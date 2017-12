Termen-limită pentru cei care vor să se debranșeze de la RADET

08:50:33 / 07 Septembrie 2016

Cred ca a fost coada mare la RADET pentru depunere cererilor de debransare anul acesta.Probabil numarul a depașit patru cereri.Nu va așteptati sa mai faca cereri de debransare ,atat timp cat lumea stie ca le face de pomana .Daca nu ti- am afectat punctul termic si-ti platesc in functie de cat inregistreaza gigacalotimetru,ce treaba ai tu RADET cu ce fac eu in apartament?Așa si ENEL poate spune ca daca am ales RDS ca furnizor de energie electrica ,vina in casa si imi smulge toata instalatia electrica.RADET-ule,tu esti in pragul falimentului ,asa ca mai lasa amenintarile de doi lei.Pe rau platnici ii debransezi automat.iar pe cei ce platesc le gasesti motive ca nu sunt cererile completate corect,ca nu este virgula si celelalte semne de punctuatie puse corect.