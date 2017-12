Ţigări şi băuturi de contrabandă, găsite în Port

Comandantul unei nave sub pavilion georgian şi administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa sînt cercetaţi de poliţişti pentru contrabandă, după ce la începutul acestei săptămîni, aceştia au încercat să introducă în ţară băuturi alcoolice şi ţigări netimbrate. În urma unei acţiuni desfăşurate de poliţiştii de frontieră şi vameşii constănţeni, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, în magazia societăţii Global Cooperation SRL, cu sediul în Portul Constanţa au fost descoperite peste 260 de sticle cu băuturi de lux, printre care Dimple, Ballantines, Cardhu, JB, Martini şi aprox. 1380 de pachete de ţigări Assos şi LM. Potrivit oamenilor legii, băuturile au o vechime de 12-15 ani, valoarea unei singure sticle fiind de 40-50 de euro. Întrucît pe cutiile în care erau ambalate bunurile era inscripţionată denumirea "Anglia", autorităţile au verificat şi bordul navei "Anglia", sub pavilion georgian, care se află în portul Midia cu marfă din Grecia. Deşi în actele de transport de la navă se menţiona că vasul transporta plăci de marmură, poliţiştii de frontieră şi vameşii au găsit, ascunse în pereţii cuşetelor echipajului alte 220 de pachete de ţigări, care nu fuseseră declarate la intrarea în ţară. Comandantul navei, de origine română a încercat să se disculpe, spunînd că ţigările ar aparţine de fapt marinarilor, pentru consumul lor propriu şi că nu are cunoştiinţă despre provenienţa bunurilor găsite în port, deşi pe acestea este menţionat numele navei sale. Oamenii legii spun că această practică de introducere în ţară a diverselor băuturi şi ţigări, la negru, este o consecinţă a închiderii magazinelor duty free din punctele de frontieră.