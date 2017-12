Ticu Dumitrescu l-a criticat pe Băsescu pentru secretizarea unor dosare, după... desecretizare

Preşedintele Traian Băsescu a participat ieri la şedinţa CNSAS, împreună cu noii directori ai SRI şi SIE, George Maior, respectiv Claudiu Săftoiu. Este a doua oară în acest an cînd şeful statului merge la sediul CNSAS. El a mai avut o întîlnire cu membrii Colegiului în luna aprilie, cînd a vrut să lase impresia că a mediat conflictul din cadrul CNSAS generat de alegerea lui Corneliu Turianu la şefia instituţiei. Principalul subiect de discuţii de ieri a fost procedura de preluare a dosarelor din arhivele serviciilor. Concluzia desprinsă în urma discuţiilor este aceea că, pînă la 1 ianuarie 2007, toţi deţinătorii arhivei fostei Securităţi va trebui să predea documentele CNSAS. Excepţia priveşte, bineînţeles, Direcţia Generală a Armatei, care, pînă în acest moment, nu are un preşedinte, nu are un director şi nici foruri de conducere. Potrivit preşedintelui Colegiului, Claudiu Secaşiu, trebuie făcut ceva, deoarece termenul de predare a arhivei fostei Securităţi a expirat deja de pe 1 iunie 2006. Pînă acum, se pare că SRI este fruntaşul procesului, reuşind să cedeze CNSAS aproape toate documentele, în timp ce SIE şi DGIA au cerut păsuiri de mai multe ori. Potrivit lui Ticu Dumitrescu, membru în CNSAS, şeful statului "a dispus ca toate dosarele să fie predate pînă la sfîrşitul anului, pentru ca problema să nu treneze după aderarea României la UE". El a mai declarat că l-a criticat pe Băsescu pentru secretizarea unor "cartoane", referindu-se la faptul că “anumite dosare primite după desecretizare conţineau doar cîteva file, practic, doar coperţile”. Dumitrescu, care a ţinut să precizeze că nu este "un fan al preşedintelui", a susţinut că, în timpul şedinţei, i-a prezentat şefului statului un dosar care a venit "periat" de la SIE. "Ne aşteptam ca dosarele periate să vină de la SRI", a declarat dezamăgit Ticu, care a precizat că CNSAS a primit 47 de pagini dintr-un dosar ce avea numerotate 98 de pagini. În finalul declaraţiei sale, Dumitrescu a precizat că dosarele ce vor veni la CNSAS vor fi însoţite şi de arhivele microfilmate şi de cele aflate în aşa-numitele jachete, aflate cu precădere la Direcţia de Informaţii a Armatei. Claudiu Săftoiu a promis că SIE va preda CNSAS, pînă la jumătatea lunii viitoare, încă 6.500 de dosare pe care le are în arhive, urmînd ca restul să fie transmise, dosar cu dosar, pînă la sfîrşitul anului. Şeful statului nu a făcut nicio declaraţie, nici la sosire şi nici la plecarea de la CNSAS.