La solicitarea expresă a familiei şi prietenilor, Teo Trandafir a decis să se interneze la o apreciată clinică austriacă, Allgemeines Krankenhaus din Viena (AKH). Fosta vedetă TV a fost internată, săptămâna trecută, la Spitalul Elias din capitală, fiind diagnosticată cu pancreatită acută de severitate medie. Întrebată de ce ar trebui să plece Teo Trandafir pentru tratament la Viena, managerul spitalului românesc, Doina Dimulescu, a dat vina pe lipsurile din sistemul sanitar autohton. Aceasta a precizat, luni, că pacienta se simte mai bine.

Deşi starea de sănătate a lui Teo îi permitea să fie transportată în străinătate încă de luni seară, demersurile au fost amânate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, o aeronavă medicală din dotarea spitalului austriac ar fi trebuit să o preia, ieri, pe Teo Trandafir, de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanţa, întrucât vremea a împiedicat aterizarea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă din capitală. Situaţia s-a complicat, marţi seară, când condiţiile meteo au făcut imposibilă şi aterizarea la Viena, astfel că transferul pacientei a fost suspendat, iar avionul sanitar a părăsit judeţul Constanţa, după 24 ore de aşteptare în România, cu destinaţia Munchen. În jurul orei 18.30, o aeronavă particulară a preluat pacienta şi a decolat de pe Aeroportul Henri Coandă, îndreptându-se spre o pistă din Linz, aflată la aproximativ 100 km de capitala Austriei.

O zi de spitalizare o va costa pe Teo 1.000 euro. Allgemeines Krankenhaus din Viena este o unitate spitalicească de elită, recunoscută internaţional pentru nivelul ridicat al serviciilor şi, firesc, al costurilor. Este cel mai mare spital din Europa şi este inclus într-un complex medical compus din 31 de clinici universitare, unde, anual, sunt consultaţi peste 605.000 pacienţi, au loc 100.000 de internări şi 48.000 de operaţii. Complexul are o întindere de peste 40.000 mp, numără peste 5000 de angajaţi dintre care 1800 cercetători şi 1600 doctori (un detaliu uimitor pentru români: medicii austrieci au figuri... umane, sunt amabili cu pacienţii aflaţi în suferinţă, nu sunt ţinuţi în funcţii de către „pile” şi nu sunt „acoperiţi” de vreun Colegiu al Medicilor în ipoteza fantezistă a vreunui caz de malpraxis!). La acelaşi spital a fost operat de hernie de disc şi preşedintele Traian Băsescu, însă costurile serviciilor nu sunt la îndemâna unui român cu salariu mediu, cu care de-abia îşi acoperă impozitele. Unele publicaţii vehiculează ideea că doar pentru a fi transportată cu avionul-ambulanţă, Teo ar fi cheltuit suma impresionantă de 10.000 de euro, iar o zi de spitalizare o va costa 1.000 euro. Aceasta urmează să stea în capitala Austriei circa două săptămâni.

Îndrăgită pentru atitudinea sa veşnic optimistă, chiar şi în aceste momente delicate, Teo Trandafir încearcă să le alunge emoţiile celor dragi care-şi fac griji pentru starea ei de sănătate. „Fetele mele dragi, mâine vizitez Viena! Ce să vă aduc?\", şi-a postat ea, în glumă, pe contul de Facebook. Ea a ajuns la spital în stare gravă, joia trecută şi a fost internată la secţia Terapie Intensivă. „Mi-au spus că mi-a cedat organismul din cauza stresului şi a oboselii. Am făcut o criză biliară. De două zile nu mă simt bine, nu mai puteam să mănânc, să dorm. De dimineaţă am fost nevoită să merg la spital. Am crezut că o să treacă durerea, dar nu a fost aşa. Doctorii m-au băgat la perfuzii direct, mi-au zis că trebuie să mănânc de trei ori pe zi, la ore fixe, să dorm mai mult\", a declarat atunci Teo Trandafir. Duminică, reprezentanţii Spitalului Elias au precizat că pacienta rămâne, deocamdată, internată şi că aceasta nu doreşte să fie făcute publice detalii privind starea sa de sănătate. În vârstă de 42 de ani, Teo Trandafir şi-a câştigat popularitatea datorită emisiunilor de divertisment pe care le-a realizat timp de mai mulţi ani şi care au înregistrat audienţe semnificative.