Tomitanii sărbătoresc „Primăvara Artelor” cu legende olimpiene

Cu premiera unui spectacol pulsând de viață, cu ritm, culoare și cu dans, cu mult dans, a debutat „Primăvara Artelor”, joi seară, la Constanța. Sala „Elpis” a Teatrului pentru Copii și Tineret (TCT) „Căluțul de mare” a fost neîncăpătoare pentru cei care, preț de aproape o oră, au dorit să evadeze din cotidian, pentru a asculta și a vedea cum, sub ochii lor, prinde contur una dintre cele mai frumoase legende ale Olimpului: povestea lui Hades și a Persefonei, legenda anotimpurilor, a luminii și a umbrelor, a verii și a iernii, contopite într-o tulburătoare poveste despre iubire. Pentru că, așa cum s-a spus și pe scenă și așa cum a tras concluzia și publicul, „dragostea e firul de mătase al firii cu care se țese această legendă”. Și, într-adevăr, dragostea, pasiunea pentru frumos au animat și întreaga echipă de studenți și profesori de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” care a adus legenda pe scenă sub forma unui spectacol antic de teatru-dans antrenant, cu ritm amețitor, pulsând de energie. Spectacolul „Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină” a adus un aer primăvăratic în peisajul cultural tomitan, demonstrând tuturor că Arta are viitor la malul Mării Negre, în cetatea anticului Tomis, întemeiată chiar de „părinții” teatrului antic. Acest lucru a fost demonstrat chiar sub cupola celui mai vechi teatru din Constanța, ridicat de urmașii vajnicilor eleni, unde, la finalul spectacolului, s-a făcut un „Prim pas”, sub forma unui protocol, spre o colaborare între Universitatea „Ovidius” și TCT „Căluțul de mare”.

PE URMELE ANTICILOR, ÎN PREZENT ȘI ÎN VIITOR Spectacolul „Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină” începe atipic, cu o proiecție video care plasează acțiunea pe străzile Tomisului contemporan, dar și în viitor, arătând publicului potențialul extraordinar al tărâmului pontic, leagăn al mitului și al legendelor. În rolurile principale, publicul i-a admirat și aplaudat îndelung pe Cosmin Adrian, un tânăr cu solidă pregătire coregrafică clasică și care l-a redat pe temutul Hades, și pe Roxana Gurău, pentru care dansul reprezintă un mod de viață, care a întruchipat-o pe Cora-Persefona.

„Pentru mine, acest spectacol înseamnă o evoluție... sufletească. Eu am o experiență pe scenă, dar mi-am reamintit, văzându-i pe colegii care au debutat, cum am fost eu la început”, a mărturisit Cosmin Adrian. „M-am simțit extraordinar alături de oameni frumoși, talentați. A fost foarte multă energie pozitivă și pe scenă, și în sală. Am avut profesoare extraordinare, înțelegătoare și talentate”, a subliniat Roxana Gurău. Decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu, care a redat-o pe îndurerata mamă a Corei-Persefona, a declarat: „Îmi place colaborarea între studenți și profesori când sunt colegi pe scenă. Am învățat unii de la alții”. Un alt cadru didactic care a urcat pe scenă, introducând publicul în misterele legendei, este prof. univ. dr. Radu Niculescu.

Alături de ei au pășit pe scenă pentru a prezenta publicului o legendă despre... tenebre și lumină: Dana Cojan, Mirabela Moroşanu, Eduard Vacariu, Ionuţ Rusu, Ruxandra Timoaşcă, Diana Vieriu, Loredana Adăscăliţei, Vlad Fiu, Laura Buric, Diana Orezeanu, Abdul Cair Latip, Mădălina Câşlariu și Alina Craiu. Echipa care a stat în culise sau în mijlocul spectatorilor și care a transformat legenda în realitate este formată din conf. univ. dr. Alina Cristea, care a semnat regia şi concepţia artistică ale spectacolului (alături de prof. univ. dr. Daniela Vitcu Hanţiu), care a realizat și scenariul, ocupându-se, totodată, și de ilustrația muzicală, dar și din excepționala coregrafă lect. univ. Stela Cocârlea. Participarea extraordinară a artistului Ionuţ Micu, care a întreținut ritmul dansului cu acompaniamentul live la tobe, a contribuit din plin la succesul spectacolului. Din echipă mai fac parte: Alexandru Şerbănescu - foto şi video, Alexandru Neş - sunet.

„PRIMUL PAS“ SPRE O COLABORARE DE SUCCES Premiera de joi seară s-a... prelungit firesc în foaier, cu mesaje de felicitare îndreptate către echipa care a realizat acest spectacol, dar și cu semnarea unui protocol de colaborare, „Primul pas”, între Universitatea „Ovidius” și TCT „Căluțul de mare”.

„Parteneriatul „Primul pas” și „Primăvara Artelor” au debutat cu un spectacol de excepție. Sunt mândru, ca rector al Universității, că avem o facultate (n.r. - Facultatea de Arte) cu un asemenea potențial. Dincolo de educație și de cercetare, la noi se face și artă, cultură. Ovidius, patronul nostru spiritual, ne inspiră să ne aplecăm spre teatru antic”, a declarat rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină.

„Prin acest program, „Primul pas”, o reluare a colaborării cu Universitatea „Ovidius”, cu Facultatea de Arte, dăm șansa viitorilor artiști, actuali studenți, să facă primul pas pe o scenă profesionistă. Vom realiza împreună proiecte comune, vom găzdui producțiile artistice ale studenților de la toate secțiile: canto, coregrafie, teatru, iar eu, în dublă calitate - și ca manager al acestui teatru, și ca profesor la Facultatea de Arte -, voi fi, împreună cu ceilalți colegi, alături de ei”, a subliniat directorul TCT, conf. univ. dr. Vasile Gherghilescu.

A DOUA REPREZENTAȚIE ARE SCOP CARITABIL Dacă nu ați reușit să participați la premiera absolută a spectacolului „Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină”, sunteți așteptați marți, 5 aprilie, de la ora 19.00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Reprezentația, organizată în parteneriat cu Asociația „Constanța mai frumoasă”, va fi una caritabilă, suma strânsă în urma vânzării biletelor fiind utilizată pentru organizarea unor cursuri gratuite (muzică, dans, actorie și pictură) dedicate copiilor din centrele de plasament constănțene. Biletele, la prețul de 25 de lei, se pot achiziționa de la Librăria Cărturești, Magazinul Pictor, Prăvălia cu Cărți și Teatrul „Oleg Danovski”.

Citește și:

„Primăvara artelor“ începe pe 31 martie cu „Hades şi Persefona: o legendă despre tenebre şi lumină

„Primăvara Artelor“, anotimpul în care muzele ies în stradă

„Primăvara Artelor“, la Universitatea „Ovidius“

„Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină“