pregătire în Cipru. Nu a rezistat, s-a accidentat şi a făcut o periostită, iar noi nu am putut să-l vedem la lucru”, a spus Ion Marin.

Mutu este golgeter în Italia

Atacantul român Adrian Mutu a urcat pe prima poziţie în clasamentul golgeterilor din Serie A, după golul marcat ieri în faţa lui Empoli, fiind la egalitate cu Trezeguet şi Ibrahimovici. Cei trei sînt urmaţi de Borriello (11 goluri) şi Totti (10 goluri). Site-urile suporterilor formaţiei Fiorentina scriu despre Mutu că a jucat “incredibil”, chiar dacă în prima repriză a evoluat mai slab decît se aşteptau cei 5.000 de fani care au însoţit echipa în meciul cu Empoli, cîştigat cu 2-0. „Gazzetta dello Sport” scrie că Mutu a avut mult noroc la golul marcat, dar a dovedit încă o dată că este un bun finalizator.

Ştefan Radu ar putea semna astăzi cu Lazio

Presa italiană de ieri anunţă că fundaşul român Ştefan Radu se află la Roma, iar în cursul zilei de astăzi ar putea să fie oficializat transferul său la gruparea prezidată de Claudio Lotito. „Gazzetta dello Sport” scrie că negocierile dintre Lazio şi Dinamo în privinţa transferului fundaşului român sînt mai complicate, după ce iniţial s-a anunţat că gruparea romană vrea să-l împrumute pe jucător pînă în vară, apoi să aibă prima opţiune la transferul său. Se pare că jucătorul dinamovist, supranumit “noul Chivu”, va fi transferat definitiv de Lazio pentru cinci milioane de euro, după ce va evolua sub formă de împrumut pe şase luni.

Dorel Zaharia este aproape de un transfer în China

Atacantul constănţean Dorel Zaharia a anunţat ieri că Steaua a ajuns la un acord cu gruparea chineză Tianjin Teda pentru transferul său, însă mai rămîne ca el să parafeze contractul de joc, deoarece se află încă în negocieri în această privinţă. “Impresarul meu se ocupă de toate şi de aceea nu pot să spun mai multe. Încă nu ştiu cînd vom finaliza totul. A fost singura ofertă concretă pe care am primit-o”, a spus Zaharia. El a mai jucat la Portul Constanţa, Callatis Mangalia, FC Farul Constanţa, Midia Năvodari, CSM Reşiţa, Gaz Metan Mediaş, Unirea Urziceni şi Gloria Bistriţa. Tianjin Teda a încheiat sezonul 2007 al primei ligi pe locul şase, la 11 puncte de campioana Changchun Yatai, iar în trecut a mai transferat alţi doi jucători români, Bogdan Mara şi Ionel Gane.

Daniel Niculae şi Gabriel Tamaş, titulari la Auxerre

Internaţionalii români Daniel Niculae şi Gabriel Tamaş au evoluat, sîmbătă seară, din postura de titulari pentru Auxerre, în partida de pe teren propriu cu revelaţia campionatului francez din acest sezon, Nancy, contînd pentru etapa a 23-a din Ligue 1. Meciul s-a încheiat cu o remiză albă, rezultat ce nemulţumeşte ambele formaţii. Auxerre se află pe locul 18, retrogradabil, în timp ce Nancy pierde contactul cu primele două poziţii, ocupate de Olympique Lyon şi Bordeaux.

Ghioane a marcat pentru Dinamo Kiev

Tiberiu Ghioane a marcat, sîmbătă seară, golul prin care echipa sa, Dinamo Kiev, a egalat în meciul amical disputat în compania sîrbilor de la Steaua Roşie Belgrad, stabilind rezultatul final, 1-1. Reuşita românului a venit în min. 82, după ce sîrbii au deschis scorul în min. 66 prin Milijas.

Trei suporteri răniţi la meciul Vitoria Guimaraes - Benfica

Suporterii echipelor portugheze Vitoria Guimaraes şi Benfica s-au confruntat sîmbătă seară, cu ocazia partidei dintre cele două echipe, iar incidentele s-au soldat cu trei suporteri răniţi, dintre care unul înjunghiat în piept, a anunţat poliţia portugheză. Înainte de începerea meciului, jucătorii lui Benfica au pus flori pe locul unde fostul lor coleg, ungurul Miklos Feher, şi-a pierdut viaţa în timpul unui partide care a avut loc în 2004. Benfica Lisabona a cîştigat cu 3-1 (Cardozo 8, 90, Pereira 27 / Ghilas 60) întîlnirea cu Vitoria Guimaraes, contînd pentru etapa a 17-a, iar Sepsi a fost lăsat pe banca de rezerve.