Tentativă de suicid

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din oraşul Ovidiu, a încercat să-şi pună capăt zilelor marţi seară, în boxa din subsolul imobilului în care locuia, situat pe strada Sănătăţii din localitate. Poliţiştii spun că Grigore Gheorghe a dat pe gât mai multe pahare cu băutură, împreună cu ginerele său. La un moment dat, omul a luat un cablu electric şi a ieşit din locuinţă fără să spună cuiva ce are de gând să facă. “Am aşteptat să se întoarcă dar nu a făcut-o. Am văzut că a trecut destul de mult timp şi m-am îngrijorat. Am mers după el să văd dacă nu cumva a păţit ceva. Când am ajuns în boxă l-am găsit spânzurat cu un cablu de o ţeavă. Am sărit imediat să-l dau jos din ştreang”, a declarat Daniel Năsoi, ginerele victimei. Acesta a apelat imediat linia unică 112 şi a cerut ajutor. La solicitare a ajuns în scurt timp un echipaj SMURD, medicii reuşind să-l stabilizeze pe sinucigaş şi să-l transporte mai apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că nu este prima dată când victima, Grigore Gheorghe, încearcă să-şi pună capăt zilelor. În urmă cu ceva timp, bărbatul a înghiţit sodă caustică, dar şi atunci a fost salvat la timp. În urma discuţiilor purtate cu membrii familiei, poliţiştii au aflat că el a recurs la acest gest disperat, după ce a aflat că fosta lui soţie se recăsătoreşte. Oamenii legii continuă cercetările.