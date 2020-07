Tiberiu Curt, manager FC Farul: „Vrem să fim acolo unde ne este locul, în prima ligă!”

Managerul Fotbal Club Farul Constanţa, Tiberiu Curt, a acordat un interviu site-ului oficial al clubului de la ţărmul mării, în care s-a discutat despre situația echipei, lotul de jucători, schimbările majore în bine în privința infrastructurii şi obiectivele pentru sezonul următor.

„Ne-a fost greu fără fotbal. A trebuit să respectăm cu toții măsurile impuse de către guvern pentru a trece cu bine de această perioadă, sper din tot sufletul că nu ne vom reîntoarce la ce a fost și ușor, ușor, vom intra în normal, cu ritmul pe care l-am avut înainte. Suntem cu toții bucuroși pentru că am putut începe pregătirile. Urmează o perioadă grea, o perioadă foarte dificilă, atât pentru noi, cât și pentru componenții lotului și staffului tehnic, dar este un lucru pe care trebuie să-l facem. Și nu ne gândim decât că este ceva benefic pentru a ne afla în cea mai bună formă la începerea campionatului. Suntem convinși că anul acesta vom face o figură mai frumoasă decât anul trecut. În principiu, baza sportivă unde ne antrenăm acum și în care ne desfășurăm activitatea, cred că nu a mai arătat de multă vreme așa. Este unul dintre marile noastre motive de bucurie. Într-adevăr, terenul principal arată foarte bine. De asemenea, a apărut și terenul sintetic. Vreau să menționez că toate aceste lucruri le-am făcut împreună cu Primăria Municipiului Constanța, cu care lucrăm zi de zi și ne consultăm ce este mai bine de făcut pentru ca lucrurile să evolueze la nivel de infrastructură. Le mulțumim pe această cale pentru suportul acordat. Așa cum spuneam, avem și terenul sintetic nou, unde își va desfășura activitatea Academia de juniori. Așteptăm copiii să revină și să se pregătească în condiții optime pentru sportul de performanță”, a declarat managerul FC Farul.

În încheierea interviului, Tibi Curt s-a referit şi la obiectivele FC Farul pentru sezonul 2020-2021: „Urmărim, ca și în sezonul trecut, să avem o activitate stabilă din punct de vedere financiar. Este primul lucru pe care ni-l dorim. Și să asigurăm echipei cele mai bune condiții de pregătire, să aducem fotbaliști de calitate. Noi am avut ambiții mult mai mari și anul trecut. Consider că programul pe care-l aveam ne permitea să ne gândim la mai mult. Din păcate, asta a fost situația, a trebuit să ne conformăm pentru a putea începe un nou campionat. Este clar că pentru acest an ne dorim mai mult. Așa cum am spus, mă bucur că a rămas nucleul de jucători care a făcut un sezon foarte bun. A rămas și stafful tehnic, în totalitate, Ianis a făcut o treabă foarte bună și consider că anul acesta are multe să arate pe terenul de fotbal. Nu ne rămâne decât să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă, avem mai multe ținte pentru lotul nostru, urmărim și suntem în discuții cu mai mulți jucători. Vom vedea ce ne rezervă următoarea perioadă, dar chiar ne dorim mai mult și vrem să fim acolo unde ne este locul, în prima ligă!”