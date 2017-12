Teodorovici îi acuză de dezinformare pe premierul Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene

Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul că România va cheltui două miliarde de euro din fonduri europene până la finele anului. "Mă uitam în timpul ședinței Comisiei de buget-finanțe la o intervenție tipică a domnului Tudose în ședința de Guvern. Asistăm din ce în ce mai des la astfel de declarații care parcă fac parte dintr-un spectacol așa... nu cunosc un anumit subiect, dar vorbesc între ei. În speță, era vorba de fonduri europene. Domnul ministru în funcție spunea ceva de două miliarde de euro disponibile până la finalul acestui an. Disponibil înseamnă că poți cheltui acele două miliarde de euro și dânsul vorbea către interlocutorul lui, care știa la fel de multe ca și domnia sa, de faptul că semnează sau că a semnat contracte de finanțare", a afirmat Teodorovici.

El a arătat că, de fapt, acești bani vor putea fi utilizați abia când vor fi atribuite contractele de achiziție, adică peste câteva luni sau chiar ani. "Le spun celor doi actori ai acestei piese de teatru că a semna un contract de finanțare este un pas neimportant. Ceea ce contează este contractul de achiziție publică. Când atribui un contract de achiziție, de atunci poate curge plata și acele două miliarde pot fi cheltuite. Între momentul invocat de ministrul Fondurilor Europene, de semnare a unui contract de finanțare, și până se semnează contractul de atribuire durează luni, poate chiar ani de zile. Așa că ăia două miliarde să înțeleg de la domnul ministru că vor rămâne neutilizați până la final de an", a continuat Teodorovici.

În opinia sa, ministrul Fondurilor Europene ar trebui să vorbească despre problemele reale pe care le are România în ceea ce privește accesarea de fonduri comunitare.

"Să nu mai mințim poporul! Oamenii, dacă nu cunosc unele lucruri, nu înseamnă că tu ai dreptul să vii să dezinformezi. Ori primul-ministru a fost dezinformat prin ceea ce i-a spus ministrul Fondurilor Europene. Dar trebuie să spun foarte clar că banii europeni intrați în România în acest an și anul viitor sunt mare parte din ei pentru proiectele fazate, cele fazate în 2014, nu mai târziu. Aceștia sunt banii europeni care intră astăzi în țară. Ministrul Fondurilor Europene să vorbească despre riscul de neacreditare, să vă dea public concluziile ultimei reuniuni cu cei de la Comisia Europeană pe probleme mari de infrastructură, vedeți acolo care sunt riscurile. Sistemul nostru auditat de Comisia Europeană riscă să primească nota 2 din 5, ceea ce arată un risc ridicat, deci să spună care sunt problemele reale", a mai susținut senatorul PSD.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anunțat, miercuri, că împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a aprobat finanțarea primei etape din planul național de debirocratizare, urmând ca toată comunicarea privind obținerea avizelor pentru certificatele de căsătorie, divorț și naștere să fie făcută în regim electronic.

"Cu sprijinul colegilor din Guvern am publicat astăzi calendarul finanțărilor europene și, până la sfârșitul acestui an, avem 2 miliarde de euro disponibili și o să vă dau câteva exemple. Împreună cu doamna ministru Dan, astăzi, (...) am aprobat finanțarea primei etape din planul național de debirocratizare. Aici MAI va derula un proiect prin care toată comunicarea în ceea ce înseamnă obținerea avizelor pentru certificatele de căsătorie, divorț, naștere va fi în regim electronic și nu vom mai chinui populația să se deplaseze la ghișeu", a declarat Marius Nica, la începutul ședinței de Guvern.

El a mai anunțat că, împreună cu vicepremierul Paul Stănescu, cu ministrul Sănătății, Florian Bodog, și cu ministrul Educației, Liviu Pop, va fi lansată finanțarea pentru reabilitarea/ modernizarea creșelor, grădinițelor și școlilor și pentru dotarea și modernizarea tuturor ambulatoriilor din țară.

"De asemenea, investiții în aeroporturi, în infrastructura aeroportuară — până la sfârșitul anului. Este un semn că acest Guvern tratează cu prioritate fondurile europene", a adăugat Nica.

El a mai spus că săptămâna viitoare va fi prezentat un plan de simplificare și de accelerare a procesului de obținere a finanțării.

"Suntem în discuții cu Ministerul de Finanțe și, cu siguranță, săptămâna viitoare vă vom prezenta un plan care va permite beneficiarilor să nu le mai cerem atât de multe documente, să analizăm strict proiectul, urmând ca documentele însoțitoare să ni le furnizeze pe parcursul derulării procedurii de achiziție, pentru că, în acest moment, sunt beneficiari în zona publică — avem aproximativ 530 de contracte la semnat—, pe care îi ținem pe loc cerându-le niște documente", a arătat Marius Nica.

În acest sens, el a dat ca exemplu o hotărâre de Guvern de atestare a domeniului public, de care un primar de la o localitate din țară are nevoie și pe care o poate obține în 5 — 6 luni. ''Și atunci noi îl ținem pe loc, nu semnează contractul de finanțare pentru că nu are această hotărâre de Guvern și simplificăm săptămâna viitoare acest mecanism", a spus Nica.

Totodată, premierul Mihai Tudose l-a felicitat pe ministrul Nica pentru ceea ce încearcă să facă. "E o noutate extraordinară ceea ce încercați să faceți și jos pălăria", i-a transmis Tudose lui Nica.

La rândul său, șeful Executivului s-a referit la greutățile întâmpinate de autoritățile locale pentru obținerea avizelor de care au nevoie.

"Eram împreună cu domnul viceprim-ministru Ciolacu și un primar ne-a arătat un aviz de care a avut nevoie pentru a asfalta o uliță — avizul de la Cinematografie. Superb", a mai afirmat Tudose.