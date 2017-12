Teodor Meleşcanu a fost exclus din PNL

Directorul SIE, Teodor Meleşcanu, a fost exclus, ieri, din PNL de către Delegaţia Permanentă a partidului, cu 90 de voturi “pentru”, şase abţineri şi zece voturi anulate. Anunţul a fost făcut la finalul reuniunii de către deputatul Cristian Adomniţei. Meleşcanu a fost exclus din partid la cererea preşedintelui PNL, Crin Antonescu, după ce fostul senator liberal nu s-a consultat cu nimeni din partid în privinţa acceptării funcţiei de şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) care i-a fost propusă de preşedintele Traian Băsescu. Directorul SIE, Teodor Meleşcanu, a declarat că în calitatea sa nu are voie să comenteze evoluţiile formaţiunilor politice şi, întrebat dacă se va reînscrie în PNL după încheierea mandatului, a spus că \"înainte de a trece un pod trebuie ajuns la podul respectiv\": \"Eu am spus tot ceea ce am considerat că trebuia spus în data de 27 februarie, când m-am autosuspendat din calitatea de membru al PNL, în conformitate cu art. 19 din Statutul partidului\". Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, în urmă cu două săptămâni, că nominalizarea lui Meleşcanu la şefia SIE este \"o afacere\" între Traian Băsescu şi Teodor Meleşcanu şi a anunţat încă de atunci că va cere excluderea din partid a senatorului.