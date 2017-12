Ţigări ascunse în careul ofiţerilor

Nava Iman T, sub pavilion Coreea de Nord, a acostat marţi în dana 45 a Portului Constanţa, venind din Grecia. După ce comandantul navei a depus declaraţia vamală, autorităţile portuare au început verificările la bordul navei. În timpul controlului, poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit 70 de cartoane de ţigări, mărcile Assos şi Karelia, nedeclarate la intrarea în ţară. Ţigările fuseseră ascunse sub o banchetă din careul ofiţerilor. Comandantul navei le-a declarat poliţiştilor că ţigările erau ale echipajului şi ar fi uitat să le declare la intrarea în port. Marfa a fost confiscată, iar căpitanul va fi amendat de către autorităţile vamale. Vasul are la bord un echipaj format din nouă marinari şi urmează să încarce mărfuri generale.