Thierry Neuville a terminat pe locul doi Turul Corsicii

Hyundai Motorsport şi-a atins obiectivul stabilit pentru Turul Corsicii după ce Thierry Neuville şi Nicolas Gilsoul, copilotul sau, au terminat etapă a zecea a sezonului pe locul secund în clasamentul general.

Echipajul belgian a avut o evoluţie bună pe toate cele 10 probe speciale şi a obţinut astfel al patrulea podium din 2016 şi al optulea în total pentru Hyundai Motorsport. Thierry Neuville s-a clasat pe locul secund în Turul Corsicii şi aduce primul podium pentru Hyundai Motorsport în acest raliu

Duminică dimineaţă au fost programate doar două probe speciale dar una dintre ele (Antisanti - Poggio di Nozza) a fost cea mai lungă a raliului. Ultima specială între Porto-Vecchio şi Palombaggia a avut şi rol de Power Stage.

Toate cele trei modele din Nouă generaţie i20 WRC au terminat într-o notă pozitivă. Hayden Paddon şi John Kennard s-au clasat pe poziţia a şasea, iar Dani Sordo şi Marc Martí pe locul şapte. În urmă acestor rezultate, Hyundai Motorsport a adunat 227 în clasamentul constructorilor din WRC, cu trei mai multe decât în tot sezonul 2015, consolidându-şi astfel poziţia secundă în clasament.

Neuville (#3 Noua generaţie i20 WRC), pilotul echipei Hyundai Shell World Rally, a reuşit să-şi mărească avansul în clasament faţă de Andreas Mikkelsen la 23,6 secunde, după probele de duminică, şi a urcat pe poziţia a treia în clasamentul general al piloţilor cu un total de 112 puncte.

“A fost un raliu în care am arătat din nou că suntem foarte competitivi. Nu am făcut nicio greşeală pe aceste probe dificile şi toţi cei din echipa au făcut o treaba excelenţă. Sunt foarte mulţumit de timpii de pe probe şi mă bucur că am terminat pe podium. Am îmbunătăţit maşină permanent pe parcursul acestui weekend şi sper să avem acelaşi parcurs şi în Spania”, a spus Neuville.

Paddon (#20 Noua generaţie i20 WRC) şi-a intrat în ritm pe ultimele probe ale raliului şi a terminat cea mai lungă specială cu al doilea timp pentru că în final pilotul echipei Hyundai Mobis World să se claseze pe locul şase la general.

“Am avut o evoluţie mai bună în ultima zi decât cea din primele două zile. Cred că am făcut paşi în direcţia bună şi avem încredere mai mare acum pentru etapă din Spania. Sunt mulţumit de progresele făcute şi sunt încântat de rezultatul obţinut de întreagă echipa”, a spus Paddon.

Sordo (#4 Nouă generaţie i20 WRC) avea şanse la un loc pe podium, dar până de cauciuc de vineri l-a costat peste două minute. Echipajul spaniol şi-a arătat potenţialul obţinând timpi buni pe probe şi a reuşit să revină până pe locul şapte.

“A fost un weekend frustrant pentru noi după problemele de vineri. Am pierdut ocazia de a termină din nou pe podium, dar trebuie să trecem peste acest moment. Urmează etapă mea de casă, în Spania, şi ne vom lupta acolo din nou pentru un loc în top trei”, a spus Dani Sordo.

Pentru Hyundai Motorsport acesta a fost al patrulea podium consecutiv după Sardinia, Polonia şi Germania.

“Este fantastic că am obţinut un podium într-o etapă atât de dificilă că cea din Corsica. Am avut şi câteva momente dificile, dar în mare am arătat din nou care este potenţialul nostru. Thierry a avut un weekend foarte bun şi sper să continuăm la fel şi în etapele rămase din campionat. Suntem pregătiţi pentru raliul din Spania şi ne dorim să sărbătorim şi acolo cu cel puţin un echipaj pe podium”, a spus Michel Nandan, directorul echipei.

Următoarea etapă din calendar, Raliul Spaniei, este programat în perioada 13 – 16 octombrie. La etapă a 11-a din WRC, Hyundai Motorsport va concura cu patru echipaje pe modele din Nouă generaţie i20 WRC, Kevin Abbring şi Seb Marshall revenind alături de echipa după ce în Corsica au pilotat noul model i20 R5.

Rezultate Turul Corsicii 2016

S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) 4:07:17.0

T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation i20 WRC) +46.4

A. Mikkelsen / A. Jaeger (Volkswagen Polo R WRC) +1:10.0

J.M Latvala / M. Anttila (Volkswagen Polo R WRC) +1:35.6

C. Breen / S. Martin (Citroën DS3 WRC) +2:18.6

H. Paddon / J. Kennard (Hyundai New Generation i20 WRC) +2:36.1

D. Sordo / M. Martí (Hyundai New Generation i20 WRC) +3:06.9

E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC) +4:53.9

M. Østberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC) +5:37.7

E. Evans / C. Parry (Ford Fiesta R5) +6:26.6