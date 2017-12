“The Wrestler” şi Mickey Rourke, triumfători la premiile Spirit

Drama “The Wrestler” a fost marea cîştigătoare în ceremonia de acordare a premiilor Spirit, care recompensează producţiile cinematografice independente. Lungmetrajul semnat de Darren Aronofsky a primit premiul pentru cel mai bun film, iar protagonistul său, Mickey Rourke, a fost desemnat cel mai bun actor. Melissa Leo a primit trofeul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul principal din “Frozen River”, iar Penelope Cruz pentru rolul din “Vicky Cristina Barcelona” şi James Franco, în filmul biografic “Milk”, au fost recompensaţi cu premiile pentru cei mai buni actori în roluri secundare. “Vicky Cristina Barcelona” i-a adus premiul pentru cel mai bun scenariu lui Woody Allen, în timp ce Tom McCarthy a fost primit premiul pentru regie, pentru drama “The Visitor”.

În discursul său de mulţumire, în cadrul ceremoniei organizate în Santa Monica,. Mickey Rourke i-a dedicat victoria regizorului Darren Aronofsky, dar şi cîinelui său chihuahua care a murit în urmă cu cîteva zile. „Am primit mii de scrisori de la necunoscuţi, dar şi de la oameni care mă cunosc, în legătură cu cîinele meu Loki, care a murit în urmă cu cîteva zile. Acesta este pentru tine, baby”, a spus actorul. „Mulţumesc, Darren Aronofsky, pentru că ai crezut în mine. Regizorii ca Darren apar cam o dată la 25 de ani”, a adăugat Mickey Rourke.

Printre ceilalţi cîştigători ai serii s-au numărat „Entre Les Murs / În clasă” de Laurent Cantet pentru cel mai bun film străin, în timp ce premiul pentru cel mai bun documentar a revenit producţiei „Man on Wire”, iar premiul John Cassavetes pentru cel mai bun film cu un buget sub 500.000 de dolari a revenit lui Alex Holdridge pentru „In Search of a Midnight Kiss”. Premiul Robert Altman, acordat pentru regizor, director de casting şi distribuţie, a fost anunţat odată cu nominalizările şi a revenit filmului „Synecdoche, New York”, în regia lui Charlie Kaufman, în care au jucat Philip Seymour, Catherine Keener sau Michelle Williams.

Spirit Awards, una dintre cele mai prestigioase gale din calendarul hollywoodian, a avut loc la Santa Monica Beach, cu o zi înainte de premiile Academiei americane de Ştiinţe şi de Film. Aflate la a 24-a ediţie, premiile Spirit onorează filmele americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitate, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolar, aproximativ o treime din bugetul mediu al unui film de studio, potrivit datelor compilate, în 2006, de Motion Picture Association of America.

Trei din cei patru actori cîştigători, Mickey Rourke, Melissa Leo şi Penelope Cruz, sînt nominalizaţi pentru aceleaşi roluri şi la premiile Oscar, ce vor fi decernate în noaptea de duminică spre luni. După trei luni în care au avut loc tot felul de ceremonii de premiere, Oscarurile închid sezonul de premii. Totodată, este cel mai spectaculos şi urmărit spectacol mediatic mondial. De prezentatorul din acest an, actorul australian Hugh Jackman se aşteaptă revenirea la un record de audienţă, mizîndu-se pe statutul său de cel mai sexy bărbat acordat de revista “People”. În plus, este foarte aşteptată şi apariţia cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt alături de ceilalalţi nominalizaţi.

După decernarea Oscarurilor urmează însă o perioadă de incertitudine. Principalul sindicat american al actorilor de cinema şi televiziune a respins, sîmbătă, o convenţie colectivă privind condiţiile de muncă, propusă de patronatul de la Hollywood. Convenţia ar fi trebuit semnată încă din iunie 2008, în prezent actorii lucrînd după vechile convenţii. Decizia de sîmbătă nu înseamnă neapărat o grevă a actorilor, care s-ar declanşa numai în cazul în care convenţia de muncă ar fi respinsă cu 75% din voturile membrilor Sindicarului Actorilor Americani, dar seara Oscarurilor este umbrită de ameninţarea crizei. La ultimele negocieri, Sindicatul cerea o creştere salarială de pînă la minimum 100.000 de dolari pe an, la care să se ajungă din majorarea dividendelor din vînzări, dar studiourile susţin că aceasta ar fi o cerere nerealistă.