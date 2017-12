Tergiversãri în soluţionarea ridicãrii sechestrului impus navei Iman T

Soluţionarea cererii de ridicare a sechestrului navei patronate de Mustafa Tartoussi a fost încă o dată amînată, după ce judecătorii Curţii de Apel au formulat la termenul de ieri o excepţie privind competenţa. Potrivit celor trei magistraţi care alcătuiau completul, Curtea de Apel Constanţa nu are competenţa teritorială de a judeca această cerere, menţionînd că este vorba despre aspecte privind acte de terorism, soluţionarea acestora revine Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie. După cum se ştie, pe 5 august, nava sub pavilion coreean “Iman T” a fost pusă sub sechestru asigurator, în Portul Constanţa, întrucît anchetatorii de la DIICOT au stabilit că la bordul acestui vas ar fi părăsit România, Omar Hayssam. Excepţia ridicată, ieri, de instanţă a trezit replica virulentă a avocatului Ionel Haşotti, apărătorul ales al armatorului sirian, care a cerut continuarea procesului tot de către Curtea de Apel Constanţa. Haşotti a solicitat respingerea excepţiei, arătînd că Tartoussi îşi are domiciliul în Constanţa, iar nava sa a fost “arestată” tot aici, astfel încît nu se poate pune problema ca o altă instanţă să soluţioneze această cerere de ridicare a sechestrului. Haşotti l-a acuzat din nou pe procurorul de caz, Ciprian Nastasiu, susţinînd că acesta amînă nejustificat soluţionarea cererii formulate de armator şi încearcă transferul cauzei la o instanţă din capitală.

Procurorul din dosar, de acord cu avocatul apărării!

Încercarea de mutare a cauzei la o altă instanţă pare a fi compromisă din start, întrucît tot la termenul de ieri s-a înregistrat o situaţie ieşită din comun. Astfel, excepţia de necompetenţă ridicată de judecători a fost atacată chiar de către procurorul din dosar. Magistratul Elena Vlad s-a declarat de acord cu avocatul apărării, susţinînd că nu există nici un motiv pentru ca dosarul să fie mutat la altă instanţă şi că doar Curtea de Apel Constanţa are competenţă în acest caz. “Parchetul Curţii de Apel şi-a însuşit punctul nostru de vedere, cu privire la problema competenţei teritoriale, or trebuie să recunoaştem că aşa ceva nu vezi oricînd. Este încă o dovadă că cererea noastră este justă şi întemeiată şi că procurorul de caz încearcă nejustificat tergiversarea soluţionării” a mai declarat avocatul Ionel Haşotti. Un complet special pentru rezolvarea incidentelor procedurale va soluţiona pînă marţea viitoare excepţia de necompetenţă ridicată de judecătorii din dosarul Iman T. În cazul în care excepţia ridicată ieri va fi respinsă, la termenul de pe 19 septembrie, Curtea de Apel Constanţa urmează să se decidă dacă admite sau nu cererea de ridicare a sechestrului asigurator dispus asupra navei. Se pare că principalele probe în baza cărora procurorii de la DIICOT Bucureşti au dispus sechestrarea vasului sunt declaraţiile a doi marinari, membri ai echipajului, care ar fi declarat că, înainte de a părăsi România, la finele lunii iulie, ar fi observat că la bordul vasului Iman T, a fost adusă o cuşcă suspectă, iar anchetatorii au presupus că în interiorul ei ar fi fost ascuns Omar Hayssam.

Armatorul refuză să mai achite vreun ban

Încă din cursul zilei de joi, Tartoussi, prin apărătorul ales, a anunţat autorităţile portuare că a sistat orice plată a facturilor legate de cheltuielile navei. “Se va refuza plata oricărei facturi întrucît cheltuielile din timpul sechestrului nu revin clientului nostru, pentru că el nu poate plăti pentru o decizie care nu i-a aparţinut. Toate plăţile solicitate nouă de către Căpitănia Portului Constanţa vor fi redirecţionate de noi către Ministerul Finanţelor. Statul român nu a stabilit cine deţine custodia navei, cine va plăti pentru cheltuielile inerente şi nici nu a dat pînă acum vreun ban în acest sens. Din acest motiv luăm în calcul varianta de a acţiona în instanţă statul român” a mai spus Haşotti. În sprijinul armatorului vine şi declaraţia unuia dintre cei direct afectaţi de sechestru. “Avem la bordul vasului Iman T cherestea din fag în valoare de peste 50.000 euro, care se degradează de peste o lună şi jumătate şi nu putem face nimic pentru a o recupera. Noi am cerut Parchetului să ni se permită descărcarea mărfii, dar pînă în prezent nu am primit nici un răspuns. Armatorul nu are nici o vină pentru că nu el a luat decizia de a confisca vasul şi marfa” a afirmat George Karam, patronul firmei constănţene Middle East Trading. În aceeaşi situaţie se mai află alte patru cinci societăţi comerciale, care au cherestea la bordul lui Iman T şi nu o pot descărca.