Timişoara va fi capitală culturală în 2021, în urma deciziei juriului internaţional delegat de Uniunea Europeană, oraşele contracandidate la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 au fost Bucureşti, Cluj-Napoca şi Baia Mare. Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a spus că această competiţie a fost câştigată prin munca şi dăruirea enormă a întregii comunităţi timişorene. „Sunt foarte emoţionat. Vreau să mulţumesc comunităţii timişorene, este o victorie de echipă, toţi timişorenii au contribuit. Vreau să mulţumesc şi echipei de proiect, pentru că au muncit enorm şi au muncit competent. A fost dăruire. Mulţumesc administraţiei şi consilierilor locali. Mulţumesc tututror. Liderilor bisericilor, rectorilor tuturor instituţilor, liderilor comunităţilor etnice. Suntem conştienţi că greul acum începe, este o răspundere uriaşă, pe parcursul celor cinci ani care urmează vom exercita, sper, cu onoare acest prestigios titlu”, a spus Nicolae Robu.

„UNEORI, MARILE SCHIMBĂRI ÎNCEP LA COLȚ DE STRADĂ”

Iată cuvintele cu care începe dosarul final de candidatură al Timișoarei la prestigiosul titlu de Capitală Culturală Europeană: „Uneori, marile schimbări încep la colț de stradă. În 1884, Timișoara a fost primul oraș din Europa continentală cu iluminare stradală electrică. În 1989, scânteile Revoluției împotriva regimului Ceaușescu s-au aprins pe străzile Timișoarei. În 2021, dorim să fim Capitala Europeană a Culturii pentru a putea împărtăși aspirațiile noastre cu restul Europei. Ne propunem să punem în mișcare energia civică. Pornind de la puternica metaforă a luminii, dorim să «exportăm» valorile în care credem în alte orașe din Europa, pentru a stimula o atitudine deschisă, vizionară în rândul cetățenilor. Sloganul campaniei este esența mesajului nostru: Luminează orașul prin tine!”.

Anunțul „câștigătoarei” a fost făcut public vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti, în sala Mircea Eliade. La eveniment au participat, alături de Ministrul Culturii Corina Şuteu, preşedintele juriului de experţi, Steve Green, Head of Culture Unit în cadrul Comisiei Europene, Karel Bartak, dar şi primarul Timişoarei, Nicolae Robu.

„Competiţa a fost acerbă şi vie în România. Este incredibil impactul pe care îl are această arhitectură abstractă, concepere unei strategii culturale. Am văzut strategii inovative, am văzut cât de mult îşi doresc oraşele dialogul cultural cu familia europeană. Sunt convins că toate oraşele vor benefia de entuziasmul iscat cu ocazia acestei competiţii. Aş vrea să încurajez oraşele să păstreze această linie a inovaţiei”, a spus Karel Bartak, Head of Culture Unit în cadrul Comisiei Europene.

VESTEA VA AJUNGE ȘI ÎN CHINA!

„Competiţia a fost extraordinară, are un impact internaţional, jurnaliştii din lumea întreagă vor scrie, toţi vor fi cu ochii pe această Capitală Europeană, toate reflectoarele vor fi îndreptate spre acest oraş. Închipuiţi-vă, mâinea ştirea se va da şi în agenţiile de presă din China”, a declarat preşedintele juriului de experţi, care a făcut anunţul, Steve Green.

În 2021 atât România, cât şi Grecia, vor găzdui câte o Capitală Europeană a Culturii.