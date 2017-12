Teodorovici, trimis la Bruxelles pentru POSDRU

La Palatul Victoria s-a lucrat ieri. A avut loc ultima şedinţă de Guvern din acest an. Unul dintre subiectele “atacate” de miniştri a fost legat de fondurile europene. Premierul Victor Ponta a declarat că rambursările pentru unele programe din fonduri europene nu vor fi plătite de Comisia Europeană anul acesta, aşa cum a fost estimat, şi i-a cerut ministrului de resort, Eugen Teodorovici, să plece la Bruxelles imediat după 1 ianuarie, pentru a discuta cu acei comisari europeni despre măsurile pe care trebuie să le ia autorităţile române, astfel încât România să beneficieze în continuare de bani nerambursabili. Premierul a arătat că, dacă pentru Programul Operaţional de Mediu plăţile de la Comisia Europeană au intrat la buget anul acesta, la alte programe \"nu au intrat banii europeni, aşa cum se previzionaseră într-un mod hiper-optimist\". De altfel, discuţia a mai fost abordată de Ponta în şedinţa de săptămâna trecută, când l-a întrebat pe ministrul Teodorovici dacă România va primi la sfârşitul acestui an o parte din fonduri de la Comisia Europeană pentru programul privind Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), iar acesta a arătat că se discută cu oficialii CE pentru a vedea \"dacă este posibil, până la final de an, să intre anumite fonduri\". Ministrul a adăugat că pentru Programul Operaţional Regional (POR) au intrat deja fonduri la buget.

SE CAUTĂ SOLUŢII Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat săptămâna trecută, în timpul audierii din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că POSDRU a fost parţial deblocat, un nou audit fiind însă aşteptat la sfârşitul lunii ianuarie 2013. Comisia Europeană a solicitat Guvernului, într-o scrisoare oficială, după misiunea de audit desfăşurată la sfârşitul lunii noiembrie, să trimită înainte de 15 decembrie 2012 o cerere de plată care să includă o sumă corectată, corespunzătoare cu 25% din cheltuielile declarate către Comisie de la începutul POSDRU până în noiembrie 2011. Întrebat dacă, până la plata fondurilor de către CE, Guvernul va plăti de la buget beneficiarii POSDRU, Teodorovici a arătat că se caută soluţii pentru a asigura aceste fonduri până la finalul anului curent. Potrivit acestuia, sumele necesare ar fi de circa 100 milioane euro.