Test reuşit pentru Săgeata

Cu o săptămână înaintea debutului returului Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari a susţinut un ultim meci amical, întâlnind sâmbătă, pe teren propriu, liderul Ligii a IV-a constănţene, Seria Est, Callatis 2012 Mangalia. Formaţia pregătită de Constantin Gache s-a impus cu 4-1, la capătul unei partide disputată pe parcursul a două reprize de câte 50 de minute. Scorul a fost însă deschis de oaspeţi, Doicaru marcând în min. 17, din lovitură de pedeapsă. Gazdele au revenit şi au întors rezultatul până la pauză, prin reuşitele lui Pantelie, din min. 19 şi 45. Partea secundă a fost dominată de năvodăreni, care au mai marcat de două ori, prin Vezan - în min. 89 şi Şicu - în min. 90. „Sunt mulţumit că am jucat şi am văzut ce ne mai trebuie, mai ales că timpul este scurt şi nu avem când să punem totul la punct. Poate a fost mai bine că am jucat cu Mangalia şi nu cu FC Farul, pentru că şi Dinamo II Bucureşti (n.r. - adversara de sâmbătă) este la acelaşi nivel. Nu a fost un joc deosebit, dar cred că unul util. Problema este că a rămas doar o săptămână până la debutul returului şi avem nevoie să începem bine”, a spus antrenorul principal al echipei din Năvodari, Constantin Gache.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Constantin Gache): Viciu - I. Filip, Fl. Popa, Goşa, Aniţoiu - V. Apostol, Ologu, Coconaşu, Vezan - D. Zaharia, Pantelie. În repriza secundă au mai jucat: Gordin, Puia, Sg. Bar, Tigoianu, Diaby, Bozeşan, Nazîru, Şicu, Bangheorghe şi Feraru; Callatis 2012 (antrenor Mugurel Cornăţeanu): L. Marin - Chelu, I. Posteucă, Nan, Evdochim - I. Florea, Erdinci Cogali, Banioti, Bolat - Calagi, Doicaru. În repriza a doua au mai evoluat : Drumen, Sali, Vărzaru, Soldat, Enis Cogali, Troacă şi Taciuc. Partida a fost condusă de Cătălin Toader (Năvodari) - la centru, ajutat de asistenţii Ovidiu Nae şi Georgian Gavriluc (ambii din Constanţa).