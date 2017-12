„The New York Times“ şi Reuters, laureații Pulitzer 2016

Cotidianul american ”The New York Times” şi agenţia Reuters au împărţit premiul Pulitzer pentru ”fotografie breaking news”, pentru felul în care au acoperit mediatic criza refugiaţilor din Europa şi Orientul Mijlociu. ”New York Times” şi Reuters au... povestit în imagini, pe parcursul anului 2015, criza migranţilor din Marea Mediterană și au câştigat premii Pulitzer pentru ”fotografie breaking news”, graţie imaginilor percutante care au exemplificat în 2015 criza migranţilor. Anunţul a fost făcut luni, la New York, de comitetul care atribuie cea mai prestigioasă recunoaştere jurnalistică din SUA.

Alisa J. Rubin de la ”New York Times” a câştigat premiul pentru jurnalism internaţional, pentru unul dintre reportajele sale despre femeile afgane, în timp ce ”Washington Post” a fost premiat pentru dosarele sale despre criminalitatea în rândul poliţiei americane. Jurnaliştii de la ”Washington Post” au creat o bază de date accesibilă oricui, care dezvăluie cât de des şi de ce ucide poliţia americană. La categoria ”jurnalism de investigaţie” au împărţit premiul Leonora LaPeter Anton şi Anthony Cormier de la ”The Tampa Bay Times”, şi Michael Braga, de la ”The Sarasota Herald-Tribune”, pentru anchetele şi dezvăluirile despre spitalele psihiatrice din SUA. Jurnalista Jessica Rinaldi de la ”The Boston Globe” s-a impus la categoria ”fotoreportaj”, pentru o serie de fotografii cu un băieţel de 5 ani care trece prin trauma violenţei domestice. Diana Marcum de la ”Los Angeles Times” s-a impus la categoria ”cronică”, cu un articol despre masacrul din San Bernandino, California. Premiul Pulitzer la categoria ”serviciu public” a revenit agenţiei de presă Associated Press, pentru o serie de articole care au devoalat corupţia şi abuzurile îndreptate către angajaţii din comerţul cu peşte din Asia de Sud-Est.

Prestigioasele premii Pulitzer, acordate de Universitatea Columbia, sunt cele mai respectabile distincţii din jurnalismul american şi pot aduce atenţia şi recunoaşterea de care au nevoie ziarele şi site-urile care suferă de pe urma presiunilor economice şi a constrângerilor bugetare. Musical-ul ”Hamilton”, de Lin Manuel Miranda, a câştigat Pullitzer-ul 2016 pentru teatru. Musicalul extrem de popular, inspirat din biografia ministrului Finanţelor SUA, Alexander Hamilton, e pe cale de a deveni unul dintre cele mai mari succese în istoria Broadway-ului, s-a anunţat luni, la Columbia University, instituţia care administrează premiile create prin testament de ziaristul Joseph Pulitzer. Premiul la categoria ”naraţiune” a fost atribuit lui Viet Thanh Nguyen pentru ”The Sympathizer”, o poveste despre imigraţia între Vietnam şi SUA. Recunoaşterea pentru secţiunea ”Istorie” a fost acordată cărţii lui T.J. Stilles, ”Custer's Trials: A Life on the Frontier of a New America”.