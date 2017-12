Tiberiu Ușeriu a câștigat pentru a doua oară Ultramaratonul Arctic

Tibi Ușeriu a reușit să treacă primul, pentru al doilea an consecutiv, linia de sosire de la Tuktoyaktuk, unde s-a încheiat cursa de gheață a maratonului "6633 Arctic Ultra", după ce concurenții au parcurs 566 de kilometri în condiții greu de imaginat. Tibi Ușeriu are ambele picioare degerate.

Steagul României a fluturat din nou, la Tuktoyaktuk, unde a fost finalul celui mai greu maraton din lume - "6633 Arctic Ultra".

Singurul român care a participat la ediția din acest an a maratonului a reușit să își păstreze titlul de campion obținut anul trecut, când a reușit să străbată traseul, lung de 566 de kilometri în 173 de ore și 40 de minute.

"Tibi a trecut linia de sosire la 1.25 (ora.9.25 ora României)", anunță organizatorii, care spun că temperatura la Tuktoyaktuk, unde se încheie maratonul este de minus 36 de grade.

Competiția de anul acesta a fost cu mult mai grea decât cea de anul trecut, temperaturile fiind mult mai scăzute. Sportivii au avut probleme serioase din cauza vântului puternic.

La start s-au înscris 23 de maratoniști, din care 17 pentru cursa de 350 de mile (566 de kilometri), însă numai nouă au rămas în cursă.

Din cauza temperaturilor extreme, Tibiu Ușeriu a început să aibă probleme cu degerăturile la picioare încă de la jumătatea traseului, însă nu a abandonat.

În ultimul punct de control, după 491 de kilometri parcurși, medicii i-au interzis lui Tibi Ușeriu să mai continue cursa după ce ambele picioare, pline de degerături, s-au infectat.

Totuși, organizatorii cursei au stabilit că Tibi poate continua cursa, mai având 75 de kilometri până la final, pe propria sa răspundere. Fără să stea pe gânduri, acesta a pornit la drum.

“Acuma nu mă mai opresc. Am dormit patru ore și merg până la capăt. Doctorul a zis că mă scoate afară din cursă și am stabilit să vină Martin (organizatorul cursei -n.r.) să vadă ce face cu mine. Mi-au dat antibiotice pentru că mi s-a infectat rănile. Doctorul a spus că mă scoate afară, că el nu mă mai lasă. Am stat până a venit Martin și a spus ok, pe răspunderea mea să mă duc. Dar dacă am probleme să îl anunț... Nu am febră, nu am nimic, dar mi s-au infectat picioarele de la degerături. A fost foarte frig. Ieri am mers 80 de kilometri fără să mănânc și fără să beau apă. Efectiv nu puteai, nu puteai să faci nimic... Cum scoteai afară ceva îți și îngheța până să-l bagi în gură... Când am plecat din ultimul punct de control erau - 39° C și bate vântul.. Acuma e gata, nu mai am ce face... E ultima porțiune și merg înainte”, a fost ultimul mesaj transmis în țară de Tibi Ușeriu.

Maratonul s-a desfăşurat în Canada, dincolo de Cercul Polar şi presupune parcurgerea a 566 kilometri în maxim 180 de ore, pe gheaţă, la temperaturi care pot ajunge până la minus 52 de grade Celsius.

Startul s-a dat pe 10 martie, la Engle Plain și competiția se va încheia pe 18 martie la Tuktoyaktuk.