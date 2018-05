Terapie - comedie în luna lui Brumar

09:09:05 / 06 Noiembrie 2014

Casa de Cultura Constanta interzice accesul la cultura!

Din pacate biletele sunt prea scumpe pentru cei cu venituri in jur de 1500 lei pe luna, adica pentru marea majoritate. Cum se face ca la teatrele din Bucuresti sunt bilete sub 50 lei si la Constanta numai in jurul a 100 lei, adica dublu! Cine de la Casa de Cultura Constanta baga bani in buzunar si ne interzice accesul la cultura!